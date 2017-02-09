Письмо из Болгарии

В маленькой Болгарии есть место для огромной России! Это место в наших сердцах, в наших домах.

По телеканалу «Альфа» показали одного болгарина, который предлагает свой участок земли под строительство российской военной базы. Он уже установил там Российский флаг. А участок его недалеко от американской базы, которая уж очень его раздражает… Огромное число болгар были восхищены таким предложением, и им захотелось сделать нечто подобное. Сколько раз, слыша о прибытии натовской техники в Болгарию, мы испытывали гнев и желание остановить это, но нас некому организовать. Наш народ — инвалид. Последствия пяти векового турецкого рабства за один век не преодолеть. Мы привыкли думать, что мы бесправные, а в то же время у нас обостренное чувство справедливости. Вероятно, поэтому мы так легко стали колонией США. Народ думает, чувствует, верит. Но он по характеру кроткий (Нет, не трусливый! Просто — кроткий…). Доверяется «лидерам». А «лидеры» после 1989г. — продажные люди, купленные США…

Впечатление такое, как будто мы живем во времена Антихриста… Тьма, смута. Повсюду враги (особенно внутри страны — купленные «свои»). А Россия? И там то же самое. Враг знает, что ее трудно победить, если напасть извне. Тогда народ объединится и встанет как один! Такое уже случалось. Тогда враг таится (как у нас), создает НПО, подкупает людей, формирует нужные настроения… Цель одна — создать врагов России внутри из своих. Подло!

Сегодня смотрела по одному российскому телеканалу ток-шоу, слышала, как русские люди возмущались, что на военные расходы государство выделило 6%, а здравоохранение страдает, не хватает врачей, так как у них низкие зарплаты. Правы люди. Но понадобятся ли им врачи, если враг захватит их страну? Что важнее — первоклассное здравоохранение или национальная безопасность, без которой все остальное теряет смысл — и здравоохранение, и образование, и …Все?

Я живу в Болгарии, стыдно признавать — это натовская страна, хотя большинство болгар против этого позорного членства. И знаю, что у нас находятся несколько военных баз США, построен центр НАТО, проводятся учения против «Угрозы с Востока», т.е. из России. Естественно, никакой угрозы с Востока нет! А вот всей западной части России явно и совершенно неоправданно угрожает НАТО. Эта военная ось, от Балтийского моря до Черного (Болгария тоже входит в эту позорную компанию) создана, чтобы угрожать России. А антироссийские провокации на Украине? Как не сжиматься сердцу России от боли из-за преступлений против русских людей на Украине? А ведь Москва не смеет предпринять необходимые меры, чтобы не поддаться на провокацию, в результате которой запылает весь мир…

Русский народ должен знать, что Россия права! Даже когда выделяется больше денег на оборону, чем на здравоохранение! Нужно помнить, что Россия Православная и Бог с ней! Что ложные ценности западного мира — роскошь, жизнь в грехе и без моральных устоев только убивают. Враг хочет войны! Хочет уничтожить Православие, превратить русский народ в рабов, уничтожить души продавшихся за временную роскошь. Хочет начать военные действия, чтобы уменьшить население мира. Страшный план! Господь не потерпел бы этого.

Россия имеет своих единомышленников в Болгарии и в Сербии, и в других славянских и православных странах. МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ В ОБЩЕЙ БИТВЕ! И мы будем вместе не только в знак нашей БЛАГОДАРНОСТИ за то, что Россия нас спасла, не только из-за исконной Любви, присущей своим… Мы будем ВМЕСТЕ, потому что сам Господь нас объединяет в свою армию для битвы с Антихристом. А Россия должна быть осторожна! Она не должна жертвовать своими отношениями с Китаем из-за Трампа и его желания избавиться от влияния Китая. От России этого потребуют совсем скоро. Китай рядом с Россией. А США далеко… Хорошие отношения с Китаем очень важны. А США если хотят дружбы, то безусловной. Это в России хорошо знают, и нам из Болгарии это видно.

Эх, Россия! Как много общих дел нас ожидает! Но ты, Россия, должна занять свое место в Болгарии! Пока живы мы, старики, люди без предубеждений…, знающие Истину о наших отношениях. Трагедия нашего народа в том, что в то время как народ активен, ищет правду, хочет изменений к лучшему и освобождения от влияния Сороса и США, которые нас колонизировали, у нас нет лидеров и партий, которые бы нас объединили и организовали. Есть партии как БСП, АТАКА, которые имитируют оппозицию. Но раз посольство США, которое управляет политиками в Болгарии, допустило эти партии в Парламент, значит они будут только имитировать оппозицию и ничего больше. Они будут сдерживать народную энергию, будут обещать перемены, которые никогда не наступят.

В 2014-15гг. в Софии и в стране были особенно сильны настроения против НАТО и несправедливых санкций в отношении России — тогда из города Добрича приехали два человека и каждое воскресение собирали народ на митинги-шествия. Они не представляли никакой партии. Они были просто болгары-патриоты и русофилы. Это было незабываемое Время Истины, спонтанного восторга! И люди спорили между собой за право нести огромный Российский флаг. И вы должны знать об этом в России!

Прошу вас, рассказывайте русскому народу об истинных чувствах болгар к России. То, что говорят наши продажные правители — ложь. Народ думает и чувствует по-другому. Наши народы должны любить друг друга. Тогда и Бог им поможет! Мы не должны быть разделены. Не должны! Мы тебя любим, Россия! Хотим быть с тобой! И помоги нам Бог!

Христина и мой народ.