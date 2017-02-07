Перед последней атакой Порошенко

За последние несколько дней ситуация на Донбассе обострилась до предела. Пиком эскалации стали события вечером 2 февраля, когда украинская армия обстреляла Донецк из тяжелых реактивных систем залпового огня «Ураган». Эта ночная атака унесла новые жизни.

Что немаловажно, украинцы целились не по какому-то военному объекту, а работали именно по городской застройке. Работали с очень простой целью — убить как можно людей. Кого именно? Женщин, детей, стариков — абсолютно неважно, для украинской армии они все биомусор и недочеловеки, идеальный объект для того, чтобы мстить за все прошлые поражения на фронтах.

В последующие дни обстрелы продолжились, к ним подключились украинские снайперы — и всё это на фоне масштабных передвижений с украинской стороны, на фоне активизации «добровольческих» батальонов и передислокации тяжелой техники. Почуяв большую кровь, стали подтягиваться нацисты, на фронт прибыл даже сам Ярош со своими боевиками.

5 и 6 февраля обстановка продолжила обостряться. В частности, был открыт снайперский огонь по военнослужащим, прикрывающим ремонт поврежденной линии электропередач, после чего начались новые артиллерийские обстрелы.

В этой связи пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что киевская власть как никогда близка к совершению чудовищных и необдуманных шагов, вызванным тем состоянием, в котором находится Порошенко после разговора с Трампом.

Подобные предположения выглядит пугающе убедительными, поскольку целый ряд источников сообщает о том, что Киеву ясно дали понять — вся эта сельская клоунада с неадекватными, но хорошо вооруженными рогулями в вышиванках всем порядочно надоела, и платить за это «удовольствие» больше никто не собирается. В реалиях Украины, которая словно проститутка из года в год ищет «богатого спонсора», сам факт подобного разговора становится для политика смертным приговором.

Если это так, то спасти Порошенко могут только полномасшабные боевые действия по всей линии фронта, чтобы кровь лилась рекой, а Донецк с Луганском с утра до вечера утюжили «Грады». С точки зрения «влады», этот вариант можно назвать беспроигрышным: если повезёт, то город удастся взять и устроить в нём чудовищную резню, чтобы нацисты наконец сполна напились крови. Ну, а если не получится, то в этом пламени можно будет утилизировать тех, кто иначе рано или поздно пойдёт на Киев.

Другое дело, что разговор с Трампом, если он и имел место, не является первопричиной. Это не более чем триггер для активизации того, что мы наблюдали и раньше. Новое обострение — последний, но далеко не первый гвоздь в крышку украинского гроба, поскольку этот гроб украинцы сколотили в тот момент, когда на Донбассе впервые пролилась кровь.

Всё, что было затем — паузы, перемирия, первый «Минск», потом второй, — каждый раз играло на руку лишь убийцам, позволяя вытащить очередную банду из очередного котла. Поэтому надо быть либо глупым, либо очень наивным, чтобы полагать, будто Киев хоть раз за эти три года задумывался о каком-то мирном пути.

Цель была обрисована с самого начала — уничтожить как можно больше местных жителей, чтобы потом выгнать оставшихся. Ведь понятно, что «перевоспитать» и превратить в украинцев народ Донбасса уже не выйдет никогда. То, что в Киеве это прекрасно понимают — по-настоящему страшно, поскольку говорит о том, что если украинская армия перейдёт в наступление и всё-таки сумеет прорвать оборону, то это будет означать чудовищный геноцид всего русского населения.

В данном случае это не какая-то гипотетическая возможность — наступление может начаться в любую минуту, и самое худшее, что можно сделать — это убеждать себя в том, что ополченцы «справятся сами». Да, никто не спорит, они сделают всё, что в их силах, однако эти силы не бесконечны. Поэтому очень хочется верить, что если Порошенко всё же режит сыграть ва-банк, Россия сделает всё, чтобы с украинским нацизмом было покончено раз и навсегда, а на Донбассе больше не проливалась кровь тех, кто нам поверил. У нас есть для этого все возможности. Вопрос только в том, а есть ли воля.