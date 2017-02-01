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Ожидание «Точек-У»

Константин Щемелинин
01.02.2017 - 16:29
Ожидание «Точек-У»

На Донбассе началась война. Не перемирие, не обострение, а настоящая война. Та самая, которая большая.
Давайте посмотрим:

29 января — противники стали массированно использовать тяжелую артиллерию и РСЗО.
30 января — противники теряли до 50 погибшими ежесуточно, причем стали гибнуть мирные жители.
31 января — началась эвакуация мирных жителей из Авдеевки, ВСУ только за этот день (по сообщениям из ДНР) потеряли порядка 100 солдат погибшими, ранен российский корреспондент.
1 февраля — бои продолжаются, Донецк оказался без воды.

Это что, перемирие?! Это так выглядит перемирие «Минск-2»?! Тогда как выглядит война? Так выглядит эскалация военных действий, но никак не перемирие!

Интересно, когда в дело вступят танки и ракеты «Точка У», это тоже будет называться перемирием?! Сто человек в день — это уровень потерь для ВСУ в боях под Дебальцево два года назад! Это война! Которая уже идет, и идет прямо сейчас!

И не надо считать число обстрелов, количество выпущенных снарядов и пуль — этот метод годится для оценки обострений при более-менее действующем перемирии.

Просто все еще не поняли этого, потому что привыкли к обстрелам, привыкли к временным обострениям и к постоянным разговорам в Минске. Все думают, что можно договориться о режиме тишины, об отведении войск, о гуманитарной паузе — и все станет, как и раньше. Не станет. Эти бои, минимум, на месяц, а то и на больший срок.

Да-да, на месяц или больше! Войну просто так не остановить, если она уже началась! Игры в перестрелки, в отжатие «серых зон», в грозные заявления и прочее закончились — началась война. Теперь надо делать!
И не надо удивляться ни будущим действиям танков, ни возможным атакам с воздуха, ни обстрелу баллистическими ракетами, чему-либо подобному — надо просто ждать и быть готовым к тому, что это произойдет рано или поздно.

Гражданская война на Украине, начавшаяся с победой в Киеве Евромайдана, на наших глазах вступает в новую фазу военного противостояния.

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