Сетевая оккупация Украины

Развитие военной науки и новейших технологий привело к появлению новейших видов современных войн, сильно отличающихся от тех, которые мы привыкли воспринимать из учебников «Истории». Исчезли четкие границы, разделяющие мир и войну. Скорее всего, возможно утверждать о том, что война приобрела постоянный характер с чередующимися друг с другом ее «горячими фазами» (боевыми столкновениями) и «тайными скрытыми фазами», которые еще стали именовать в период противостояния СССР и США «холодной войной».

В современных войнах участвуют не только те, кто атакует или обороняется с помощью оружия и военной техники, стреляет и взрывает, но и те, кто уничтожает экономику, подрывает общественный строй, дискредитирует власть, закрывает глаза на все происходящее в угоду врагу, проводит информационную обработку населения противника. Сейчас становится трудно четко отделить диверсионно-разведывательную деятельность от самих боевых действий потому, что работа спецслужб по масштабам уже соизмерима и даже превосходит сами «театры боевых действий», которые превратились в локальные вооруженные конфликты, зачастую не между регулярными армиями государств, а изначально между определенными частями населения одного или нескольких государств с привлечением частных военных структур. Ушло в прошлое противостояние огромных фронтов и армий, а появились масштабные противоборства разведок.

Результаты «холодной войны» между Советским Союзом и США показали, что «ядерный зонтик» уже не является полноценной гарантией суверенитета и целостности даже мощнейших сверхдержав.

Пропаганда исключительности частной собственности и ее превосходства над государственной собственностью, поднятие предельной «планки» материальных «хотелок» до невообразимых размеров с одновременным исчезновением из информационного пространства духовных понятий привело к появлению надгосударственных именно частных структур, так называемых «наднациональных». От нас еще пытаются скрыть частный характер таких структур, утверждая их якобы коллективный характер ради каких-то наивысших гуманных ценностей «нового мирового порядка», но это всего лишь иллюзия. На деле же идет жесткое противостояние наибогатейших семейств (кланов) — владельцев транснациональных корпораций и наднациональных структур. С приватизацией национальных экономик государств «финансово-промышленными пирамидами», на вершине каждой из которых находится какой-нибудь мировой клан, актуальность существования независимых государств в их классическом понимании просто теряет смысл.

Поэтому современные войны создают и начинают международные финансово-промышленные группы (кланы), а «тушат пожары войны и разгребают» их последствия уже государства, которых мифологизированный якобы «идеальный институт частной собственности» поставил на низший уровень общественного развития и подчинил своим адептам – мировой буржуазии.

К сожалению, приходится сейчас констатировать самую страшную ошибку человечества, допустившего уничтожение национальных монархий, на смену которым пришли безответственные перед народами финансово-промышленные империи кланов. Собственность ответственных национальных монархов перешла в руки безответственных психопатов – адептов наднациональной частной собственности («жрецов золотого тельца»).

С появлением таких клановых империй с огромной властью над людьми и деньгами, что не может сравниться с властью никакого любого государства, возникла потребность в наличии собственных частных армий, так как теперь стали закономерными конфликты между такими наднациональными семействами, которые в любой момент могут перерасти в открытое вооруженное противостояние. Появилось понятие «заказчик войны», под которыми может быть любой из кланов, осуществляющих такой «заказ на войну» через подконтрольные им транснациональные корпорации, военные блоки и союзы государств, политические силы внутри стран, международные криминальные и экстремистские организации. «Заказчик» не прибегает к прямому применению силы, он только провоцирует конфликтующие стороны на активные враждебные действия, подпитывая ту или иную сторону деньгами и оружием, советниками и информацией. Истинные цели, роль, место и интересы заказчика тщательно выводятся из сферы общественного внимания и скрываются под всякими лозунгами и информационными «вбросами». А так как конфликты между кланами существуют всегда «то возгораясь, то затухая», то и современные войны практически всегда заканчиваются не безоговорочной победой одной стороны и полной капитуляцией другой стороны вооруженного конфликта, а какими-то двусторонними договоренностями путем согласования приобретений и уступок обеими сторонами. Поэтому побеждает в современной войне тот, кто в результате таких договоренностей больше приобретет, чем уступит в сравнении со своим противником, но так как договоренности носят всегда относительно временный характер, то и такие конфликты длятся долгие годы.

Так, что же гарантирует существование таких конфликтов долгие годы, даже не смотря на, казалось бы, официальное его прекращение? Что будет всегда создавать реальные возможности реванша для стороны, которая пошла на большие уступки, т.е. в старом понимании войн якобы «проиграла»?

Для этого стоит понять, что само понятие «начала войны» или «начала агрессии» не подразумевает в современной войне само начало вооруженного противостояние, а происходит еще задолго до нее, почему и так сложно точно определить дату начала современных войн. Сама война как конфликт выращивается одновременно с образованием и формированием будущими «заказчиками» двух или более противоборствующих сторон. Это сложный процесс и предполагает большие затраты и долгие годы кропотливой работы, наличие специализированных опыта, навыков и умений разведывательно-диверсионной деятельности, применения новейших технологий и организаторских способностей. И здесь само непосредственное вооруженное столкновение выступает лишь в качестве самой крайней возможности разрешить данный конфликт.

В современной войне сначала происходит непосредственная «сетевая оккупация» определенной территории или целой страны будущим «заказчиком» конфликта, она происходит незаметно для простого обывателя под любым внешне привлекательным прикрытием, например, под прикрытием демократических перемен, реформ, культурного и религиозного развития и так далее. Здесь следует вспомнить создание мафиозных сетей на всей территории бывшего Советского Союза под видом экономических реформ и развития рыночных отношений, где эти сети как паутиной покрыли огромные территории некогда могучей державы.

Так уж вышло, что наиболее удачным и прогрессивным деятелем и технологом современных войн и локальных конфликтов оказался Джордж Сорос. Хотя он и стал таковым для простого обывателя особенно после событий в Украине, вернее, украинский государственный переворот и гражданская война на Донбассе его просто рассекретили как «тайного игрока». Но это не значит, что только Сорос явился создателем и как бы «хозяином» всех сетей оккупации, покрывших Украину. Достаточно вспомнить того же Игоря Коломойского с оккупационной сетью «Приватбанка», вобравшую в себя экономико-хозяйственную бизнес-сеть из огромного количества бизнес структур, завязанных на «Приватбанке», но это лишь официальная сторона данной империи. Но самое главное это способность контролировать огромное количество граждан Украины, экономический шпионаж, сбор и использование данных о предприятиях и населении, разветвленная сеть силовой составляющей (служб безопасности контролируемых коммерческих структур и самих филиалов банка), контроль за финансовыми операциями субъектов хозяйствования и так далее. Достаточно вспомнить даже то, что как раз через силовиков империи «Привата» Коломойский создавал разветвленную сеть «Правого Сектора» и своих карательных батальонов, деньги на войну полным ходом шли через него, а уйма автомобилей с логотипом «Приватбанка», присутствовавших по-началу в очагах конфликта на Донбассе, а контроль над волонтерскими фондами. Такая сеть не «игрушка» и стоит огромных денег, поэтому на нее всегда найдутся покупатели.

Национализация «Приватбанка» — это не спасение важного финансового игрока на рынке банковских услуг Украины (официальная версия), а скрытая сделка купли-продажи оккупационной сети. Понятно, что могущественные создатели и первоначальные хозяева такой сети находятся в тени, а Игорь Коломойский всего лишь наемный менеджер. Для тех, кто любит «с удовольствием принимать лапшу на свои уши от украинских СМИ» о том, что Коломойский нагрел Украину на деньги, обманув таких наивных Петра Порошенко и компанию, скажу, что это компромиссное решение, в котором были заинтересованы все стороны.

Оккупационная сеть империи группы «Приват» и ее «Приватбанк» сыграли ключевую роль в совершении государственного переворота и развязывании гражданской войны на Донбассе, оказав неоценимую услугу киевской хунте, которая и расплачивалась с реальными хозяевами этой сетевой пирамиды сначала переводом миллиардов на рефинансирование банка из государственного бюджета, а потом молчаливым согласием на выведение денежных активом за границу через оффшоры. Для создателей сети «Приватбанка» она выполнила свою роль и принесла прибыль. Можно было и дальше сеть эксплуатировать, но так как уж больно «наследила» она (через «Приватбанк» проходило очень много финансовых операций с «запахом человеческой крови», таких как прохождение денег на содержание карательных батальонов, боевиков «Правого Сектора», майданных головорезов-активистов, на гражданскую войну, поступление денег выколоченных из бизнеса под видом волонтерского рэкета и т.д.), поэтому было принято решение после полного расчета от банка избавится. Все это сделали ювелирно. Из сетевой империи «Привата» вывели банк со следами «мокрухи» и отдали безвозмездно «киевским любителям крови», чтобы они зачистили все следы в банке от совместной деятельности и потом уже в перспективе могли уже «как новый со старым логотипом» обыкновенный банк продать новым хозяевам, которые наверняка уже ждут свое «почищенное и помытое» будущее приобретение. И с непосредственными хозяевами Коломойского расплатились, и следы зачистили, к тому же хунта не только попользовалась банком в своих грязных целях, но у нее еще появился шанс, потом его продать.

Понятно, что «мокрушничали» в обоюдных интересах, как в интересах хунты, так и в интересах хозяев хазарской мафии «Привата», которые как раз и входят в число «заказчиков» украинского конфликта. Тем более, если учитывать то, что хозяева Коломойского в перспективе вынашивают планы на то, чтобы при расколе Украины или ее федерализации им удастся создать, так называемый «хазарский территориальный буфер» между русским востоком (Донбассом) и проевропейским бандеровским западом. Насколько и в какой конфигурации из областей Украины им это удастся, покажет время и события. Планы же создания хазарского мира с центром в Днепропетровске вынашивались давно, и это мог не видеть только слепой. Но суждено ли их реализовать?

Соросовские же оккупационные сети работали на других «заказчиков» украинского конфликта в лице хозяев ТНК. Да и, если внимательно присмотреться к деятельности в Украине, например, того же бывшего вице-президента США Джо Байдена, то отстаивал он прежде всего не геополитические интереса своей страны, а интересы как раз определенных ТНК, которым «незалежная» была нужна как единая колония в прежних границах 1991 года в виде экономического придатка с дешевой рабочей силой. Недаром же Порошенко так старался перед Байденом в уменьшении заработных плат украинцев и повышении их расходов на коммунальные услуги.

Оккупационные сети «обплели» все сферы общественной жизни «незалежной», обеспечивая полный контроль над жизнедеятельностью населения Украины. Процент «упоротых свидомитов» очень низкий, но слежка и контроль за выражением мыслей, действиями украинцев тотальный, тем более сейчас, при наличии интернета. Как только выявляется, что человек симпатизирует «Русскому миру», начинают кроме государственных структур хунты работать оккупационные сети: человека и его родственников выживают с работы, уволив, им отказывают в трудоустройстве, боясь давления даже в частных коммерческих структурах, давят «по всем фронтам». Возможно даже силовое давлением через организованную преступность и всяких активистов.

Еще одним «заказчиком» переворота и украинского гражданского конфликта являются хозяева блока НАТО, но им был нужен по первоначальному замыслу только Крым. Это достаточно видно по формированию сетей влияния при непосредственном участии НАТО в Украине. Для примера возьмем карту совместной деятельности Сороса и НАТО по работе с военнослужащими Вооруженных Сил Украины под видом переподготовки их и адаптации к гражданской жизни после увольнения (см. ниже на карту). На деле же это отбор и вербовка агентов влияния, создание разведывательных сетей, источников сбора и анализа информации так сказать «прямо на месте». Получается, что изначально НАТО был интересен в первую очередь Крым, а во вторую очередь русский юго-восток Украины, об этом четко показывает замысел сетей оккупации. А теперь вдумайтесь, почему после переворота именно туда была направлена вся агрессия «майданутой» хунты. Виден четкий план и заказ, при чем такие карты сетей разрабатывались еще во второй половине 90-х годов.

Получается, что после перехода Крыма в состав России, частичная потеря территорий и конфликт на юго-востоке страны отправил все усилия и затраты НАТО на свалку истории и Украина стала для блока просто неинтересна. Вернее, альянс, судя по их риторике в СМИ, пока рисковать и строить какие-то другие планы в «незалежной» не собирается, не смотря на мечты и предложения хунты, которая все никак не может чем-то заинтересовать «заказчика», чтобы расплатиться за поддержку переворота.

Судя по участию сторон в формировании сетей совместно с соросовским МФСА именно военнослужащих Норвегии, как члена НАТО, возможно предположить о планировании создания в Крыму, что-то подобного в военном отношении, которое функционирует на севере по соседству с Российской Федерацией. Поэтому не следует удивляться почему в поле зрения российских спецслужб в Крыму могут попадаться бывшие военнослужащие Украины, прошедшие через «своеобразную адаптацию». Или кто-то думает, что Сорос и НАТО просто так выделяет деньги и специалистов из-за жалости к украинцам?

Схема работы соровских фондов такова:

- мы делаем в вашей стране кризис, результатом которого будет нищета и безработица;

- наши организации и фонды дают вашим гражданам заработать или трудоустроиться взамен предательства Родины;

- нужные нам предатели за подписку о сотрудничестве получат возможность кормить себя и свои семьи, (например, под видом бизнеса), плюс защита и всяческая поддержка, за отдельно выполненную на заказ разведывательно-диверсионную работу получают вознаграждение от нас;

- если не хочешь предать свою Родину, тогда обрекаешь себя и свою семью на нищету.

Уникальность сетевой оккупации западными «заказчиками» конфликта территории Украины заключается в том, что вначале происходит вложение денег в организацию и формирование сетей. Потом эти сети переводятся на самоокупаемость (занимаются самостоятельной финансово-хозяйственной деятельностью под чутким кураторством и защитой Запада), вложенные деньги возвращаются с прибылью, как возвращаются любые банковские кредиты. За отдельную разведывательно-диверсионную работу получают отдельные премии или гранты. Это делает так, что организаторы сетей, такие как, например, Сорос, не только получают контроль над какой-то частью населения, но при этом еще и получают прибыль, то есть убытка от такой разведывательно-диверсионной работы нет.

В этом и заключалась победа Запада над СССР в «холодной войне», так как советские «сети влияния» находились на полном финансировании из государственного бюджета (были чересчур затратными, приносили убыток своим т.н. «донорам»), а западные сети не только возвращали вложенные деньги своим хозяевам, но еще и переходили практически полностью на самоокупаемость.

Получается, что Запад, подключив в подрывную работу частные интересы олигархов, подобных Соросу, превратил диверсионно-разведывательную работу в самоокупаемую финансово-хозяйственную деятельность (проще говоря, — в бизнес).

Секрет такого массового умопомешательства населения Украины (майданутости) как раз и заключается в том, что прозападные «оккупационные сети влияния» повязали массы украинцев именно «куском хлеба, чтобы выжить», а СМИ только создают фон видимого зомбирования, прикрываясь политическими и националистическими лозунгами. Это не является никаким-то там западным «ноу-хау», в истории таких примером полно, когда перспективой кризисов, голода и нищеты насиловали сознание населения, приводя в отчаяние его, а потом бросался «кусок мяса» и еще вчера ненавистный враг превращался в любимого хозяина. Так поступали и большевики после революции 1917 года, заставив народ ради выживания себя и своих близких («куска хлеба»), отказаться от Православной Веры, от своей русскости, от мыслей восстановления Самодержавия в Отечестве.

Проходят годы, но хазарские средневековые методы насилия над народами остаются прежними. Сейчас в Украине такой «кусок хлеба» дает «майданутая свидомость» (принцип украинизации, если говорить прямо и честно). До государственного переворота «кусок хлеба» можно было заработать, не насилуя сознание и совесть, но вот материальное благополучие и возможность всесторонне развиваться (грубо говоря, заработать не только «кусок хлеба», но и «кусок мяса») могли предоставить: или предательство Родины — трудоустройство в западных «оккупационных сетях влияния», или утратой совести — трудоустройство и работа на мафию (организованную преступность), или коррупция на государственной службе. В этом, кстати, и заключался принцип голодомора 1932-33 годов на территории Украины: когда русское население восточной Украины (Малороссии и Новороссии) специально «изнасиловали» голодом, а потом «изнасилованное» сознание выживших готово было в страхе навсегда забыть свои русские корни и повелению власти готово было, ради «куска хлеба» назвать себя не только «украинцами», но, наверное, даже «папуасами».

Голодомор и другие способы геноцида — это реальные практические способы насильственной украинизации. Об этом я лично слышал от своей бабушки и от своих выживших родственников в рассказах о голодоморе 1932-33 годов, который как раз таки жителей Западной Украины («расово-правильных украинцев» по мнению поклонников майдана) и не коснулся потому, что они тогда жили совсем в другом государстве.

Еще одним «заказчиком» украинских событий является международная мафия контрабандистов, которая как действовала лет 70-80 назад, так и действует сейчас на Западной Украине под прикрытием так называемого «украинского национализма». Западные спецслужбы и мировая олигархическая мафия использует также уже сформировавшиеся и устоявшиеся сети международных преступных организаций взамен за негласное покровительство и продвижение общих интересов, к которым как раз и относится «Евроассоциация». Для контрабандистов она должна была предоставить возможность более свободного перемещения контрабанды из Европы через Украину в Россию, с которой действовал договор о зоне свободной торговли. Владельцы ТНК также имели корыстные виды на Украину в результате «Евроассоциации», поэтому такие союзы устойчивы и крепки целями взаимного обогащения.

Еще одним, менее могущественным «заказчиком» переворота и гражданской войны, является униатство с его религиозной экспансией на Восток. «Заказчиком» также еще является заокеанская украинская диаспора в США и Канаде, но сам термин «заказчик» в данном контексте рассмотрения вряд ли применим, скорее эту диаспору возможно назвать «заинтересованным выгодополучателем», так как ее финансовая поддержка и роль в организации войны и геноцида на Украине ничтожна, по сравнению с основными «заказчиками». Украинская диаспора уникальна своим отличием от заграничных диаспор других народов: если, например, грузинская или польская диаспора в других странах зарабатывает деньги и часть их направляет на свою историческую Родину, особенно в кризис, помогая государству и своим родственникам, то украинская диаспора в США и Канаде наоборот с приобретением «незалежности» своей исторической Родины грабит ее и зарабатывает на жителях Украины. Поэтому в украинской заокеанской диаспоры масса совместных проектов с украинскими властями, которые предполагают выделение бюджетных денег. Ну, скажите, кому нужна за океаном «бредовая макулатура по украинизации» в огромных тиражах, написанных в научных кафедрах и центрах украинства в США и Канаде, наплодившихся там? Заокеанская диаспора без зазрения совести летит на свою историческую Родину, чтобы «хорошо поживиться», пример тому Наталья Яресько и Ульяна Супрун. Конечно, для властей США и Канады они выгодны как источники притока денег в их страны и как налогоплательщики в их бюджеты.

Сейчас вся сложность мирного разрешения украинской проблемы и состоит в невозможности удовлетворить интересы всех «заказчиков» переворота и гражданской войны, так как неудовлетворенные амбиции хотя бы одного из них могут все усилия свести на «нет». В этом и есть сложность разрешения современных военных конфликтов. Даже достигнув компромисса, возможны варианты его возобновления из-за неудовлетворенности амбиций хотя бы одного «заказчика».

Скорее всего, западный опыт «сетевой оккупации» распространится, и в будущем нас могут ожидать не только экономические войны «сетей», но вооруженные противостояние частных армий в интересах хозяев «сетей» (наднациональных структур) по захвату, как территорий, так и монопольных прав в различных сферах экономики в одном государстве или в группе государств. Уже сейчас идут противоборства между системами глобального мирового порядка и национальной государственности.

Западные технологии по «сетевой оккупации», конечно, уникальны, но и они имеют свой серьезный недостаток. Да, они не только незатратны для «заказчиков», но еще и прибыльны, но когда они переходят на самоокупаемость (финансовую, военную и хозяйственную самостоятельность), то могут выходить из-под контроля, и тому пример ИГИЛ, который благодаря только нелегальной добыче углеводородов, без учета других видов прибыльной преступной деятельности, может самостоятельно функционировать и диктовать свои условия даже своим бывшим хозяевам, изначальным «заказчикам» конфликта на Ближнем Востоке.

Поэтому украинский конфликт тем и опасен, что как хунта, так и любая «сеть» может выйти из-под контроля, что может создать предпосылки для создания уже «украинского ИГИЛа без радикального ислама, но с радикальным национализмом» на границе с Российской Федерацией. И следующей стадией военной фазы конфликта на Украине при невозможности победы на Донбассе может стать уже противоборство сил разных «заказчиков» государственного переворота. Зачатки этого уже просматриваются в виде отдельных конфликтов между международной мафией контрабандистов на Западной Украине и хунтой (ставленниками Сороса и ТНК), например, разборки по добыче янтаря, контрабанде леса, со львовским мусором. Также здесь назревает конфликт между хозяевами Коломойского и нынешними хозяевами Киева.