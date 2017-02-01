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Болотов мог быть отравлен

Отдел информации
01.02.2017 - 14:34
Болотов мог быть отравлен

Болотов встретился с двумя мужчинами в кафе «Красная машина» в здании Ледового дворца ЦСКА, сообщает Life со ссылкой на Валерию Болотову. По словам женщины, ее супруг почувствовал недомогание вскоре после возвращения домой.

Болотов, в частности, все время повторял, зачем он выпил кофе в ходе встречи. На следующий день он, сославшись на плохое самочувствие, решил отлежаться дома.

Елена, забеспокоившись, решила сходить в ближайшую больницу, чтобы прикрепить к ней мужа. Вернувшись, она обнаружила его в бессознательном состоянии. К моменту прибытия скорой помощи он уже был мертв.

Елена утверждает, что ее муж до этого не жаловался на проблемы со здоровьем, поэтому у нее сразу же возникли подозрения о том, что его могли отравить. Ранее СМИ сообщали, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Болотов был избран главной ЛНР на народном сходе весной 2014 года. В августе того же года он уехал из республики, его место занял Игорь Плотницкий.

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