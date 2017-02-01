Иудин грех коммуниста

Ленты ряда новостных агентств оповестили потребителей информации Российской Федерации о том, что бывший депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Вороненков перебрался на Украину, под крылышко тамошнего режима и уже дал показания по «делу Януковича».

Учитывая радостный настрой генпрокурора Луценко, можно предполагать, что показания были направлены против Януковича и России.

В сущности, Вороненков пошел по пути еще одного бывшего депутата, только от «Справедливой России» Ильи Пономарева. Оказывается, что стоит только депутату попасть на заметку следственным органам РФ, так он сразу начинает любить Киев. Но если Денис Вороненков (кстати, бывший военный) видимо решил бороться с «великими» украми за пролетарскую революцию, то Пономарев, с ними же выступил в поисках справедливости.

Но оставим Пономарева в стороне. Он — личность известная своей русофобией. Но вот, так сказать, патриот-коммунист и перебежчик на сторону «бандеровцев» − это уже вроде бы сюрреалистическая картина в стиле Сальвадора Дали…

Впрочем, новость примечательная пришла из Индии. Там житель штата Бихар принес сам себя в жертву богине Чиннамасте. Эта демоница изображается с саблей в одной руке, а в другой держащая собственную голову. По легенде Чиннамаста в порыве религиозного экстаза снесла себе же черепушку.

На первый взгляд кажется, что Вороненков выступил как некое подобие вышеуказанной богини, подставившись под меч российского правосудия. Однако, торопиться не будем. Коммунист-«индуист» вряд ли рассчитывает на возмездие. Он голову России возлагает на алтарь укронацизма и западной агрессии. Если на Украине не приживется, то рванет в Европу или США, где ему зачтется поступок — «жертвоприношение». На Западе Иуду давно оправдали, а Дениса Вороненкова с его доносительством примут с распростертыми объятиями. Ведь все те же «информаторы» о «российском допинге» обустроились вполне прилично.

Все же на господина-товарища Вороненкова не стоит обращать сурового взгляда. Осядет где-нибудь под Парижем или Лозанной, и будет далее поклоняться или Чиннамасте, или бюстику «страшного карлы с бородой», или фото личному. Без разницы.

Но как же КПРФ приняла такого «оборотня» в свой строй?..

Похоже мифический патриотизм российских коммунистов за границы Мавзолея В. И. Ульянова-Ленина и Садового кольца не развертывается. Так и всплывают в памяти речь весьма высокопоставленного коммуниста прошлого века: «А на Россию мне наплевать, я — большевик...» В принципе, Вороненков продолжает данную традицию. И его «деяние» в год столетия Революции не должно удивлять и возмущать. Как научен, так и поступил.

Но. Если посмотреть на проблему побега шире, то поймешь, что Пономарев и Вороненков — продукты советско-либерального общества. В Советском Союзе учили пренебрегать святыней и культивировали эгоизм, прикрытый фиговым листочком коллективизма. Нынешний либеральный капитализм в РФ вырос на почве советизма. Он фиговый листок отбросил. Только и всего. Не даром, ежели поскрести владельцев наиболее крупной собственности, то под бизнесменом обнаружится экс-комсомольский работник.

Так что из Дениса Вороненкова вполне бы получился достойный строитель СССР 2.0. Жаль, что Уголовный кодекс помешал…