Трамп нашел свою пробирку

Дональд Трамп выступил с довольно странным и безответственным заявлением, обвинив Тегеран в поддержке террористов и назвав Иран «террористическим государством номер один».

Подобным абсолютно безосновательным обвинением он сразу вернул страну к временам пробирки Колина Пауэла и к столь же лживым обвинениям в адрес Ирака в поддержке терроризма — то есть, именно к тому, что сам Трамп еще недавно критиковал с таким энтузиазмом.

5 февраля, в интервью Fox News Трамп заявил, что считает Иран «террористическим государством номер один». По мнению президента США, Тегеран «отдает деньги и оружие (экстремистам)» и «не уважает США». Кроме того, он рассказал, как иранцы «следуют за нашими самолетами, окружает наши корабли маленькими лодками».

Но вопрос в том, что США сегодня не уважают не только в Иране, а если бы дело обстояло иначе, то главный лозунг Трампа о необходимости возвращения «величия» Штатам был бы лишен смысла. Под «экстремистами» Трамп назвал движение «Хезболла», которое играет одну из ключевых ролей в борьбе с террористами в Сирии, и с которым взаимодействует и Россия. Обвинение из уст главы страны, создавшей и поддерживающей запрещенные в России террористические организации ИГ, «Аль-Каида» и «Джебхат ан-Нусра» (что признает и сам Трамп, обвинивший в этом предыдущую администрацию), довольно смелое.

Не менее странным выглядит недовольство действиями иранских военных в случае вторжения американских судов и самолетов в территориальные воды и воздушное пространство Ирана.

Для чего же Трамп портит отношение со страной, играющую важную роль в борьбе с терроризмом, являющейся участником «сирийского трио» миротворцев и союзником России, с которой американский глава якобы хочет выстроить хорошие отношения?

Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщает, что таким образом он пытается разрушить военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Объявляя Иран главным врагом, Вашингтон как бы подталкивает Россию к тому, чтобы она, надеясь на дружбу со Штатами, максимально дистанцировалась от Ирана.

Это проба Россию «взять на прогиб». Однако Москва немедленно отвергла американские заходы. Комментируя американские обвинения в адрес Ирана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Мы не согласны с такой постановкой вопроса», и отметил, что между Россией и Ираном «партнерские добрые отношения». «Мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, может ли разная позиция США и России по Ирану навредить двусторонним отношениям, Песков ответил, что позиции Москвы и Вашингтона по «целому ряду вопросов» международной и региональной политики «диаметральным образом расходятся». Впрочем, как подчеркнул Песков, это не может быть препятствием для выстраивания между ними «нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений».

Однако, вопреки оптимистичным прогнозам Пескова, совершенно очевидно, что после выпадов Трампа, возможность конструктивных действий Вашингтона на ближневосточном направлении вызывает большие сомнения.

По крайней мере, это дал понять глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения США в адрес Тегерана. Подчеркнув, что Иран никогда не был замечен в каких-либо связях ни с «Исламским государством», ни с «Джабхат ан-Нусрой», ни с любой другой структурой, которая аффилирована с этими террористическими организациями и включена в соответствующий список СБ ООН, министр сказал: «Иран через вооруженные отряды, которые он поддерживает на сирийской территории в ответ на просьбу законного сирийского правительства, вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ. Мы давно выступаем за то, чтобы сформировать подлинно универсальный фронт борьбы с терроризмом. Под одним „зонтиком“, скоординированно должны действовать все те, кто видит в ИГИЛ экзистенциальную угрозу многим странам».

Но вместо этого США стремятся расколоть антитеррористическую коалицию и тем самым постараться уничтожить все ее достижения в Сирии.