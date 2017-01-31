Идеология рефлекса псины

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», заявил, что рассмотрение законопроекта об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни грозит перерасти в международный скандал.

Медведчук сослался на главу внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, который говоря о законотворчестве Рады заметил, что власти Венгрии «не потерпят никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка, которые ухудшили бы положение меньшинств». В противном случае этот вопрос будет поднят на уровне ЕС.

«Что дальше? С кем еще из стран-соседей евроинтеграторы готовы спровоцировать конфликт, и какие еще права граждан Украины намерены ограничить или нарушить?», - задается риторическим вопросом Медведчук.

Напомним, что новая власть, пришедшая к власти в результате переворота и начала с языковой дискриминации, отменив решением ВРУ закон о региональных языках, тем самым спровоцировав выход Крыма и Донбасса из состава Украины.

Аналогичных решений принималось немало, и все они ухудшали и без того не слишком хорошее и устойчивое положение Украины. На первый взгляд, все эти суицидальные шаги наводили на мысль о некой абсурдности происходящего. Ведь это не даже приносит популярности у кучки агрессивных неонацистов, которым эти решения могут потрафить, но которые считают, что «продавили этих зрадников из Рады».

То есть, кажется непонятным, зачем люди, большинство которых состоялось пусть в полукриминальном, но все же, бизнесе, целенаправленно дискредитируют себя в глазах соседей (не только России, но и Польши, Венгрии и Румынии), подрывают собственную власть, разрушают страну, сокращая площадь своей «кормовой базы» и время «кормления».

Однако во всех этих, казалось бы, бессмысленных шагах просматривается некая последовательность и логика, очевидно, жестко навязанная внешней силой. Об этом, в частности, говорит проговорка Порошенко, когда он, выступая в СБУ, спьяну назвал правосеков, убивших сотрудников безпеки «циничными бандерами», показав свое личное отношение к последователям украинских коллаборационистов. В самом деле, за что ему, потомку молдавских евреев, любить резунов из «Галичины», «Нахтигаля» и ОУН-УПА, истреблявших его соплеменников пачками в Львове, Бабьем Яру и Волыни?

Однако, будучи трезвым, Порошенко демонстрирует полный пиетет и поклонение Бандере, Шухевичу и прочим нацистским прихвостням. Кто же заставляет его идти этим путем, не только вызывающим ненависть множества своих сограждан, но и крайне осложняющим отношения с Польшей — единственным сегодня «окном в Европу»?

Ответ на этот вопрос дают недавно рассекреченные документы ЦРУ, согласно которым, спецслужбы США и Великобритании после разгрома гитлеровской Германии взяли под опеку украинских наци и использовали их для борьбы с СССР на протяжение всей холодной войны, причем, не только террористическое бандподполье, но и зарубежные «культурные» центры. В частности, американские структуры финансировали создание и развитие секты украинских неоязычников — адептов РУН-веры (родная украинская национальная), созданной в Чикаго в 1966 году.

ЦРУ была создана ориентированная на украинских националистов программа «Пролог», которая помимо сбора разведданных предполагала и идеологическую работу с украинцами. Она просуществовала до развала СССР, после чего была закрыта. Работу с теперь независимыми украинскими властями и общественными организациями вроде УНА-УНСО продолжили другие структуры — Госдеп и его многочисленные подразделения.

Перед ними стояла задача имплантировать в общественное сознание украинцев выращенную в ЦРУшных лабораториях на питательном бульоне бандеровской эмиграции идеологию и, прежде всего, навязать ее политической элите. Надо сказать, что два первых президента Украины, выходцы из партийной номенклатуры, почитавшие себя вполне легитимными лидерами, энергично этому сопротивлялись, причем, даже не по идейным причинам, а понимая всю пагубность продвижения этой идеологии для страны и, главное, для себя лично.

Даже Ющенко, женатый на гомункуле, выращенном в одной из упомянутых зарубежных лабораторий (гражданка США Кэтрин-Клэр Чумаченко — агент ЦРУ, адепт секты «РУН-вера», член нацистского «Национального альянса»), не сумел в полной мере осуществить поставленную перед ним задачу.

Алкоголик Порошенко, совершивший многочисленные преступления и потому плотно сидящий на крючке, куда успешнее решает поставленные перед ним задачи — деваться ему уже некуда.

О какой же именно идеологии, навязываемой украинскому обществу и толкающей украинские власти на самоубийственные шаги, идет речь?

Той самой, в основу которой легло учение об «интегральном национализме» природного великоросса Дмитрия Донцова, по какой-то причине объявившего себя «украинцем».

В годы Первой Мировой войны по заданию австрийской и германской разведок Донцов занимался идеологической обработкой военнопленных русской армии украинской национальности с целью привлечения их к участию в боевых действиях против России. В 1918 году по поручению командующего оккупационными войсками генерала Айхгорна возглавил пресс-бюро ставленника оккупантов гетмана Скоропадского, позже прислуживал Польше и Германии. В общем, обычная судьба украинского идеолога, провозгласившего «Среди всех империализмов можем прислуживать такому, который может быть нам полезен».

Все его учение здорово напоминает аналогичные выкладки германских нацистов и итальянских фашистов и так же содержит примат «воли над разумом», абсолютность национальной идеи и не то что допустимости, а обязательности аморальности, как способа ее реализации через максимальное этическое напряжение.

Причем, в отличие от нацистских и фашистских идеологов Донцов считал необходимым отчистку украинской «нации» от недостаточно «свидомых» элементов.

К этому нужно добавить его запредельную русофобию (Донцов отказывался считать русских Homo sapiens). Собственно, все у него строится на противопоставлении России «або не як у москалей». Этнические чистки от всего «неукраинского» элемента так же, по его мнению, является необходимым условием построения украинской державы.

Примечательно, что Донцов не видит принципиальной разницы между человеком и животным, единственным фактором человеческого развития называет исключительно биологический, отказываясь рассматривать фактор духовный, отличающий человека от животного. Апологет украинской идеи уравнивает отношения «лиса з курями», «або вовка з телям» и отношениями людей различных национальностей.

Интересно, что, проводя подобную аналогию, Донцов не задумывается над тем, что взаимоотношения между животными изначально предопределены их природой и другими быть не могут — куры при всем желании Донцова или кого другого не смогут стать лисами, а телята — волками! Человек же, благодаря наличию духовного потенциала, в отличие от животного имеет возможности для преодоления своей низшей природы. Но это так отличается от биологического национализма Донцова, где во главу ставится «чистий рефлекс бойового півня», а также изначальный импульс отрицания чужого, про который говорится: «Це те фізіологічне Ні, яке мусить відчувати пес на вид кота, або жид на вид араба, або араб на вид жида».

Однако, здесь начинается интересное: если попытаться рассмотреть историю украинского национализма с точки зрения Донцова, то увидим, что те, кого бы Донцов хотел бы видеть «вовками» на самом деле, оказываются баранами, которых стригут и режут все кому не лень, ну или, в крайнем случае, крысами, прячущимися по схронам («бойовых півнев» из «Торнадо» рассматривать не будем).

Те, кто действительно, согласно классификации Донцова был «вовками», днепровские казаки, черкасы, покинули территорию Малороссии задолго до возникновения «украинской идеи».

Донцов утверждает, что свое право на самоопределение может утвердить только та нация, у которой есть гений, который может его осуществить. Поэтому важнейшим считается не только наличие фанатичной и бескомпромиссной великой идеи, но и возможность реализовать с помощью насилия право сильного.

Однако, как мы видим, украинские националисты, даже при наличии «фанатичной и бескомпромиссной великой идеи» не могут реализовать это право, а, напротив, сами постоянно подвергаются насилию со стороны соседей, которые на «правах сильного» делают с ними что хотят. Тут по неволе задумаешься, есть ли у потомков древних укров «гений».

Так же возникает вопрос, если согласно учению Донцову экспансия и захват чужих территорий является не только правом, но и долгом, и смыслом существования нации, как же можно упрекать русских, вернувших себе Крым, и сражающихся за свободу Донбасса? Разве это их вина, что они оказались «вовками», дерущими бандеровское «теля»?

Однако, если посмотрим на таких малороссов, как Паскевич, Ковпак, Кожедуб, Черняховский, Рыбалко и многих других настоящих героев Украины, которые никогда не были «терпилами», а сражались и побеждали, открывается интересная вещь, которую ни Донцов, ни другие сторонники «зоологического» подхода постичь не могут.

Человек может быть субъектом и победителем, только оставаясь в контексте своей веры, традиции и культуры, не отрываясь от своих национальных корней. Лишь только он оказывается «человеком мира» или представителем выдуманной национальности, то становится объектом манипуляций и жертвой насилия, тем самым бараном, которого сожрет первый встречный волк.

«Украинцы», убивая в себе русское, убивают себя.