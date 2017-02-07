"Бог войны" в Донбассе

Прежде всего, следует уяснить себе несколько фактов. Во время боев под Дебальцево зимой 2015 года ежедневные потери ВСУ составляли порядка 50 погибших. Во время летних боев на Донбассе в 2014 году (после взятия армией Украины Славянска) ежедневные потери ВСУ составляли порядка 300 погибших. В позиционной войне на Донбассе порядка 80% поражений приходится на артиллерию. По оценке из ДНР, ежедневные потери ВСУ выросли с 50 до 100 человек с 29 по 31 января 2017 года.

Итак, анализ и выводы:

Вывод №1. На Донбассе сейчас идет война с интенсивностью боевых действий выше, чем зимой 2015, но ниже чем летом 2014 года.

В боях под Дебальцево артиллерия ДНР и ЛНР была причиной ежедневной гибели 50*0,8=40 солдат ВСУ, что примерно в два раза меньше, чем сейчас.

Вывод №2 Артиллерия ДНР наносит в ДВА раза более сильное поражение войскам ВСУ, чем зимой 2015 года.

Вывод №3. Артиллерия ДНР наращивает свою поражающую силу с течением времени.

Как видно, артиллерия НИ ЛДНР в настоящее время выполняет функцию молота, разбивающего со все возрастающей силой укрепления и живую силу ВСУ. Именно поэтому пехоте ополчения не дается никаких приказов (ни на наступление, ни на наступление) — а зачем, если артиллерия успешно делает свое дело?

Вывод №4. Линия фронта между ВСУ и ЛНР активному военному воздействию не подвергается, из чего можно сделать вывод, что Луганск находится в относительной безопасности.

ВСУ ведут себя аналогично: пассивна только пехота и танки ВСУ, а вот артиллерия активна как никогда, просто ДНРовские пушки бьют точнее.

По оценкам из Германии и России, первыми начали бои имени солдаты армии Украины, поэтому можно сделать вывод о схеме, используемой Киевом.

Вывод №5.

Таким образом, сейчас на фронте наблюдается самое начало штурмовой операции — именно поэтому ни пехота, ни танки ВСУ в атаку не идут.

Общий вывод. В настоящее время ВСУ заняты тем, что уничтожают оборону противника артиллерийским огнем и разведывают слабые места обороны армии ДНР путем атак взводных групп по всей линии фронта. Такая боевая работа может продолжаться долго (даже в течение 1-2 недель), после чего Киевом запланирован решительный штурм.

Ждать активных действий механизированных колонн осталось уже не долго — в течение нескольких дней штурм Донбасса, скорее всего, может начнаться.

Теперь рассмотрим политический аспект противостояния.

Это война (а никакое не обострение), причем более кровопролитная, чем были бои под Дебальцево. Так как это война, то о перемирии «Минск-2» можно забыть, как было забыто перемирие «Минск-1». Возобновившаяся война приведет к новой конфигурации фронта и к новому политическому соглашению.