Памяти генерала Мистулова

В станице Черноярской восстановлен памятник на могиле георгиевского кавалера генерала Э. Мистулова

В станице Черноярской на станичном кладбище 26 ноября 2016 года состоялось открытие памятника на могиле георгиевского кавалера генерал-майора Эльмурзы Асланбековича Мистулова и его отца ротмистра Асланбека Дударовича Мистулова.





Торжественное мероприятие собрало делегации казаков из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Моздокского района и Владикавказа. Присутствовали представители рода Мистуловых, учащиеся местной школы.





В годы советской власти памятник на могиле генерала Мистулова был разрушен, а памятник его отцу сильно поврежден. Усилиями местного жителя Руслана Кукиева, историка Эдуарда Бурды и потомков генерала, ныне проживающих в Москве и США, были изготовлены новые памятники, открытие которых и состоялось.





Генерал-майор Эльмурза Асланбекович Мистулов (16.09.1869 - 09.11.1918), уроженец станицы Черноярской. Окончил Ставропольское казачье юнкерское училище. Служил в 1-й Сунженско-Владикавказском полку ТКВ.





Участник боевых действий в Китае (1900-1901). Участник русско-японской войны (1904-1905). Награжден орденом св. Георгия 4-й ст. и золотым оружием с надписью «За храбрость».





Полковник с 6 мая 1914.





Участник Первой мировой войны 1914-1918.





Командир 2-го Сунженско-Владикавказского полка ТКВ. Участвовал в боях в Галиции и Карпатах. С марта 1916 командир 1-го Кавказского полка Кубанского казачьего войска на Кавказском фронте. С декабря 1916 командовал 2-й бригадой 1-й Кубанской казачьей дивизией.





Генерал-майор с января 1917. С сентября 1917 командир 1-й бригады 3-й Кубанской казачьей дивизии.

Летом 1918 был избран командующим казачьими войсками Терской области, выступившими против советской власти. Был тяжело ранен. В октябре вновь вернулся к своим обязанностям. Будучи не в силах остановить развал фронта застрелился 9 ноября 1918 в станице Прохладной.















