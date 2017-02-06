Подлость и переубеждение

Портал «Околокремля» разобрался в истории с публикацией на «Life.ru» ложного материала о «москвичке, попросившей полицию найти переспавшего с ней мужчину». Оказалось, что в этом деле совсем нет места абсурду и фарсу, которые попытался внести в него автор публикации на Life.

30 декабря 2016 года на портале Life.ru вышел материал под названием «Москвичка попросила полицию найти переспавшего с ней на вечеринке мужчину». Статья набрала более 80 000 просмотров и предсказуемо вызвала бурную реакцию среди аудитории портала и пользователей социальных сетей. Иван Ломовицкий, указанный в качестве автора заметки, утверждает, что «35-летняя москвичка «Варавара К.» обратилась в полицию с просьбой найти «мужчину, с которым она провела ночь после предновогодней вечеринки» (с 16 на 17 декабря 2016 года), при этом, она якобы «не потребовала никакого наказания незнакомцу, лишь попросила отыскать его».

Портал «Околокремля» провел собственное расследование этой странной истории и выяснил, что в данном материале Life.ru говорится о том, чего в реальности никогда не было. В нем неверно указаны даже инициалы и возраст девушки, возможно для того, чтобы избежать ответственности за опубликованный материал. Нашему изданию удалось пообщаться с адвокатом Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы Саидом Мумаевым, представляющим защиту потерпевшей, и получить от него официальную информацию по этому инциденту.

Оказалось, что 17 декабря 2016 года (в тот же день, когда имело место происшествие) потерпевшая подала официальное заявление в полицию, в котором черным по белому написано о факте совершения в отношении нее уголовного преступления. Это обстоятельство сходу отметает абсурдную формулировку Life.ru про «не потребовала наказания, а лишь попросила отыскать».

По данному заявлению в тот же день была начата доследственная проверка, в ходе которой потерпевшая с уверенностью опознала подозреваемого в совершении преступления. Им оказался гражданин РФ Кулам Шабан Оглы Кулиев 1964 года рождения, по информации источников «Околокремля» в правоохранительных органах - рецидивист, ранее неоднократно судимый по статье 228 УК РФ.

Данный гражданин в ночь с 16 на 17 декабря 2016 года был водителем корпоративного (!) такси Mitsubishi Lancer черного цвета с тонировкой, несмотря на то, что согласно данным диспетчерской службы он должен был прибыть на машине марки Kia Ceed госномер МЕ249 77, чтобы доставить девушку домой с корпоративного мероприятия. Отдельный вопрос – как туда на работу вообще попадают сотрудники с подобным «послужным списком». Эту машину вызывали для девушки ее коллеги, находившиеся на том же корпоративном вечере. На данный момент они официально опрошены органами следствия.

Маршрут поездки должен был начаться на Суворовской площади и закончиться у жилого дома в одном из районов ЮАО. Согласно пояснениям коллег, они проводили девушку до такси. Оно тронулось с места примерно в 00:11 часов по мск. После того, как потерпевшая села в машину, начались странности, описанию которых почему-то не нашлось места в материале Life.ru

Водитель попытался завязать с потерпевшей разговор и проявил неуместные знаки внимания, которые она сразу пресекла. Спустя 10 минут после начала поездки потерпевшая заснула. Как назло, ее мобильный телефон был сломан еще с самого начала корпоративного вечера. Очнулась девушка уже в 4:30 утра, находясь все в той же машине. На вопрос водителю, где она находится, спустя 4,5 (!) часа пути, последовал обескураживающий ответ: «В Обнинске». Следующий ответ на логичный вопрос «Почему я здесь нахожусь?», еще более обескураживающим: «Ты сама захотела кататься».

В то же время, данные объективного контроля службы такси (есть в распоряжении редакции), показывают, что официально поездка, начавшаяся в 0:11, была завершена водителем в 2:17 минут, 17 декабря 2016 года, то есть, когда потерпевшая находилась в салоне автомобиля в бессознательном состоянии, и поэтому никаких желаний «кататься» высказать не могла.

Не будем описывать подробности того, что происходило в эти страшные часы с потерпевшей. Домой ей удалось вернуться только к 8 утра, после чего, как отмечалось выше, она сразу подала заявление об уголовном преступлении. Таким образом, реальная картина произошедшего полностью опровергает то, что написано в материале Life.ru.

Нам удалось связаться с потерпевшей с помощью ее адвоката Саида Мумаева и разговор с ней выявил еще несколько чрезвычайно странных деталей в этом происшествии. Оказалось, что за день до публикации материала на Life.ru, 29 декабря 2016 года, к девушке приходили сотрудники этого издания Константин Кобаидзе и Сергей Осин. Что примечательно, они пришли не к несуществующей «35-летней Варваре К.» (как девушка именуется в материале издания), а к потерпевшей на фактический (!) адрес ее проживания. Однако девушка отказалась давать представителям Life.ru комментарий, поэтому, остается только догадываться, какого происхождения «информация» появилась в статье за авторством Ивана Ломовицкого.

Таким образом то, что происшествие якобы имело место «на вечеринке» (как следует из заголовка статьи), что девушка не запомнила подозреваемого, что она не имеет претензий к Кулиеву, и уж, тем более, что она якобы указала об отсутствии претензий к нему в своем заявлении (!), - все вышеперечисленное является абсолютно ложными сведениями, опубликованными, тем не менее, в материале Life.ru

«Ничего из этого я не сообщала журналистам Life.ru, приходившим ко мне 29 декабря, данная информация, указанная в их статье, является полностью ложной», - прокомментировала потерпевшая в разговоре с корреспондентом «Околокремля». вышеуказанные данные из материала Life.ru

Возникает закономерный вопрос, зачем порталу Life.ru понадобился визит к потерпевшей, если впоследствии был опубликован материал с информацией, буквально высосанной из пальца и не имеющей отношения к реальности и тому, что девушка писала в своем заявлении в полицию? Также непонятно, откуда у издания оказался фактический адрес проживания потерпевшей, которого нет даже в материалах дела. Адвокат потерпевшей в разговоре с корреспондентом нашего издания отметил, что в прокуратуру уже подано заявление о проведении проверки по факту публикации материала «Москвичка попросила полицию найти переспавшего с ней на вечеринке мужчину» на портале Life.ru.

Заметим, что органы следствия (источник в которых якобы сообщил Life.ru, что претензий к подозреваемому от девушки не поступало) странным образом не спешат разбираться в этом деле. Прошло уже более полутора месяцев с момента подачи заявления, а серьезных подвижек нет. Адвокат потерпевшей Саид Мумаев не находит сколько-нибудь веских оснований для подобных задержек в доследственной проверке. В частности, совершенно непонятно, почему до сих пор не был проведен осмотр машины Кулиева, поскольку она является предполагаемым местом совершения преступления. И это при том, что в ходе первого визита в Следственный комитет адвокат видел стремление провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и процессуальные действия с целью установить наличие или отсутствие события преступления и обстоятельств произошедшего.

«У органов, проводящих доследственную проверку по заявлению потерпевшей от 17.12.2016, о совершенном в отношении нее преступлении, было достаточно времени для производства необходимых мероприятий, чтобы установить наличие или отсутствие следов возможного преступления в машине подозреваемого. Тем не менее, никакой информации о результатах проведенной проверки машины подозреваемого у нас нет.

Более того, на сегодняшний день непонятно, проводилась ли эта проверка вообще. И это несмотря на то, что по такого рода заявлениям первое, что должны сделать лица, проводящие доследственную проверку, - установить наличие или отсутствие следов преступления и, в случае их обнаружения, провести по ним необходимые исследования и экспертизы. У меня также вызывает вопросы тот факт, что коллеги потерпевшей были опрошены следствием только после соответствующего ходатайства, заявленного нашей стороной.

Кроме того, у нас имеются серьёзные гражданско-правовые претензии к порталу Life.ru, с перспективой обращения в суд. Распространение подобной информации может попадать под признаки преступления, предусмотренного Ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ», - говорит адвокат потерпевшей Саид Мумаев.

Интересен и другой эпизод, о котором рассказала потерпевшая в разговоре с корреспондентом «Околокремля».

«В день, когда в дежурную часть для опознания привезли Кулиева, с ним находился его адвокат и другой мужчина (предположительно, его родственник). Этот мужчина подошел ко мне и спросил: «Чего ты хочешь?». Я ответила, что хочу наказать Кулиева за его действия в отношении меня. После этого он сказал: «Может тебе денег дать?». Я ответила, что дело тут не в деньгах, а в том, что я хочу наказания для Кулиева за то, что он совершил. После этого в мой адрес прозвучали угрозы от этого мужчины (предположительно родственника Кулиева), который сказал мне: «Земля круглая и мы найдем твоих родственников». Естественно, я расценила это как прямую угрозу жизни и здоровью моих близких, которая прозвучала для того, чтобы я отказалась от своего заявления. Но я этого, естественно не сделала и делать не буду. Я хочу справедливого наказания для Кулиева», - говорит потерпевшая.

В распоряжении редакции «Околокремля» также появилась информация от источника в правоохранительных органах, знакомого с ситуацией по этому делу. В разговоре он отметил, что «все странности этого дела, включая нежелание следствия проводить полноценную доследственную проверку, публикацию ложных сведений на портале Life.ru, визит к потерпевшей корреспондентов Life на фактический адрес ее проживания, наглое поведение родственников и адвоката Кулиева, может объясняться активным участием (в т.ч. финансовым), в этом деле диаспоры, к которой принадлежит подозреваемый. Логично предположить, что их целью является саботирование доследственной проверки и давление на потерпевшую, в т.ч. через СМИ, для того, чтобы она отказалась от своего заявления».

Тем не менее, потерпевшая тверда в своем желании наказать Кулиева и от показаний отказываться не собирается. Адвокат девушки Саид Мумаев уже направил заявление в Прокуратуру по факту странного бездействия органов в вопросе проведения полноценной доследственной проверки. «Околокремля» будет следить за развитием этой ситуации.