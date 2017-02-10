Натиск на Восток. 2017

В составе контингента НАТО, перебрасываемого из Западной Европы в Прибалтику и Польшу, будут находиться немецкие солдаты.

24 января 2017 г. в столице Литвы Вильнюсе высадилась первая группа германских офицеров (17 чел.), затем ещё 70 военнослужащих бундесвера прибыли в Каунас, и 450, вооружённые 6 танками и 20 броневиками - в Руклу. Командует группировкой НАТО в Литве оберст-лейтенант бундесвера Кристоф Хюбер. По-нашему, подполковник.

Все, как в 1941 г. Только чуть-чуть подкрасили, замаскировали западные господа свои планы и намерения, но суть их действий осталась прежней - выдавить Россию вглубь евразийского материка, подальше от тёплых широт и экономически развитых центров, а в идеале - подальше на северо-восток, в тундру, к вечным льдам, чтобы разделяли Россию и тёплые моря многие сотни, а то и тысячи малопригодных для сельского хозяйства холодных километров.

Переименовали оберштурмбаннфюреров в оберст-лейтенантов, танковые бригады НАТО у российских границ - в вынужденную меру по защите демократии от московского империализма (Гитлер тоже прикрывался необходимостью защитить планету от советского большевизма), и думают обмануть русских, с их чуткой "психологией осаждённых".

Нас не обманешь таким образом. Мы исторически за версту чуем и угадываем такие настроения у наших соседей. Мы тренировались и развивали в себе это шестое чувство на татаро-монголах, шведских, ливонских и тевтонских рыцарях, польско-литовских полчищах эпохи Смутного времени, французах Наполеона и гитлеровских ордах.

Натовские орды для нас от них ничем не отличаются.

Впервые со времён Великой Отечественной войны немецкие подразделения ступили на территорию бывшего Советского Союза. Что-то мы сделали не так за годы, прошедшие с окончания той самой страшной войны в истории человечества, раз в 1945 г. у стен Берлина стояли мы, а в 2017 г. у наших границ стоят они.

Впервые в истории американские танки вышли напрямую к границам России. В 1961 г. наши ракеты были на Кубе, в 100 милях от побережья США. Сегодня их танки и их ракеты (в польском Моронге) стоят гораздо ближе к нашему Калининграду. Это - расплата за геополитическую слабость позорной эпохи горбачевщины и не менее позорного периода правления либеральных ельциноидов.

Британский историк Арнольд Тойнби подсчитал: с запада на Россию нападали в шесть раз чаще, чем с востока. "Дикие" азиаты оказались более гуманными и понимающими соседями, чем "цивилизованная" Европа.

Действия НАТО в Прибалтике и Польше - это как раз то, о чем писал А. Тойнби.