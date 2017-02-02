Цель карателей в Донбассе

Вернувшись из Берлина, Порошенко распорядился усилить огонь

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя начатое вооруженными формированиями киевской хунты наступление на Народные Республики, указал, что инициатива в этой провокации принадлежит «самостийным отрядам» — неким формированиям, неподконтрольным, или не до конца подконтрольным режиму.

Однако, атаки и обстрелы происходят по всей линии прикосновения весьма организованно и слаженно. Украинская сторона вовсю применяет тяжелую артиллерию и РСЗО, которых просто нет в распоряжении карбатов.

Можно не сомневаться, что эти обстоятельства хорошо известны Кремлю. Однако, стремясь как можно быстрее прекратить интенсивные боевые действия в Донбассе, российское руководство дает Порошенко своего рода лазейку: переложить ответственность за возобновление полномасштабных боевых действий на «неподконтрольные формирования».

На возможность того, что главарь хунты примет такую игру, как бы намекал прерванный им визит в Берлине, который должен был всех убедить, что Порошенко «не при делах», и происходящее под Авдеевкой (а так же на других участках фронта) стало для него полной неожиданностью.

Однако предложенной ему возможностью Порошенко не воспользовался. Да, надо признаться, шансов на то, что воспользуется, было немного. Ведь вся ответственность, по замыслу киевских провокаторов, должна была лечь на Народные Республики.

Впрочем, и версия о том, что это очередная провокация, устроенная всего лишь для того, чтобы добиться от Запада продления санкций, не отражает реальной ситуации.

Дело в том, что украинские артиллеристы вели огонь с высокой точностью по заранее выявленным и обозначенным, в том числе и с помощью БПЛА, целям — объектам инфраструктуры — фильтровальной станции, электрическим подстанциям, газопроводам и распределительным станциям. Так, пресс-служба государственного концерна «Донбассгаз», сообщает, что свыше 100 участков газопроводов были повреждены за минувшие сутки в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецкой Народной Республике.

В условиях довольно суровой и морозной зимы продолжение работы артиллерии карателей по этим целям неизбежно ведет к гуманитарной катастрофе, которую и старается организовать хунта.

С помощью военных преступлений, бандеровцы стремятся заставить Россию напрямую вмешаться в происходящее, чтобы предельно осложнить возможность установления нормальных взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном.

Но даже в том же случае, если Вооруженные Силы Народных Республик сумеют отразить натиск киевских бандформирований самостоятельно, без помощи России, гуманитарная катастрофа может создать огромные проблемы Республикам — финансовые, социальные и даже политические. Каратели не скрывают своего намерения «выдавить» как можно больше донбассцев на территорию России, а так же создать для них такие жизненные условия, которые заставили бы их пожалеть о тех временах, когда они жили под властью Украины, и заставить их выступить против властей Народных Республик, неспособных их защитить.

Можно не сомневаться и в том, что слухи о недовольстве ЕС действиями украинских фашистов сильно преувеличены. Как видно, после возвращения Порошенко из Берлина, где его якобы строго отчитала Меркель за саботаж Минских соглашений, атаки карателей не только продолжились, но стали еще более ожесточенными. Более того, МО Украины официально признало факт ведения наступательных действий. Эти и другие факты указывают на то, что в действительности европейцы не только не пытаются сдерживать агрессивные устремления Киева, но, напротив, их поощряют и даже подстегивают.