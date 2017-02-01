Шиитско-курдский роман

Несмотря на пессимистичные прогнозы, которые мы наблюдали в декабре, освобождение Мосула идёт неплохими темпами, хотя, разумеется, эти темпы обусловлены, прежде всего, высокими потерями, в том числе изначально «заложенными» в ту или иную операцию.

Багдад готов жертвовать своими солдатами и делает это потому, что на кону существование самого государства в том формате, в каком оно было оформлено после краха Саддама Хусейна. Не секрет, что, говоря о Багдаде и правительственной армии, мы подразумеваем исключительно шиитов — все остальные в лучшем случае исполняют определенную роль, в то время как шииты пытаются по-максимуму использовать статус доминирующей конфессиональной группы.

При этом их отчаянная борьба за сохранение Ирака в его нынешних границах — не только месть за десятилетия господства суннитского меньшинства, но еще и вопрос экономического выживания, поскольку крупные нефтяные поля (прежде всего, в районе Киркука) сосредоточены на территориях, которые имеют в лучшем случае смешанное население, а в худшем — население, откровенное враждебное шиитам.

Эта ненависть имеет абсолютно различный генезис. Арабы-сунниты помнят о том месте, которое они занимали в Ираке всего 15 лет назад, и обращаясь к своему прошлому, активно вдохновляются салафитскими фетвами, отказывающими шиитам даже в самом праве именоваться мусульманами. Иракские курды, напротив, являясь в своём большинстве теми же суннитами, крайне редко апеллируют к религиозным вопросам, провозглашая в качестве фундаментального принципа построение национального государства.

Разумеется, решать эти вопросы в рамках одной и той же парадигмы решительно невозможно. Однако время от времени такие идеи возникают, и само по себе это очень опасно. Продвигаясь в Мосуле и рассчитывая на скорую победу, кое-кто в Багдаде пытается спроецировать происходящее и на сопредельные территории.

Так, 26 января рано утром шиитские ополченцы из организации «Хашд аш-Шааби» обстреляли при помощи артиллерийских орудий позиции «Пешмерга» неподелку от города Синджар. Это не первый подобный инцидент, несмотря на то, что Багдад еще в середине месяца был уведомлён об опасности подобных провокаций.

Необходимо отметить, что сама организация носит весьма аморфный характер и скорее представляет из себя конгломерат проправительственных группировок (более 40 при общей численности от 90 000 до 125 000 бойцов), часть из которых состоит из езидов и христиан. Впрочем, костяк «Хашд аш-Шааби» составляют именно шииты, и они же вносят существенный вклад в продвижение правительственных войск.

Они же регулярно фигурируют на многочисленных роликах, снятых на освобожденных территориях и подчас демонстрирующих весьма жестокие сцены. «Заливные» СМИ пытаются представить это как «массовые убийства суннитского населения», Иракские — заявляют, что это не более чем расправы над пойманными боевиками ИГ (террористического образования, запрещенного в России. — Н. С.)

Так или иначе, речь идёт о довольно жесткой структуре, которая в лице своего шиитского фундамента не имеет ничего общего с идеями светской демократии. Некоторые лидеры «Хашд аш-Шааби» и вовсе открыто говорят о том, что после победы над ИГ придёт через курдов.

Характерный персонаж — Джавад аль-Тлибави, лидер подразделения «Асаиб Ахль аль-Хак», комментируя вышеупомянутый обстрел, прямо заявил, что силы «Хашд аш-Шааби» не колеблясь, уничтожат войска Иракского Курдистана, находящиеся в провинции Ниневия. Впрочем, сделают они это лишь при условии, если на то будет санкция премьер-министра Ирака Хайдара аль-Абади.

К счастью, на данный момент подобное невозможно. Хотя провокации и будут продолжаться, для масштабного столкновения нужно, чтобы они вышли на совершенный иной уровень. И у кабинета аль-Абади, и у администрации в Эрбиле хватает своих собственных проблем — что шиитский Ирак, что Иракский Курдистан испытывают колоссальные коррупционные проблемы, которые приводят к огромным трудностям, связанным с внешними займами.

Другое дело, что обе стороны несамостоятельны и не обладают полноценным суверенитетом. Багдад разрывается между Соединенными Штатами и Тегераном, а Курдистан и вовсе разорван на протурецкий Эрбиль во главе с кланом Барзани и проиранскую Сулейманию, в которой по-прежнему крайне значительно влияние Джалала Талябани. Поэтому какие бы заявления не звучали, по-настоящему важно лишь одно — о чем договорятся и о чем не смогут договориться спонсоры, имеющие так мало общего.