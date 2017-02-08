Сальдо и совесть

Российскую медиа- и блогосферу взорвало выступление 6 февраля на выездном заседании фракции «Единая Россия» министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он сообщил, вверенное ему министерство закончило разработку программы продовольственной помощи малоимущим гражданам, которая сводится к выпуску продуктовых карточек с баллами. По его словам, программа уже прошла основные этапы согласования с ведомствами, на очереди доработка с Минфином. «Мы очень рассчитываем, что в этом году стартанем с этой программой», - заявил Мантуров отметив, что сейчас дорабатываются последние детали.

Заместитель министра Виктор Евтухов уточнил некоторые детали проекта, сообщив на запуск программы продовольственных карточек потребуется 240 млрд. рублей.

Комментарии в российских СМИ были в основном позитивными, а в некоторых даже восторженными. Подчеркивалось, что наконец-то в сфере социального обеспечения страна пошла по пути цивилизованных государств, где продовольственные карточки для бедных — привычное дело.

Блогеры были более скептичны, если не сказать больше. Их позиция мне ближе по многим причинам.

Во-первых, тему продовольственной помощи малоимущим гражданам Минпромторг жует уже давно — с начала кризиса в отечественной экономике. Ранее все его предложения глохли в стенах аппарата правительства и Минфина, руководство которого ссылалось на кризис и повторяло сакраментальную фразу: денег нет. При этом в первой антикризисной программе (План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, утвержден Распоряжение Правительства от 27 января 2015 года № 98-р) общим объемом 2,33 трлн. рублей правительство, не найдя средств на продовольственную помощь бедным, умудрилось откопать где-то целый триллион рублей (фактически выделено 827 млрд.) для крупнейших банков и не меньшую сумму — для наших компаний.

Возможно, мы имеем дело с таинственным физическим феноменом, когда в пределы Садового кольца не проникает информация, известная за его пределами, а именно...

Несмотря на кризис и падение ВВП в 2015 и 2016 гг., сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) крупных компаний в России подскочил в 2015 году 1,5 раза, а за 10 месяцев 2016 года — еще на 15,9% (с 7,8 трлн. рублей до 9 трлн. рублей). Прибыль банков увеличилась в 2016 году в 5 раза — до 930 млрд. рублей, а активы банковского сектора превысили 80 трлн. рублей.

При этом три года подряд продолжается падение уровня жизни широких слоев населения. В 2014 г. реальные располагаемые доходы граждан упали на 0,7%, в 2015 — на 3,2% и в 2016 — на 5,9%, то есть, их падение ускорилось в 2016 году в восемь раз, несмотря на заверения о том, что пресловутое улюкаевское «дно» уже пройдено, и началось долгожданное восстановление экономики.

В декабре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец признала, что численность бедных в России достигла 22 миллионов человек, увеличившись с начала 2014 года на 3,1 миллиона. По подсчетам специалистов ВШЭ, 11% гражданам не хватает денег даже на покупку еды (проще говоря, они голодают), а 41% граждан хватает только на еду и больше ни на что.

Другими словами, всю тяжесть кризиса правительство переложило на население. Крупный же бизнес и банки правительство считает самыми обездоленными и денег для них не жалеет. Типичная для отечественных либералов позиция.

Вот поэтому я сильно сомневаюсь, что оставшийся, по словам Мантурова, пустячок — согласование программы с Минфином, борцам с бедностью из Минпромторга удастся в текущем году преодолеть. Но даже если и удастся, то остается последний несокрушимый бастион, вздымающий флаг с надписью «денег нет!!!» над баррикадами, — родное правительство. Хотя, возможно, и этот бастион падет месяцев этак за 5-6 до начала выборов в 2018 году.

Во-вторых, меня гложут сомнения относительно того, какими мотивами руководствовался Минпромторг, выдвигая указанную программу. При всем уважении к этому министерству полагаю, что помощь бедным — это функция совершенно других ведомств, курируемых вице-премьером О.Голодец. Подозреваю, что главная цель Минпромторга при разработке этой программы — не накормить голодных, а стимулировать отечественного производителя в сфере АПК. Это следует из замечаний Мантурова о том, что программа будет распространяться на продовольствие отечественного производства. В принципе, ничего плохого в этом нет: какая разница, чем руководствовалось министерство, главное — чтобы бедные получали помощь.

Но есть один маленький нюанс: такая мотивация показывает степень «гуманизма» разработчиков программы и экономической политики правительства в целом. Их приоритет — не повышение материального благосостояния людей, а стимулирование производства. Главное — темпы роста ВВП, даже если при этом уровень жизни людей будет падать (такие прецеденты были). И опять — типичный для либералов подход к экономике.

В третьих, Мантуров упомянул, что «такая система работает во многих странах мира».

Возьмем главного мирового жандарма, а заодно жадину и скопидома — США. Там действует программа продовольственной помощи SNAP. Ей пользуются 44 миллионов малоимущих граждан, каждый из которых получает талоны на сумму $125 ежемесячно.

А что у нас? Берем в руки калькулятор и считаем, какую же помощь получат бедные в том случае, если эта программа когда-нибудь будет реализована. Разделим общую годовую сумму (240 млрд. рублей) на количество бедных (22 млн. человек) и число месяцев в году (12) и получим …. аж по 909 рублей или $15 и 17 центов на брата (сестру) в месяц! Каждая хозяйка знает, что сейчас без 3 тысяч в магазин и ходить нет смысла….Как прокормиться на 909 рублей в месяц?

Может быть, Минпромторгу и правительству есть смысл подумать о том, как более рационально потратить эти деньги? Например, построить специальные бесплатные кладбища для бедных, а то ведь цены на обычных кладбищах, которые дерет с москвичей государство в лице Государственного бюджетного учреждения «Ритуал», зашкаливают за все мыслимые и немыслимые пределы.

В общем, мы имеем счастье наблюдать аттракцион неслыханной щедрости, достойный всяческих похвал и речевок! Вот одна из них: да здравствует экономический либерализм — кратчайший путь к светлому будущему, т.е. на …Ваганьковское Востряковское, Даниловское, Кузьминское, Котляковское, Николо-Хованское и другие погосты. Впрочем, насчет Ваганьковского я, кажется, маху дал… Слишком жирно для неимущих.