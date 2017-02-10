Украина, которую я построю

Сегодня мы постоянно рефлексируем. И никто не говорит о том, что надо и будем делать завтра.

Конечно, реагировать на вызовы дня сегодняшнего и помнить о том, что было содеяно вчера, надо. Но. Что же будет завтра? Заниматься конспирологией, гаданием или ещё каким-либо предсказанием не пристало. Ибо всё это тыканье пальцем в небо.

В этом материале я хочу предложить вам представить ту Украину, какой она может быть, если поставить цель и самозабвенно к ней идти. Пусть годы и даже десятилетия, но идти.

Прежде всего, нам нужны: МИР! ПОРЯДОК! СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Во-первых, Украина сегодня знает настоящую цену миру так же, как знали наши деды, прошедшие горнило Великой Отечественной войны. Сегодня каждые новые гробы по обе линии фронта множат скорбь и ненависть. И кажется, что этой воронке разрушения всего человеческого нет конца. Но... Это не так. Вернее, так мыслить нас пытаются приучить глобалисты времён Обамы и соподельники Порошенко с остальной кликой. Они на фронт не идут, они на нём зарабатывают. А вот гибнут там другие, такие как мы с вами — простые, идейные и действительно любящие свою Отчизну сыны.

Именно потому и длится война, чтобы мы с вами не начали разбираться. Они бояться мира больше чем войны, ибо война для них — жизнь, а мир... Конечно, перед Всевышним каждый ответит по совести и в свой срок. И каждый из тех, кто действительно боится смерти, прекрасно знает, за что будет отвечать... Плохо, что оставшееся время они используют на ещё большее количество грехов вместо покаяния. Остановить этот порочный круг ради спасения, в том числе и этих грешников, способен только мир.

А мир установить легко. Действительно легко — перестать стрелять. Новый Президент Украины первым своим указом обязан отвести украинские войска от линии соприкосновения. Уверен, ополченцы с места не сдвинутся и никого обстреливать не будут. А тех, кто только попытается это сделать, четвертуют. Они как никто знают, чего стоит сегодня мир. Он должен поехать в Донецк и Луганск и договориться. Это не сложно, всем нужен мир.

Второе. Порядок. Жёсткое и непреклонное наведение порядка по всей территории страны. Для этого необходимо в сжатые сроки заставить население сдать незаконное оружие. Есть законы и Конституция, которые чётко регламентируют все эти процессы. По закону и исключительно в правовом поле можно и надо сегодня вернуть страну с войны даже на кухнях за столом. Вплоть до того, что ужесточить криминальную ответственность (а она уже существует в законодательстве Украины) за разжигание ненависти всем, кто будет на застольях выяснять, кто и где воевал.

Приведение жизни страны в правовое поле с восстановлением милиции, а не сохранением полиции, с возвратом опытных и действительно государевых офицеров.

Третье. Проведение открытого расследования по всем основным фактам событий на Майдане и после него: Небесная сотня, Одесса, Мариуполь, АТО. Конечно, простых исполнителей этих преступлений надо амнистировать, если не будет желающих среди пострадавших судить их по всей строгости закона (за насилие, мародёрство, бандитизм и т.д.), но главарей, начиная с правящей "элиты" с генералами, заканчивая главарями банд и группировок, наказывать. Наказывать, но только и исключительно по закону.

Обращаюсь ко всем, кто поддерживал Майдан, но не участвовал в госперевороте. Вас обманули и пытаются теперь сделать подельниками. Не делайте этого. Остановитесь и рассудите сами — вы совершали преступления? Если нет, тогда не отвечайте за чужие грехи. Они вас тянут с собой на дно, чтобы прикрыться от наказания. Если вы действительно любите Отчизну, становитесь рядом с нами и давайте вместе наводить порядок, чтобы сохранить Украину и уберечь её от той пропасти, куда эта клика всех ведёт.

А теперь по той стране, которую после всех проведённых выше процедур мы можем построить.

1. Введение института референдумов о доверии к власти. Выбираем, как и выбирали их, на 5 лет, но каждый год проводим референдум о доверии, чтобы не давать им обманывать нас и заставить выполнять обещания, за которые мы их и избираем.

2. Делаем ставку на малый и средний бизнес и поддерживаем его максимально. Уверен, что именно малый и средний бизнес поднимет Украину из руин. Задача — довести их долю в ВВП страны до 60% вместо 5% сегодня.

3. Восстановление рынков с Россией без потери возможностей в Европе (существующие торговые квоты являются витриной для украинской продукции; повышение уровня качества плюс разумная ценовая политика способны не только их расширить, но и поднять общеукраинский уровень продукции). Нам нужны все рынки. Рынки, а не идеология. Идеология у нас своя — дружба с родными и близкими и память (россияне и белорусы).

4. Определение приоритетных направлений развития экономики в реалиях сегодняшнего дня. Никакая мы не супер аграрная страна. Забудьте. Мы будем мега индустриальная и аграрная страна, если делать всё с умом. В Европе своё аграрное перепроизводство. Нам нужны их рынки ради технологий и не более. Пусть дают нам технологии, а мы им не сырьё, а товары. Наши покупатели на Севере и Востоке, и малость на Юге. Вот куда надо двигать. Там будущее. Во вчерашнем дне уже побывали, скоро не чем будет сдачу давать, так наторговались.

5. Реформа образования с возвратом к классической системе советского образования (10 лет и 5 баллов, но главное — глубина знаний и широта охвата) с подготовкой новых кадров для преподавательского состава страны. Это необходимо делать через ревизию всей высшей школы. Много там "патрыотычных" бездарей и откровенно коммерческих трутней накопилось. Да и само образование построим по принципу — всё лучшее детям. У Украины есть уникальный шанс написать действительную, каноническую историю на основе фактов без советской пропаганды и нацисткого бреда. Мы разрушили свою историю ложью и способны создать истинную историю правдой, какой бы горькой она не была.

6. Реформа медицины с разделением её на экстренную и плановую. Экстренная — бесплатно и по лучшим стандартам. Плановая — платно через систему страхования здоровья.

7. Армия — только профессиональная. Сегодня после такого горнила войны, которое мы пройдём, можно набрать необходимое количество профессиональных военных по обе стороны противостояния, способных решать основные задачи в рамках внеблокового государства.

8. Никакого НАТО и быть не может. Наши союзники на Востоке с Севером и испокон веков — Россия и Белоруссия.

9. Русскому языку статус второго государственного, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос раскола Украины. Два языка — одна страна вместо один язык и две страны.

10. Герои нашей Украины — Кожедуб, Ковпак и Ватутин. Враги Украины — Бандера, Шухевич и вся остальная нацистская нечисть.

11. Создание рабочих мест для максимального количества населения Украины. Вместо рабочего места солдатом — к станку, в поле с лопатой, за столы и ручки в руки, а не ружья. Нам нужна серьёзная консолидация общества на стройках века, двигающих страну в будущее. Сколько ещё мы протянем на том, что осталось от дедов? Нашей стране нужны инновационные проекты.

12. Упрощение системы налогообложения. Хватит дурить людям голову с НДС и шкалой налогообложения. Один налог в 15% для всех, кроме крупного бизнеса. Там своя шкала налогов, но и льгот наряду с обязательствами.

13. Победим контрабанду с наркомафией — победим и коррупцию. Максимальная зачистка страны от наркотрафиков, контрабанды и проституции (конечно, полностью зачистить невозможно, но... к этому надо стремиться). В условиях после войны это сделать не сложно, хоть и хлопотно. Украине нужна честная политика и экономика, а не теневое и серое болото воровства.

14. Рыба гниёт с головы. Сами красть не будем и другим не дадим. Зарплата чиновников и политиков привязывается к минимальной зарплате рядового гражданина. Хочешь больше зарабатывать — повышай благосостояние народа.

15. Формирование кадрового резерва страны. Ни одно государство не может стать мощным, если не будет института преемственности и связи поколений. Старшие учат молодых и вводят в профессию. Только так. Нашей стране нужны традиции и эта связь поколений — наиглавнейшая.

16. Открытая работа всех существующих партий и общественных организаций. Никаких закрытых заседаний ни в одной партии. Гражданин вправе знать и участвовать в жизни той силы, идеология которой ему близка.

17. Найти все возможные механизмы или выработать их, чтобы опустить стоимость ЖКХ, бензин и продукты жизненной необходимости до уровня возможностей населения.

18. Убрать субсидирование как институт из жизни государства. Пусть люди сами решают, что им делать со своими деньгами. А то самая коррупционная схема — отобрать у людей их деньги и потом распределять. Нет. Всё по-честному. Всё по правде. Ваши деньги — это ваши деньги.

19. Жесточайшая защита частной собственности. Это краеугольный камень для инвестиционного климата.

20. Мы строим корабли, самолёты и космические аппараты. Надо создать КБ для наших учёных, которые способны на уровне государственной программы разработать современный автомобиль, обладающий инновациями на десятилетия вперёд. И база для этого тоже есть. Заводы ЗАЗ, Богдан, КРАЗ. Всё это может и должно быть на службе народу Украины, наполняя госбюджет и продвигая наше государство на мировых рынках не проституцией, а передовыми технологиями.

21. Вернуть криминальную ответственность за пропаганду однополых отношений. Мы страна с традиционными ценностями. Семья — основа государства. И поддержка, защита, обеспечение семьи, особенно многодетной, — основная задача государства. Сюда же ложится и борьба с гражданами с пониженной социальной ответственностью. Рабочие места, семья и перспектива реализации в собственной стране выбивают землю из-под ног разноуровневых сутенёров, как уличных, так и политических.

22. Восстановление государственной монополии на самые прибыльные направления по добыче природных ресурсов. Это народное достояние и должно принадлежать народу, а не криминалу.

23. Проведение полной инвентаризации страны и описи народонаселения. Надо поставить диагноз тому, что у нас есть и с чем будем работать.

24. Создание ЦПР (центров приоритетного развития) в разнообразных профессиональных нишах — от ай-ти до образования. Концентрация светлейших умов с соответствующим обеспечением позволит выработать в кратчайшие сроки передовые для страны направления и воспитать соответствующих специалистов. А наработки в этих ЦПР с лёгкостью могут и должны быть применены по всей стране. Нам надо работать, а не скакать. Только так Украина может и станет мощным государством и превратится из попрошайки в полноценного партнёра.

25. Полная перезагрузка службы безопасности Украины — это фундамент крепкого государства. Нельзя отказываться и от специалистов, работающих сегодня, ибо их опыт очень важен, учитывая то, что перенимали они его у црушников. Но. Мы должны руководствоваться защитой исключительно национальных интересов Украины.

26. Ввести запрет на возможность занимать государственные должности и в силовых структурах лицам, имевшим судимость. Все разграбленные средства у государства за период независимости по возможности вернуть в государственную казну, а воров наказать. Сегодня мир стал другим, и жить надо честно и по совести. Психология бандита прямо противоположна психологии государственного служащего.

27. Национальной идеей моей Украины может стать идея: "Украина — это мама". И относиться к Родине надо именно так. Маму ты не будешь обманывать или обкрадывать. Маме ты отдашь самое лучшее. Мама будет всегда тебя любить и заботиться о тебе так же, как и ты о ней. Маму ты будешь всегда защищать. У нас и символ есть — Родина-мать. Мама — первое слово человека. И только такими человеческими истинами мы сможем стать настоящими людьми и гражданами своей страны.

28. Конечно, надо менять гимн нашей страны, если люди решат на референдуме. Так же на референдуме принимаем из всех предложений новый гимн и символику обновлённой Украины.

29. Референдумы должны стать основой Украины. Лучше голосование вместо мордобития и выстрелов. Референдумы на всех уровнях и полное подчинение решению большинства: от дома и района до всего государства.

30. Разработать и ввести федеративное устройство государства.

Я ПРЕДЛАГАЮ СТРОИТЬ ТРАДИЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО С ЭЛЕМЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА.

БЫТЬ ДОБРУ.