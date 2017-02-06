Путь к империи

Современное «образованное» российское общество полагает себя чрезвычайно продвинутым в области государственного управления. СМИ постоянно твердят о пользе демократических выборов и народной поддержке. Мифы разрастаются и снежные политический ком перерастает в лавину.
Но все дело в том, что на мифе далеко не уедешь, как и на сказочном существе Тянитолкае, изобретенном Корнеем Чуковским. Насилие над реальностью оборачивается серьезными бедами и даже катастрофами. Осознать и принять это обывателю очень сложно. Он ведь полагает, что во всем разбирается преотлично. Однако, если разбирается, то почему в парламент проходят толпы адвокатов, шоумены, престаревшие звезды эстрады и спортсмены в отставке вкупе с модными литераторами? С чего это г-н обыватель решил, что эти «избранники» могут принимать законы на его же благо? Ответа, исходящего из рационального подхода, найти вряд ли удастся.
«Танцор диско» — всего лишь «танцор диско». Ногами не думают и не постигают глубинные течения в политике и экономике. Кстати, ничего не имею против танцоров и поэтов-песенников, но у них элементарно не хватает опыта и подлинного образовательного ресурса. Как, впрочем, и у адвокатов, сталеваров и кондитеров. А учиться способен далеко не каждый. После февраля 1917 года в русское правительство, вон, промышленники и профессора пролезли. А толку-то? Никакого. Страну развалили в один момент, причем, ориентируясь на благие мысли и пожелания.
Не то, что каждая кухарка, каждый доцент и т.д. не могут управлять государством. Подготовки не хватит! И смыслы не те. Как не вспомянуть горькую фразу Льва Шестова: «...Пьяный илот, как идеал! До чего мы дожили! Не лучше ли было оставаться при старых законах Ликурга? Не слишком ли дорого мы заплатили за наш прогресс?»
В период раннего европейского феодализма сложилась уникальная ситуация, которая все-таки показывает суть веще на века вперед. Крестьянин был нужен феодалу. Хозяйство-то ведь натуральное. Все производится на месте: доспехи, седла, попоны, еда и прочее. И делается в деревне. Кузнец — уважаемый человек. Хороший свинопас тоже почетом не обделен. И в города — только лишь несколько увеличенные в размерах села — не бегут. Незачем. Там и жить тоскливее, и скученность большая, да и чума с иными лихоманками, скорее в город наведается, чем в отдаленную деревушку. Да и в деревню чужака просто так не пустят.
Но возникает вопрос: «А нужен ли крестьянину феодал?» Торопиться с высказываниями не следует. Если поразмыслить здраво, отбросив в сторону догматы классового мышления, то окажется, что крестьянину феодал больше необходим, чем феодалу крестьянин.
В те «ужасные» времена люди обходились без компьютеров и, хотя боялись сглаза и ведьм (от коих использовали костер, как радикальное средство отпора, ныне осужденное всеми прогрессивными историкам и приват-доцентами от социологии), умели на удивление здраво рассматривать окружающий мир. Вооружение тогда было специфическое, а владеть мастерски копьем, мечом и боевым топором начинали учить с пяти-шести лет мальчика, на коня боевого садили не позже чем в 12 лет. А в 14 лет малолетний наследник графа там или барона смело отправлялся со старшими родичами на войну. На Руси дело обстояло схожим образом. Достаточно припомнить, в каком возрасте будущий Александр Невский, уже командовал ратниками в походе отца его — князя Ярослава на Дерпт. «Воинский постриг» же он принял в православном храме в возрасте 4 лет (по другим сведениям, в пять годков).
Феодал мог нашалить, то бишь девку попортить или иногда кусок крестьянского поля потравить во время охоты. Но он имел обязанность — защищать своих крестьян. Учитывая, что разбойничьи шайки шатались по лесистой Европе массово, то феодал гарантировал крестьянину жизнь. Крестьянский сын точно так же, как и сын феодала, к своему делу приставлялся сызмальства. Хорошими пахарями не рождаются, а становятся. Максимум, чему он мог научиться из военного дела, то стрелять из лука, да рогатиной с топором (не боевым!) орудовать. Английские знаменитые лучники не должны учитываться. На островах была своя специфика развития.
Крестьянское ополчение по нужде созывали. Не более. А уж командовать крестьянин, практически, не умел. Этому так же учиться долго нужно. И за феодалом всегда стояла дружина из воинов, обученных и лично ему преданных.
При монархии это повторяется, но в других масштабах. Монарха готовят с детства. И даже для детских игр подбирают детей не случайно. Элиту формируют заранее и не четыре послевыборных года, но навсегда, вплоть до смерти руководителя. Да, в течение правления фигуры около монарха меняются, но опять же из определенного списка. Если процесс обучения наследника престола срывается, то получается нечто вроде Петра Первого, когда страну начинают дергать и откровенно насиловать ради безумных идей. Впрочем, и переучить тоже плохо. Александра Второго переучили в русле западнических ценностей. И получили: глупую отмену крепостного права, раздачу частным лицам казенных железных дорог, неудачную армейскую реформу, продажу Аляски (в целях экономии бюджета) и русско-турецкую войну, когда русской кровью была оплачена независимость «братушек», а Константинополь остался под султаном.
Интересно, что в ту войну, поставки армии обеспечивали частные компании и «товарищества». И казнокрадство процвело вопиющее. Причем сам Александр Второй был и не виновен, но мер не принимал. А безумная реформа органов безопасности привела к мученической кончине самого императора.
Как же здесь не процитировать полностью басню И. А. Крылова «Воспитание Льва»:
«Льву, Кесарю лесов, Бог сына даровал.
Звериную вы знаете природу:
У них, не как у нас − у нас ребенок году,
Хотя б он царский был, и глуп, и слаб, и мал;
А годовалый Львенок
Давно уж вышел из пеленок.
Так к году Лев-отец не шуткой думать стал,
Чтобы сынка невежей не оставить,
В нем царску честь не уронить,
И чтоб, когда сынку придется царством править,
Не стал бы за сынка народ отца бранить.
Кого ж бы попросить, нанять или заставить
Царевича Царем на-выучку поставить?
Отдать его Лисе − Лиса умна,
Да лгать великая охотница она;
А со лжецом во всяком деле мука.−
Так это, думал Царь, не царская наука.
Отдать Кроту: о нем молва была,
Что он во всем большой порядок любит:
Без ощупи шага́ не ступит
И всякое зерно для своего стола
Он сам и чистит, сам и лупит;
И словом, слава шла,
Что Крот великий зверь на малые дела:
Беда лишь, под носом глаза Кротовы зорки,
Да вдаль не видят ничего;
Порядок же Кротов хорош, да для него;
А царство Львиное гораздо больше норки.
Не взять ли Барса? Барс отважен и силён,
А сверх того, великий тактик он;
Да Барс политики не знает:
Гражданских прав совсем не понимает,
Какие ж царствовать уроки он подаст!
Царь должен быть судья, министр и воин;
А Барс лишь резаться горазд:
Так и детей учить он царских недостоин.
Короче: звери все, и даже самый Слон,
Который был в лесах почтён,
Как в Греции Платон,
Льву всё еще казался не умен,
И не учен.
По счастью, или нет (увидим это вскоре),
Услышав про царево горе,
Такой же царь, пернатых царь, Орел,
Который вел
Со Львом приязнь и дружбу,
Для друга сослужить большую взялся службу
И вызвался сам Львенка воспитать.
У Льва как гору с плеч свалило.
И подлинно: чего, казалось, лучше было
Царевичу царя в учители сыскать?
Вот Львенка снарядили
И отпустили
Учиться царствовать к Орлу.
Проходит год и два; меж тем, кого ни спросят,
О Львенке ото всех лишь слышат похвалу:
Все птицы чудеса о нем в лесах разносят.
И наконец приходит срочный год,
Царь-Лев за сыном шлёт.
Явился сын; тут царь сбирает весь народ,
И малых и больших сзывает;
Сынка целует, обнимает,
И говорит ему он так: «Любезный сын,
По мне наследник ты один;
Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь:
Так я тебе охотно царство сдам.
Скажи теперь при всех лишь нам,
Чему учен ты, что ты знаешь,
И как ты свой народ счастливым сделать чаешь?» −
«Папа́», ответствовал сынок: «я знаю то,
Чего не знает здесь никто:
И от Орла до Перепёлки,
Какой где птице боле вод,
Какая чем из них живет,
Какие яица несет,
И птичьи нужды все сочту вам до иголки.
Вот от учителей тебе мой аттестат:
У птиц недаром говорят,
Что я хватаю с неба звезды;
Когда ж намерен ты правленье мне вручить,
То я тотчас начну зверей учить
Вить гнезды».
Тут ахнул царь и весь звериный свет;
Повесил головы Совет,
А Лев-старик поздненько спохватился,
Что Львенок пустякам учился
И не добро он говорит;
Что пользы нет большой тому знать птичий быт,
Кого зверьми владеть поставила природа,
И что важнейшая наука для царей:
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей»
А сколько ныне в правительствах и парламентах разных стран заседают львята, воспитанные даже не орлами, а медузами, спрутами и колибри!
Альтернативы монархии в России нет. Но на стремительное ее воссоздание претендовать невозможно. Нужен подготовленный монарх, потребна подготовленная элита (не из дворян-самосвятов, не из интеллигентов с их заумными теориями, не из финансистов с их гигантскими нашивными карманами и т.д.) и подготовленный народ (избавившийся от иллюзий демократии). Пока этого нет. А раз так, то важно просвещение и перебор «людишек» от фермерских детей и до кремлевской поросли. Важна перестройка образовательной системы в РФ на патриотических и православных началах. Необходимо фундаментальное православное монархическое Просвещение!
Путь тяжел и длителен. Но иначе нас сомнут «партнеры» с Запада и Востока. И сейчас, в настоящий день, надо отстоять российскую государственность любыми методами, не стесняясь в средствах. И защитить Православие от нападок, благоприобретенных от СССР суемудров всех мастей.
Все остальное — от лукавого.
Александр Иванович Гончаров,
член Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел"