Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 31 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Апогей укронацизма

Константин Щемелинин
31.01.2017 - 18:12
Апогей укронацизма

За последние два года, которые прошли с момента подписания перемирия «Минск-2» на фронтах ЛДНР ни разу:
Массированно не использовались РСЗО.
Не использовались РСЗО «Ураган».
Не шли в атаку танки.

Последние события (по сообщению «Life» танки ВСУ пошли в атаку в Новоазовском районе) завершают картину начального этапа войны.
Они говорят о том, что война на Украине, та самая, большая война, началась:

РЗСО «Град» работает круглосуточно, полными пакетами.
Тяжелая артиллерия (включая РСЗО «Ураган») работает в полную силу.
Ежедневные потери уже больше 50 человек убитыми.
В атаку идут танки.
Это — война. Если все это не война, тогда что сейчас происходит в ЛДНР?

Не будет удивительным, если через неделю 29 января назовут датой окончательного срыва перемирия «Минск-2» и начала полномасштабной войны на Юго-Востоке Украины.

ПолитикаБольше материалов
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования