Сатрапы и их последыши

К сожалению, в наших школах историю изучают плохо. Но здесь виноваты не учителя или априори глупые ученики, а идеологическая прокладка, постоянно навешиваемая на предмет: в советские годы — коммунистическая с классовым подходом, ныне — либерально-западническая.

А, между тем, даже история Древнего мира могла бы научить мыслить и понимать происходящее сейчас вокруг нас. Например, найти ответ на вопрос: «Почему распался СССР?» и действовать в отношении тех же стран СНГ без идеологических шор на благо российского государства.

Создание Советского Союза происходило не по каким-то новомодным рецептам, изобретенным марксистами-ленинцами, а по канонам державы Ахеменидов (550-330 гг. до Р. Х.) или, проще говоря, Древней Персии.

Для своего времени Ахемениды развернули широкую экспансию и по территории Персия превратилась в одно из крупнейших государств. Для удобства управления Персиду разделили на сатрапии. Почему? Из-за отсутствия серьезных объединяющих факторов, кроме военной силы.

Российская Империя имела достаточно хорошие духовные основания для единого государства: Православие и вера в «Белого Царя» у нехристианских народов. Но вот грянул 1917 год, когда в результате предательства элиты император Николай Александрович был свергнут и оболган. Скреп не осталось. Демократия не подходит для многонациональной страны, где не проводится этноцид. Последнее средство используется странами вроде США, которые без всякого зазрения совести уничтожают коренное население. А культуру этнических чисток на Западе заложил еще в Средние века Карл Великий, столь нежно любимый европейцами.

Россия при Временных правительствах начала расползаться по швам. Власть подобрали в центре большевики. А как ее удержать? Вот и был на скорую руку неосознанно слеплен Советский Союз по примеру Древней Персии. Директивами и конституциями не прикрыть погружение в глубокую архаику. Большевики играли роль внутренних варваров, покоривших более культурные земли, и вели себя соответствующим образом. Только в древности люди честнее были и не объясняли посадку неугодного на кол борьбой за светлое будущее народов всего мира.

На коммунистической идеологии уехать далеко нельзя было. Как скажем, объяснить бухарскому дехканину постулаты марксизма и заставить его прочитать «Капитал»? Да, никак! В связи с этим произошла перелицовка границ и назначение сатрапов на «кормление». Правда, от сатрапа требовалось хотя бы присягнуть знамени Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Разбираться же в философии марксизма-ленинизма делом являлось не обязательным. Произноси ритуальные слова на съездах, которые за тебя настрочат ученые консультанты.

Сатрап считается только с сильной центральной властью. А кому поклоняться ему разницы нет: хоть Ахурамазде, хоть Ильичу. А местное население, признающее государственный культ, как неизбежность, втихую чтит заветы предков. Таким образом, при ослаблении Столицы сатрап с неизбежностью стремиться упрочить свою власть, а в идеале и отделиться. Аборигены же его всегда поддержат, лишь бы он сам присягнул на верность доморощенным идеалам.

Впрочем, я не совсем справедлив к товарищам большевикам. Они все же смогли сказать нечто оригинальное: ради насаждения интернационализма эти господа начали искусственно создавать национализмы, даже там, где и зачатков их не было. Украинизация и белоруссизация тому примеры вопиющие. Хотя понять (не принять!) действия коммунистов можно. Варвары могли укрепиться и уцелеть в покоренной державе лишь за счет стремительного ослабления самобытного потенциала этноса, построившего Империю до них. Державостроитель-народ всегда под подозрением у оккупантов. Поэтому и произошло расчленение единого тела русского народа с нарезанием особых сатрапий.

Идею сатрапского самоуправства от персов переняли сподвижники Александра Македонского, так называемые, диадохи, разорвавшие наследие великого завоевателя и покорителя Персии на части. Ельцин с компанией повели себя на уровне диадохов и устроили съезд сатрапов в Беловежской пуще.

В настоящее время, уже в XXI веке наблюдается процесс окончательного отхода сатрапских квазигосударств от бывшей метрополии. Лукашенко с его дрейфом на Запад и песнями о свободе белоруссов ведет себя как обычный сатрап, только в современной упаковке. Точно таким же путем идут и сатрапы в Средней Азии и в Закавказье. Отдаление от центра для сатрапа — необходимость, ибо местные сепаратизмы не зиждутся на чем-то фундаментальном. Подавление сторонников центра, как это делалось в Казахстане и Грузии, опять же определяется сатрапизацией окраинных владык. А сепаратисты Украины открыто давят на Донбассе сторонников сохранения и возрождения Империи.

Все это в истории той же Персии было, достаточно хотя бы бегло ознакомиться с нею. И та же Персия учит нас, что если сатрапов не подавят в течении ближайших десяти лет, то процесс распада станет необратимым. А затем припрется или с Запада, или с Востока очередной Александр Македонский, которому тоже в итоге не повезет. Но какое нам дело до судьбы завоевателя, если государственность нашу похороним…

Учите историю, друзья! Зачем повторять чужие ошибки? Свои бы избыть…