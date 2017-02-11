Радикализация Албании

Более тысячи балканских мусульман присоединились к ИГИЛ и прочим террористическим группировкам в Ираке и Сирии за последние шесть лет. В основном, это выходцы из мусульманских стран (Албания) и квази-государств, созданных на месте бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Косово), хотя часть боевиков являются гражданами Хорватии, Сербии, Македонии.

С 2015 г. наблюдается уменьшение количества балканцев, желающих попытать счастья в пустынях Сирии и Ирака. Действия ВКС России и сирийской армии привели к ряду ощутимых поражений исламистов, остудив их террористический пыл.

Для балканских государств это обернулось другой проблемой — попытками местных исламистов вернуться домой, затерявшись среди населения, но не отказавшись от преступной идеологии исламизма.

Когда в ноябре 2016 г. албанская полиция провела антитеррористическую операцию в связи с полученной информацией о намерении радикалов подорвать бомбу на стадионе во время игры команды Албании с командой Израиля, в камерах оказались 170 человек, из них 30 — те, кто вернулся из Ирака и Сирии. Среди задержанных — люди таких мирных профессий, как парикмахер и врач, хотя были и бывшие военнослужащие албанской армии.

Большинство из задержанных были отпущены, но масштаб проблемы налицо. В помощь албанским правоохранителям своих спецов прислал Израиль. Албанский эксперт Эби Спахиу задаётся вопросом: почему Албания, член НАТО и кандидат на вступление в ЕС, не смогла управиться своими силами? Очевидно, дело в слабости албанской правоохранительной системы.

Спахиу приводит данные, согласно которым на май 2016 г. 400 косоваров всё ещё воевали на Ближнем Востоке, и 117 уже вернулись в Косово. Он отмечает, что ещё большее количество албанцев Косов и Албании поддерживают ИГИЛ в соцсетях, сбиваясь в сплочённые группы и команды по интересам.

Социологи указывают на проблему перехода самосознания многих албанцев с этничности на религиозную почву. Во времена Югославии албанцы сначала чувствовали себя албанцами, а потом — мусульманами.

В связи с событиями на Ближнем Востоке и постоянным массированным присутствием темы войны в Сирии и Ираке в СМИ, всё больше албанцев ощущают себя сначала мусульманами, и только потом албанцами.

Беда в том, что их мусульманство ориентировано на радикальные образцы, что дополнительно подпитывает проникновение ваххабитской идеологии непосредственно на Балканы.

Для Албании это опасно тем, что не все албанцы — мусульмане. Часть албанского населения — христиане, и межрелигиозное равновесие может оказаться под угрозой, если негативные тенденции в среде албанцев-мусульман сохранят свою динамику.

Э. Спахиу обращает внимание на усиливающуюся исламистскую пропаганду в крупных албанских городах, где появляются листовки и брошюры, призывающие албанцев отказаться от празднования «языческого» Нового года и, тем более, Рождества Христова.

Сохранить конфессиональное равновесие и покой албанцам будет непросто ввиду того, что Тирана вслепую поддерживает все инициативы Запада, что не всегда отвечает интересам самой Албании. Так было в вопросе войны в Ираке и Сирии, от чего теперь страдает сама же Албания.