Русская зона мира

И-раз-з! Словно по щелчку пальцев ТВ в России заголосили о Донбассе. Репортеры с придыханием выдали в эфир цифру «свыше 2000 обстрелов в сутки» со стороны украинских бандформирований. Значит, молчать уже нельзя. Парню из «Лайфа» осколком ногу пропороло. Значит, война! Затрубили СМИ дружно про обстрелы, даже убитых женщин и стариков показали, покрыв картинку рябью. Война, война! А вы, что успели забыть?

И теле-картинки испуганных, забитых горем войны людей на время разбавили петросяно-галкинский содом «в ящике». Надолго ли? Говорят, до того момента как решится судьба дележа авдеевского коксохима… Но это всего лишь версия меркантильных.

Слава Богу, хоть на время снова вспомнили про многострадальный русский Донбасс! А вот враг его никогда и не забывал — по нашей земле швыряют болванки круглосуточно, пакеты «Ураганов» ввинчиваются в донецкий асфальт, фосфорные мины освещают траекторию смерти. В атаку лезут вроде бы не зачуханные срочники ВСУ, которым и воевать не за что. Вперед пускают мотивированных, с конскими хвостами на бритых маковках, в которых, кажется, серое вещество подменили на зловонный кизяк.

Итак, что снаружи? Порошенко умудрился в перерыве между запоями опохмеленным вылететь в Берлин, где жаждал встречи с единомышленницей Меркель, но вдруг «неожиданно» прервал визит, требуя созыва всех высоких комитетов-симпозиумов-инстанций, выбрав в качестве разменной монеты Авдеевку. Да-да, ту самую Авдеевку, из которой укронацисты в настоящий момент выселяют русскоязычное население из многоквартирных домов.

В город Авдеевку вводят мотивированных обученных стрелять свидомитов для атаки на ДНР. А Порошенко этим ходом с ловкостью бегемота пытается пролезть в высокие кабинеты, чтобы вползти на уровень дискуссий Трамп—Путин. Ход пустой и неудачный, ибо опускаться до уровня контактов с этим существом сможет далеко не каждый. Владимир Путин ради мира, пересилив себя, стиснув зубы, может, и стал бы говорить с Порошенко, но беда в том, что от злобного олигарха-пьяницы мир на Украине и в многострадальном Донбассе не зависит вообще. От Порошенко зависит только война, и в этом заключается его исчерпанность как политика (хотя им он не был никогда), и как вообще человека. Даже на Руине Порошенко укронацистская публика воспринимает с брезгливостью, а про тех адекватных людей, что подавлены или же находятся в стадии прозрения, и говорить нечего.

Журношлюха украинского канала (кажется «112») с оператором-рогулем решила посетить улицы Авдеевки, оккупированной укронацистами. Так вот, местные жители эту парочку начали бить, приговаривая: «Твари хохляцкие!». В итоге рогулиха с горечью признала, мол, украинцам тут не рады. Таким украинцам (а других в последнее время — лет 100 — не было) не рады во всем Донбассе. Захватчикам лучше убраться из русского Донбасса, оставить в покое Юзовку (Донецк), покинуть город-легенду Славянск.

Но сами оккупанты уходить не собираются. Проснись, моя Родина! Помоги Донбассу отогнать банду рогулья от агломераций Донбасса на 100 км. Актуально создание буферной зоны, и находиться она должна под полным контролем российского командования. Проститутов и проституток из Евросодома просьба не беспокоить. Только Россия способна взять под реальную защиту жителей Донбасса, посмевших отказаться от украинства и считающих себя русскими. Но для этого нужна воля, нужен шаг.

В противном случае через год-два-три по шелчку шустрые операторы ТВ будут снимать пошинкованный осколками «мирняк» уже на улицах других городов, восточнее и севернее тех, что сейчас превратились в подмостки кровавого шапито.