Из украинцев в русских

Грохот взрывов в Авдеевке и Донецке, который начался 29 января 2017 года, выявил интересную тенденцию: определенное количество взрослых людей, родившихся на Украине, иногда употребляющих украинский язык, считающих себя украинцами, начинают постепенно ощущать себя русскими!

Да-да, как ни удивительно это звучит, но факт остается фактом: в условиях тотального антироссийского давления из Киева, многие из тех, кто считал себя раньше украинцем, начинают считать себя русским!

Расскажу, как я пришел к этому выводу.

Социальные сети — это то место, где люди не только открыто выражают свою точку зрения, но также можно посмотреть историю их мнений, проследить их эволюцию; причем чужих, незнакомые мне людей. Итак, простой серфинг по чужим профилям с целью узнать, как менялось мнение людей, дает вот какие результаты. Следует отметить, что отнюдь не все люди, которые раньше считали себя украинцами, сейчас считают себя русскими! Поэтому под понятием «эти люди» в тексте ниже следует понимать именно тех, кто на пути от украинца к русскому.

2013 год. На Украине все спокойно, эти люди считают себя украинцами и ведут себя совершенно не политизировано. Нет, они не пишут: «Я — украинец», но по их сообщениям видно, что они считают Россию «там», а Украину и себя «здесь»; кроме этого, такие люди периодически пишут сами или копируют тексты на украинском языке.

2013-2014 год, Евромайдан. Ничего не понятно — люди растеряны.

2014 год, вхождение Крыма в состав России. Доминирует возмущение о том, что Россия предала и обманула, забрав Крым.

2014 год, летние бои на Донбассе. Эти люди горят патриотизмом, желают всяческой победы ВСУ, жалеют жителей Донбасса, которых захватили, и желают им скорейшего освобождения.

2015 год, зима, бои под Дебальцево и падение гривны. Эти люди в растерянности, хотя все равно искренне желают одержать победу армии Украины.

2015 год. Эти люди уже не считают Крым частью Украины, признавая за крымчанами право на воссоединение с Россией, но Донбасс считают принадлежащим Украине, только оккупированным российскими войсками.

2015 год, отключение Крыма от энергосистемы Украины. Эти люди сочувствуют крымчанам, оказавшимся без света.

2016 год. Эти люди уже не считают Крым чем-то странным и непонятным, относясь к нему как просто курорту, который во многих случаях лучше курортов, находящихся на территории Украины. Отношение к Донбассу становится спокойным, даже с улыбкой превосходства: типа, Украина идет в богатую Европу, а непризнанные ДНР и ЛНР застряли на пути между Украиной и Россией.

2016 год, крах надежд на безвизовый режим с ЕС, взлет цен на коммунальные платежи. Эти люди начинают завидовать Крыму, в который Россия вкладывает огромные деньги (строительство Крымского моста, новых магистральных автодорог, нового аэропорта и т.д.); начинают завидовать зарплатам крымчан, которые оказываются гораздо выше, чем на Украине. Этими людьми постепенно начинает овладевать отчаяние от безнадежной жизни на Украине, инициативы Киева вызывают раздражение, а политика России по отношению к простым людям и в мире — понимание и одобрение.

2017 год, бои в ЛДНР, ужасные обстрелы Авдеевки и Донецка. Эти люди печалятся: они не хотят победы не одной из сторон; они говорят, что там везде страдают наши мирные люди. Эти люди не желают победы ВСУ, они также не против того, чтобы делает Россия. Эти люди вспоминают победу под Сталинградом, случившуюся 2 февраля. Эти люди уже не копируют украинские патриотические статьи, призывающие и возбуждающие.

Кто они — эти люди?

Это русские люди, которым выпала судьба родиться в УССР и оказаться в независимой Украине. Патриотизм, присущий русским, и украинский язык в СМИ заставили их поверить в то, что они украинцы, но теперь война на Донбассе постепенно возвращает их обратно, к своим русским корням.

Кто-то скажет, что все эти рассуждения выдуманы, так как не фактов, но факты есть!

Прекрасный пример того, как этнические украинцы возвращаются к своим этническим истокам и называют себя русскими, дает Севастополь, численность которого примерно одинакова с 2000 года.

2001 год (по данным всеукраинской переписи населения): русские — 269,9 тыс. чел., украинцы — 84,4 тыс. чел.

2014 год (по данным переписи населения в Крымском федеральном округе): русские 303,1 тыс. чел., украинцы 52,9 тыс. чел.

Обратите внимание: число русских в Севастополе увеличилось на 33,2 тыс. чел., а число украинцев уменьшилось на 31,5 тыс. чел. То есть, на сколько меньше стало украинцев, на столько больше стало русских!

Это ли не подтверждение того факта, что 30-40% от всего числа этнических украинцев, которые жили на Украине в 2001 году, мучаются и страдают, ощущая себя этническими русскими, которым выпала нелегкая судьба проживать в нынешней Украине?!