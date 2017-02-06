Путь к империи

Современное «образованное» российское общество полагает себя чрезвычайно продвинутым в области государственного управления. СМИ постоянно твердят о пользе демократических выборов и народной поддержке. Мифы разрастаются и снежные политический ком перерастает в лавину.

Но все дело в том, что на мифе далеко не уедешь, как и на сказочном существе Тянитолкае, изобретенном Корнеем Чуковским. Насилие над реальностью оборачивается серьезными бедами и даже катастрофами. Осознать и принять это обывателю очень сложно. Он ведь полагает, что во всем разбирается преотлично. Однако, если разбирается, то почему в парламент проходят толпы адвокатов, шоумены, престаревшие звезды эстрады и спортсмены в отставке вкупе с модными литераторами? С чего это г-н обыватель решил, что эти «избранники» могут принимать законы на его же благо? Ответа, исходящего из рационального подхода, найти вряд ли удастся.

«Танцор диско» — всего лишь «танцор диско». Ногами не думают и не постигают глубинные течения в политике и экономике. Кстати, ничего не имею против танцоров и поэтов-песенников, но у них элементарно не хватает опыта и подлинного образовательного ресурса. Как, впрочем, и у адвокатов, сталеваров и кондитеров. А учиться способен далеко не каждый. После февраля 1917 года в русское правительство, вон, промышленники и профессора пролезли. А толку-то? Никакого. Страну развалили в один момент, причем, ориентируясь на благие мысли и пожелания.

Не то, что каждая кухарка, каждый доцент и т.д. не могут управлять государством. Подготовки не хватит! И смыслы не те. Как не вспомянуть горькую фразу Льва Шестова: «...Пьяный илот, как идеал! До чего мы дожили! Не лучше ли было оставаться при старых законах Ликурга? Не слишком ли дорого мы заплатили за наш прогресс?»

В период раннего европейского феодализма сложилась уникальная ситуация, которая все-таки показывает суть веще на века вперед. Крестьянин был нужен феодалу. Хозяйство-то ведь натуральное. Все производится на месте: доспехи, седла, попоны, еда и прочее. И делается в деревне. Кузнец — уважаемый человек. Хороший свинопас тоже почетом не обделен. И в города — только лишь несколько увеличенные в размерах села — не бегут. Незачем. Там и жить тоскливее, и скученность большая, да и чума с иными лихоманками, скорее в город наведается, чем в отдаленную деревушку. Да и в деревню чужака просто так не пустят.

Но возникает вопрос: «А нужен ли крестьянину феодал?» Торопиться с высказываниями не следует. Если поразмыслить здраво, отбросив в сторону догматы классового мышления, то окажется, что крестьянину феодал больше необходим, чем феодалу крестьянин.

В те «ужасные» времена люди обходились без компьютеров и, хотя боялись сглаза и ведьм (от коих использовали костер, как радикальное средство отпора, ныне осужденное всеми прогрессивными историкам и приват-доцентами от социологии), умели на удивление здраво рассматривать окружающий мир. Вооружение тогда было специфическое, а владеть мастерски копьем, мечом и боевым топором начинали учить с пяти-шести лет мальчика, на коня боевого садили не позже чем в 12 лет. А в 14 лет малолетний наследник графа там или барона смело отправлялся со старшими родичами на войну. На Руси дело обстояло схожим образом. Достаточно припомнить, в каком возрасте будущий Александр Невский, уже командовал ратниками в походе отца его — князя Ярослава на Дерпт. «Воинский постриг» же он принял в православном храме в возрасте 4 лет (по другим сведениям, в пять годков).

Феодал мог нашалить, то бишь девку попортить или иногда кусок крестьянского поля потравить во время охоты. Но он имел обязанность — защищать своих крестьян. Учитывая, что разбойничьи шайки шатались по лесистой Европе массово, то феодал гарантировал крестьянину жизнь. Крестьянский сын точно так же, как и сын феодала, к своему делу приставлялся сызмальства. Хорошими пахарями не рождаются, а становятся. Максимум, чему он мог научиться из военного дела, то стрелять из лука, да рогатиной с топором (не боевым!) орудовать. Английские знаменитые лучники не должны учитываться. На островах была своя специфика развития.

Крестьянское ополчение по нужде созывали. Не более. А уж командовать крестьянин, практически, не умел. Этому так же учиться долго нужно. И за феодалом всегда стояла дружина из воинов, обученных и лично ему преданных.

При монархии это повторяется, но в других масштабах. Монарха готовят с детства. И даже для детских игр подбирают детей не случайно. Элиту формируют заранее и не четыре послевыборных года, но навсегда, вплоть до смерти руководителя. Да, в течение правления фигуры около монарха меняются, но опять же из определенного списка. Если процесс обучения наследника престола срывается, то получается нечто вроде Петра Первого, когда страну начинают дергать и откровенно насиловать ради безумных идей. Впрочем, и переучить тоже плохо. Александра Второго переучили в русле западнических ценностей. И получили: глупую отмену крепостного права, раздачу частным лицам казенных железных дорог, неудачную армейскую реформу, продажу Аляски (в целях экономии бюджета) и русско-турецкую войну, когда русской кровью была оплачена независимость «братушек», а Константинополь остался под султаном.

Интересно, что в ту войну, поставки армии обеспечивали частные компании и «товарищества». И казнокрадство процвело вопиющее. Причем сам Александр Второй был и не виновен, но мер не принимал. А безумная реформа органов безопасности привела к мученической кончине самого императора.

Как же здесь не процитировать полностью басню И. А. Крылова «Воспитание Льва»:

«Льву, Кесарю лесов, Бог сына даровал.

‎Звериную вы знаете природу:

У них, не как у нас − у нас ребенок году,

Хотя б он царский был, и глуп, и слаб, и мал;

‎А годовалый Львенок

‎Давно уж вышел из пеленок.

Так к году Лев-отец не шуткой думать стал,

‎Чтобы сынка невежей не оставить,

‎В нем царску честь не уронить,

И чтоб, когда сынку придется царством править,

Не стал бы за сынка народ отца бранить.

Кого ж бы попросить, нанять или заставить

Царевича Царем на-выучку поставить?

‎Отдать его Лисе − Лиса умна,

Да лгать великая охотница она;

‎А со лжецом во всяком деле мука.−

Так это, думал Царь, не царская наука.

‎Отдать Кроту: о нем молва была,

‎Что он во всем большой порядок любит:

‎Без ощупи шага́ не ступит

И всякое зерно для своего стола

‎Он сам и чистит, сам и лупит;

‎И словом, слава шла,

Что Крот великий зверь на малые дела:

Беда лишь, под носом глаза Кротовы зорки,

‎Да вдаль не видят ничего;

Порядок же Кротов хорош, да для него;

А царство Львиное гораздо больше норки.

Не взять ли Барса? Барс отважен и силён,

‎А сверх того, великий тактик он;

‎Да Барс политики не знает:

‎Гражданских прав совсем не понимает,

Какие ж царствовать уроки он подаст!

‎Царь должен быть судья, министр и воин;

‎А Барс лишь резаться горазд:

Так и детей учить он царских недостоин.

Короче: звери все, и даже самый Слон,

‎Который был в лесах почтён,

‎Как в Греции Платон,

Льву всё еще казался не умен,

‎И не учен.

По счастью, или нет (увидим это вскоре),

‎Услышав про царево горе,

‎Такой же царь, пернатых царь, Орел,

‎Который вел

‎Со Львом приязнь и дружбу,

Для друга сослужить большую взялся службу

‎И вызвался сам Львенка воспитать.

‎У Льва как гору с плеч свалило.

И подлинно: чего, казалось, лучше было

Царевичу царя в учители сыскать?

‎Вот Львенка снарядили

‎И отпустили

‎Учиться царствовать к Орлу.

Проходит год и два; меж тем, кого ни спросят,

О Львенке ото всех лишь слышат похвалу:

Все птицы чудеса о нем в лесах разносят.

‎И наконец приходит срочный год,

‎Царь-Лев за сыном шлёт.

Явился сын; тут царь сбирает весь народ,

‎И малых и больших сзывает;

‎Сынка целует, обнимает,

И говорит ему он так: «Любезный сын,

‎По мне наследник ты один;

Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь:

‎Так я тебе охотно царство сдам.

‎Скажи теперь при всех лишь нам,

‎Чему учен ты, что ты знаешь,

И как ты свой народ счастливым сделать чаешь?» −

«Папа́», ответствовал сынок: «я знаю то,

‎Чего не знает здесь никто:

‎И от Орла до Перепёлки,

‎Какой где птице боле вод,

‎Какая чем из них живет,

‎Какие яица несет,

И птичьи нужды все сочту вам до иголки.

Вот от учителей тебе мой аттестат:

‎У птиц недаром говорят,

‎Что я хватаю с неба звезды;

Когда ж намерен ты правленье мне вручить,

‎То я тотчас начну зверей учить

‎Вить гнезды».

‎Тут ахнул царь и весь звериный свет;

‎Повесил головы Совет,

‎А Лев-старик поздненько спохватился,

‎Что Львенок пустякам учился

‎И не добро он говорит;

Что пользы нет большой тому знать птичий быт,

Кого зверьми владеть поставила природа,

И что важнейшая наука для царей:

‎Знать свойство своего народа

‎И выгоды земли своей»

А сколько ныне в правительствах и парламентах разных стран заседают львята, воспитанные даже не орлами, а медузами, спрутами и колибри!

Альтернативы монархии в России нет. Но на стремительное ее воссоздание претендовать невозможно. Нужен подготовленный монарх, потребна подготовленная элита (не из дворян-самосвятов, не из интеллигентов с их заумными теориями, не из финансистов с их гигантскими нашивными карманами и т.д.) и подготовленный народ (избавившийся от иллюзий демократии). Пока этого нет. А раз так, то важно просвещение и перебор «людишек» от фермерских детей и до кремлевской поросли. Важна перестройка образовательной системы в РФ на патриотических и православных началах. Необходимо фундаментальное православное монархическое Просвещение!

Путь тяжел и длителен. Но иначе нас сомнут «партнеры» с Запада и Востока. И сейчас, в настоящий день, надо отстоять российскую государственность любыми методами, не стесняясь в средствах. И защитить Православие от нападок, благоприобретенных от СССР суемудров всех мастей.

Все остальное — от лукавого.

Александр Иванович Гончаров,

член Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел"