Апогей укронацизма

За последние два года, которые прошли с момента подписания перемирия «Минск-2» на фронтах ЛДНР ни разу:

Массированно не использовались РСЗО.

Не использовались РСЗО «Ураган».

Не шли в атаку танки.

Последние события (по сообщению «Life» танки ВСУ пошли в атаку в Новоазовском районе) завершают картину начального этапа войны.

Они говорят о том, что война на Украине, та самая, большая война, началась:

РЗСО «Град» работает круглосуточно, полными пакетами.

Тяжелая артиллерия (включая РСЗО «Ураган») работает в полную силу.

Ежедневные потери уже больше 50 человек убитыми.

В атаку идут танки.

Это — война. Если все это не война, тогда что сейчас происходит в ЛДНР?

Не будет удивительным, если через неделю 29 января назовут датой окончательного срыва перемирия «Минск-2» и начала полномасштабной войны на Юго-Востоке Украины.