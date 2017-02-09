Манифест "Двуглавого орла"

«Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого».

Святой Царь-Мученик Николай II

Манифест Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел"

В годовщину столетия черной русской катастрофы, ввергнувшей нашу Родину в пучину величайших страданий братоубийственной войны, красного террора, сатанинского богоборчества, внешних войн, стоивших нашему народу неисчислимых жертв, мы, русские православные люди, преисполненные решимости никогда больше не допустить этого впредь, создали Российскую общественную организацию Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

Мы глубоко уверены, что главные беды Отечества нашего происходят из того, что большинство наших людей утратило понимание смысла великой истории России — нести в мир стяг святой Христовой веры, быть государством-церковью, удерживающим мир от зла, быть альтернативой любому богоборчеству и человеконенавистничеству.

Святая Русь — вот тот идеал, которым веками жили наши предки. С этим идеалом мы собрали величайшую в мире державу, сбросили ордынское иго, дали отпор католической экспансии, преодолели Смутное время, разбили «непобедимых» Карла XII и Наполеона, освободили Европу, дали миру величайшую науку, культуру, музыку. Мы просияли миру святостью наших великих подвижников: Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, Амвросия Оптинского, Иоанна Кронштадтского. Никакая сила и никакой завоеватель ничего не смогли с нами сделать пока мы были верны идеалу тысячелетней Руси. Но как только мы предали его в 1917 году, традиционная вековая Россия исчезла.

Не случайно мы выбрали девизом общества слова святого Царя-Мученика Императора Николая II: «Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого».

В 1917 году мы забыли эти заветы. Мы позволили нечестивым и кровожадным врагам, захватившим власть в России, оболгать и оклеветать один из главных компонентов национального самоопределения: его историю. Нет истории — нет народа: это прекрасно знали и знают враги нашего Отечества.

Сегодня, преисполненные чувством величайшей ответственности перед нашим народом и будущими поколениями, мы считаем долгом заявить:

1. Наша главная задача очистить нашу историю от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации, доносить ее объединяющий, созидающий смысл. Мы не являемся политической партией и не стремимся к власти. Однако мы решительно и бескомпромиссно будем выступать против любых попыток дестабилизации обстановки в России, красного и либерального реванша, свержения законной власти в нашей стране.

2. Мы — чада Русской Православной Церкви. Её радости — наши радости, ее горести — наши горести. Мы будем вести беспощадную идеологическую борьбу против клеветы на нашу Церковь, попыток ее расколоть изнутри, борьбу против хулы на наших святых, мучеников и новомучеников, в какой бы форме и от кого бы она ни исходила.

3. Мы считаем, что для России наиболее органичной и спасительной является Богоданная православная монархия. Одной из задач нашего общества является историческая реабилитация русской монархии, великих деяний наших государей. Но в настоящих условиях мы отвергаем любые формы политического монархизма, полагая, что этот вопрос может быть решен исключительно Волей Божьей, сознательным выбором и волеизъявлением большинства народа. Сегодня необходимо в первую очередь воспитание монархического сознания и мировоззрения, одним из главных элементов которого является отвержение любой революции и любого бунта. Как монархисты по совести и убеждениям, мы заявляем, что в горнем мире у нас есть Царь Небесный Господь Иисус Христос, Царица Небесная Пресвятая Богородица, святые Царственные Мученики.

4. Мы являемся православными имперцами. Россия обречена или погибнуть, или вновь стать империей. Не для того, чтобы насильственно властвовать и повелевать чужими народами, а для того чтобы противостоять мировой лжеимперии, которая стремится покорить весь мир, навязать нам антихристианский новый мировой порядок, который уже погубил некогда христианскую Европу. Наш двуглавый орел покрывает своими крылами всю Россию, от севера до юга, от востока до запада. Мы протягиваем руку людям любой национальности и вероисповедания, разделяющих наши принципы, для которых служение земному Отечеству, означает служение Всемогущему Богу, тем, кто осознает, что только империя, объединяющая вокруг русских самые разные народы, может сохранить их самобытность, спасти от уничтожения и забвения. Мы будем вести решительную борьбу против любых попыток внести раскол между русским народом и нашими братьями по Отечеству иной веры.

5. Последствия развала империи в 1917 г. и квази-империи СССР в 1991 г. тяжко сказались на жизни всех народов России, но больше всего на русском народе. Русский Мир искусственно раздроблен. Любой местный антирусский национализм, в какие бы одежды он ни рядился, является в первую очередь, врагом своих собственных народов. Потому что крушение России как единого государства неминуемо приведёт к порабощению и гибели все народы её населяющие. Что касается русского национализма, то он может быть благотворным только тогда, когда является частью державной православной идеологии. Вне её он становится местечковым лженационализмом, который обязательно приводит, в том или ином виде, к фашизму, а значит, становится врагом Российской государственности, так как фашизм, в любом его проявлении, является такой же богоборческой идеей, привнесённой с Запада, как и марксизм.

6. Наше общество и политическая элита никак не хотят расставаться с советским прошлым. Не с героическим подвигом нашего народа в советское время, а с советским идеологическим восприятием Отечественной истории. Свято чтя подвиги наших отцов и дедов, отстоявших нашу Родину и Церковь во время Великой Отечественной войны, мы категорически неприемлем любое соглашательство, примирение, оправдание идеологии и преступлений большевизма и его разновидности сталинизма. Никогда мы не вступим контакты или соглашения с адептами так называемого «православного сталинизма», являющегося сегодня, по существу, опасной антицерковной сектой. Мы глубоко уверены, что между так называемыми либералами, вчерашними комсомольскими и партийными работниками и неосталинистами нет принципиальной разницы: и те, и другие, враги исторической России.

Русская история относится к числу наиболее оболганных явлений в истории человечества. Задача воссоздания подлинной, многоцветной и многомерной картины русского исторического бытия сродни реставраторской; надлежит медленно, слой за слоем, снимать наслоения последующего времени, чтобы открыть во всей красоте первозданный образ России. Уповая на милость Божью, мы хотим и можем сделать это.

Не маленькая кучка людей, очередных властолюбцев или утопистов, озабоченных своими целями, задачами и интересами, а могучая сознательная воля народа, выраженная великим Пушкиным: Россия встань и возвышайся!