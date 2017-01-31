Русь Святая! Храни веру православную, ибо в ней тебе утверждение!

Кажется невозможным, чтобы эти проникновенные слова были бессильны пробудить христианскую совесть в человеке. Но нет, многие наши соотечественники остаются глухи к истинам Православия.

В России по-прежнему орудуют сектанты. Они по-прежнему пытаются посеять в душах наших сомнение в истинной вере Христовой, внушить нам каждый своего божка. Кришнаиты - пухлощёкого Кришну, свидетели Иеговы, методисты, пресвитерианцы, конгрегационалисты и прочие протестанты - предельно искажённое понимание Святого Писания.

В молитве священномученику Ермогену (Гермогену) есть такие слова: "О великий угодничество Христов!.. в древнюю годину искушений, внегда обышедше обыдоша страну нашу нечестивии врази, Господь яви ты Церкви Своей столпа непоколебима".

Патриарх Гермоген был замучен поляками в лихую годину Смутного времени за отказ перейти на сторону засевших в Москве оккупантов и за твёрдость в вере Православной.

Гермогену шёл тогда почти девятый десяток. Это был старый человек, слабый телом, но неимоверно сильный духом. Полякам и их приспешникам из числа российского боярства так и не удалось заставить патриарха ни перейти в католичество, ни призвать русских к покорности перед поработителями.

Гермогена заточили в темницу и уморили голодом.

Сейчас в России иноземных оккупантов нет, никто никого голодом из-за принадлежности к Православию не морит. И, тем не менее, среди нас находятся такие, кто добровольно отрекается от Православия в угоду всяческим модным ныне течениям - необуддизму, неоиндуизму и т.д. Они не способны не то что на духовно героический поступок, но даже сохранить верность Христу в условиях относительно комфортного существования.

Путая душевные качества с духовными, и потому считающие улыбающихся на улице инославных проповедников носителями какой-то особо выдающейся морали (духовности), наши нетвердые в вере соотечественники предают Христа, увлекаясь чем-то, по их мнению, новым и интересным.

Странно, что человека, миролюбиво и с улыбкой на устах критикующего Православие, некоторые считают достойным духовным авторитетом, ссылаясь на его внешнюю доброту. Бывают на свете добрые алкоголики, но никому не придёт в голову из-за их доброты считать пьянство положительным явлением.

"Даже если бы мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем, да будет анафема", - учил апостол Павел, настаивая на неизменности евангельских истин, напоминая, что и бесы бывают как ангелы.

Эти слова святого апостола стоит говорить каждому сектанту, охотящемуся за душами православных.

Вера - не носки, чтобы её можно было менять каждый день. Замечательный русский богослов Василий Болотов XIX в. в докладе о церковной истории Эфиопии, читанном в 1888 г., приводит пример эфиопа, за пять лет 10 раз менявшего веру.

За этот срок этот сын Африки успел по несколько раз побывать католиком, протестантом, мусульманином и даже один раз православным.

Да простится ему, ибо не знал, что творит. И как похожи на него наши "просвещенные" соотечественники, бегающие от одного божка к другому в поисках экзотических ощущений "религиозной свободы", где все боги равны!

Александр Павлович Лопухин, ещё один известный богослов того же XIX в., отправленный служить при церкви российского посольства в Нью-Йорке благодаря отличному знанию английского языка, писал о т.н. "общем христианстве": протестантские секты, не имея твёрдых церковных форм, живут, вообще, без форм, в смешанном виде.

Это даёт простор для всякого рода личных выдумок и ересей, ибо протестанту не с чем сверять соответствие своих религиозных соображений. Протестанты не признают ни церковного авторитета, ни более чем двухтысячелетнего духовного опыта Церкви, накопленного святыми отцами в их трудах, и глубоко проанализированного затем в житийной литературе.

Протестант сам себе патриарх. Что хочет, то в свою молитву и привносит. То же и адепты многих восточных религий, твердящих о том, что все - Боги: и Сын Божий Иисус Христос, и многоликий Кришна синего цвета, и др. Все смешивается в кучу, и в этой куче теряется не только Истина, но и обыкновенная правда.

Например, кришнаиты утверждают, что ни человек, ни сделанные человеком луноходы никогда на Луне не были. "Иначе бы они увидели там цветущие сады, ведь Луна - это райская планета", - говорят любители Кришны.

Получается, советская межпланетная станция "Луна-2", достигшая Луны в сентябре 1959 г., снимки лунной поверхности (естественно, без райских садов), сделанные станцией "Луна-3" и мягкая посадка на Луну станции "Луна-9" в 1966 г. - все это выдумки советской пропаганды?

Или, может, это выдумки кришнаитов? Вряд ли мы дождёмся появления первого космонавта-кришнаита, который обнаружит на Луне то, о чем учил Прабхупада.

Остаётся завершить статью все той же фразой: Русь Святая! Храни веру православную, ибо в ней тебе утверждение!