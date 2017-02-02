Маховик переселения

Проблема беженцев, столь актуальная для Европы, становится не менее актуальной для далёкой и экзотической Океании. Конечно, масштабы этого явления в Океании гораздо меньше, чем в ЕС, но и экономика и размеры Океании с таковыми у ЕС тоже несравнимы.

Главными целями для мигрантов в этой части планеты остаются Австралия и Новая Зеландия. Из-за жёсткого миграционного законодательства этих стран многие беженцы, преимущественно, из Африки, выдворяются из территориальных вод на соседние островные государства - Папуа-Новую Гвинею (ПНГ) и Науру.

На этих островах созданы специальные пункты временного содержания нелегальных мигрантов. Условия содержания в них оставляют желать лучшего, что чревато социальными бунтами живущих там людей.

В декабре 2016 г. на о. Манус (входит в состав ПНГ) в лагере для беженцев скончался 27-летний выходец из Судана. В лагере начались волнения и стычки с полицией. По утверждению митингующих, умерший неоднократно сообщал руководству лагеря о проблемах со здоровьем, но никакой помощи не получил.

Для крохотного Мануса с населением 32 тыс. чел. проблема мигрантов - серьёзный вызов. Сейчас на острове содержатся 872 нелегала, и суд страны признал лагеря для содержания беженцев незаконными, и постановил их ликвидировать. По сути, беженцы в ПНГ остались вне закона.

На Науру ситуация не лучше. Там отмечались попытки особенно отчаявшихся мигрантов покончить с собой.

Иммиграционный департамент Австралии на бунт на о. Манус отреагировал вяло: "Мы осведомлены о волнениях на о. Манус. Сейчас проблема решена. Лагерю нанесён небольшой имущественный ущерб. Раненых нет".

Австралия и Новая Зеландия, располагая хорошо оснащёнными подразделениями для защиты морской границы, возвращают всех нелегалов в ПНГ и Науру, перекладывая миграционную проблему на их хрупкие плечи.

Ситуацию осложняют китайцы. Наличие китайской диаспоры на тихоокеанских островах становится данностью.

Бедные и располагающие весьма скромными силовыми ресурсами ПНГ и Науру справиться с ситуацией не в состоянии. Для ПНГ проблема наплыва иностранной рабочей силы стала настолько острой, что в парламенте потребовали создать специальное полицейское подразделения для борьбы с этим явлением.

Дело в том, что полиция ПНГ не чурается коррупции, что содействует приезду в страну нелегалов с целью дальнейшего переезда в Австралию или Новую Зеландию. ПНГ для таких путешественников - всего лишь промежуточный этап на их пути.

Однако все, кому не удалось попасть к австралийцам и новозеландцам (а это подавляющее большинство), приходиться возвращаться в ПНГ. Один из депутатов парламента ПНГ назвал это угрозой национальной безопасности. Ситуация особенно тревожна в отдалённых провинциях и островах, где контроль центра над местными органами власти слаб и непрочен.

Маховик миграционного кризиса запущен англосаксонскими странами, в первую очередь, США и их союзниками, в том числе Великобританией, Австралией и Нов. Зеландией. Их политика на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии и Ираке привела к дестабилизации региона, массовым жертвам, усилению террористов ИГИЛ и миллионным потокам беженцев.

Жители Ближнего Востока и Африки бегут во все концы света. Сообщалось, что сирийские беженцы появились даже в Аргентине и Эквадоре. Надеяться на снижение миграционных потоков не приходится.

Миграционное цунами, если и спадёт, то не настолько, чтобы ЕС и другие страны смогли расслабиться. Это значит, что для островных государств Океании проблема нелегальных мигрантов в ближайшее время не потеряет актуальности.