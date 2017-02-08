Запущен обратный отсчет

Внезапная проверка боеготовности ВКС может стать заключительной перед принуждением Киева к миру

Анонсированная украинскими полководцами стратегия «ползучего наступления», осуществляемого посредством «лягушачьих прыжков» в «серой зоне», не может не вызывать изумления даже на фоне всех предыдущих инноваций киевский военачальников.

Ведь результатом недели ожесточенных боев в Авдеевской «промке», проведенных в соответствии с этой новой концепцией, стали потери ВСУ и нацбатов, вполне сопоставимые с дебальцевскими. И это при полном отсутствии каких-то реальных результатов.

В принципе, ждать чего-то другого, когда наступление на опорные пункты ВС ДНР велись взводными, максимум, ротными группами было сложно.

Единственное объяснение этим действиям, напоминающим атаку штрафной роты во времена Великой Отечественной войны, может быть, пожалуй, что разведка боем.

Однако, в отличие от 40-х, в распоряжении ВСУ есть множество технических средств разведки, от БПЛА до артиллерийских радаров (добавим к этому мощную агентурную сеть), позволяющих получить исчерпывающую информацию о системе обороны защитников Донбасса, не превращая сотню-другую боевиков в «невмирающих героев».

Все становится на свои места, если учесть, что один из депутатов ВРУ от блока Петра Порошенко Борислав Розенблат заявил, что в Раду будет внесен законопроект о введении военного положения в связи с обострением в Донбассе.

Можно не сомневаться, что таким способом Вальцман попытается удержать в своих руках стремительно ускользающую из них власть. Ведь в случае введения ВП вопрос об отрешении его от власти будет снят с повестки дня, а любые протестные выступления, вроде тех, что затевают Парасюк с Семенченко, будут под запретом.

Так что, шоу устроенное Вальцманом в Авдеевке, было затеяно не столько для развлечения старушки Меркель, сколько для укрепления его шатающегося трона.

Сегодня судьба киевской хунты или ее состава, может решится в Киеве, и потому, происходящее в нем сегодня волнует революционную владу куда больше, чем Донбасс, или даже столь любимый ею ЕС.

Однако, две сотни двухсотых убитых под Авдеевкой — не тот объем, что необходим хунте в качестве «сакральной жертвы» молоху власти.

Все говорит о том, что в ближайшее время может начаться массированное наступление карательных формирований. Можно выделить три предполагаемых направления удара.

Во-первых, ударная группировка ВСУ собрана под Донецком — в последние дни сюда переброшено немало техники, подразделения «правосеков», с которыми прибыл их «проводник» Дмитрий Ярош. На территории коксохимического завода в Авдеевке развернуты пусковые комплексы тактических ракет «Точка-У». Очевидно, что цели для них не только в Донецкой агломерации (в противном случае, их можно было разместить гораздо дальше от линии фронта), а в глубине Народной Республики.

Еще более основательные приготовления хунта ведет на южном участке фронта, в районе Мариуполя и Волновахи. Еще два дня назад до трех батальонов «Азова» переброшено на позиции под Коментерново. Согласно сообщениям с оккупированной территории, Вальцман перебросил на южное направление практически все силы, ранее находящиеся напротив крымской границы Российской Федерации. Не исключено, что генеральное наступление будет здесь в направлении на Тельманово с дальнейшей попыткой прорыва к границе России, чтобы отсечь всю южную группировку войск ДНР.

А наступление на Донецк будет, скорее всего, носить отвлекающий характер, поскольку собранной там группировки явно не достаточно для боев в огромной агломерации.

Впрочем, есть еще и третье направление — против ЛНР. Поступают сообщения, что ВСУ перебросили понтоны под Станицу Луганскую на оккупированной территории ЛНР и готовятся к форсированию реки Северский Донец.

В любом случае подготовка хунты к массированному наступлению входит в финальную стадию, его начала можно ожидать в ближайшее время.

Москва предпринимает все усилия, чтобы предотвратить готовящееся кровопролитие. Все последние дни Киеву делались недвусмысленные предупреждения. О том, что Россия не останется безучастна, заявляли близкие к Кремлю журналисты и аналитики, депутаты Государственной Думы, сенаторы. Наибольшую известность приобрело заявление пресс-секретаря Президента России о его уверенности в том, что у Народных Республик хватит снарядов для отражения агрессии. Однако все эти более чем прозрачные «намеки» Киев игнорирует.

И как последнее предостережение была объявлена внезапная проверка ВСК России, которые, в случае чего, и будут играть главную роль в принуждении Киева к миру. Произвело ли это нужное впечатление на бандеровский режим или нет, мы узнаем в ближайшее время.