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Балаболы из заштатного сейма

Иван Острогожцев
30.01.2017 - 15:26
Балаболы из заштатного сейма

Велеречивые депутаты из прибалтийских парламентов и сеймиков всегда у меня вызывают чувство восторга, а после непроизвольно возникает гомерические хохот. Эти господа отличаются особым восприятием мира. Им мнится, что вся Метагалактика вращается вокруг Вильны, Риги и Колывани. Беда только в том, что эти города — столицы независимых от независимости бантустанов в составе Евросоюза основали отнюдь не нынешние владельцы их.

Построенную немецким епископом Ригу хотя бы перекрещивать не пришлось, а вот Кривому городу (сооруженному славянским племенем кривичей) не повезло: его переназывали несколько раз (Вильнюс, Вильно, Вильна).

Судьба Колывани такова же. Город, основанный балтийскими славянами, не только захватили датчане, но и лишили исторического имени. Он стал Ревелем. Но Таллином его никто не помышлял обзывать вплоть до 1917 года. Да и этимология древнейшего названия, возводимая к мифическому финно-угорскому, то есть почти эстонскому (ха-ха-ха!) Калеву, притянута за уши. В древнерусском же языке «Колыван» и «Колывань» вполне обычны и не редко встречаются, хоть в топонимике, хоть в былинах, хоть даже в письмах и посланиях князей.

Впрочем, такую историю литовский депутат заШтатного парламента Линас Бальсис не знает и не хочет знать. Лавры Пеци Парашенко — любимого наперсника Джо Байдена — спать спокойно не дают! Сей экологист и защитник евро-содомитских «стандартов», бывший главный советник президента Литвы, разразился призывом о необходимости отобрать Калининград у России.

Наблюдая за Бальсисом-Балабольсисом точно осознаешь, что депутаты бывают трех типов: умные, глупые и прибалтийские. Последние, с одной стороны, жутко боятся агрессивного «русского медведя», а с другой, отчаянно хамят ему. В любом случае они действуют не на благо литовцев, эстонцев или латышей, а в пользу чужого дяденьки, обитающего за Атлантическим океаном и не кушающего прикопченных шпротов.

Однако, не будем слишком суровы к депутатам. Может быть здесь работает принцип «Тараканища» Корнея Чуковского:

«Звери задрожали,
В обморок упали.

Волки от испуга
Скушали друг друга.

Бедный крокодил
Жабу проглотил.

А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.

Только раки-забияки
Не боятся бою-драки;
Хоть и пятятся назад,
Но усами шевелят
И кричат великану усатому:

«Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!»
И назад еще дальше попятились».

Прибалтийские политиканы до описывания штанов боятся возможного прихода России на территории, входившие в империю и бездарно потерянные Горбачевым и Ельциным. Устроились, понимаешь глистами-националистами на транзите грузов и нефти из «Московии», да еще и в НАТО вступили, весело живут, а под боком граница славной страны, некогда объединявшей народы без угнетения по этническим заморочкам. Вольно или невольно, но население Прибалтики очухавшись от западнического угара и маршей последышей СС, все-таки может вспомнить о том, что до 1991 года их земля была лицом великого государства, а ныне является задом гомосексуальной Европы. Оттого и тянут американские войска в Литву, Латвию и Эстонию доморощенные политики: малость Российскую Федерацию припугнуть, свои нервишки успокоить и народцы то предупредить (мол, ежели бунтовать начнете, то вас чужеземцы то и придавят!).

Но вот ведь какое горе-то горькое для Бальсиса и иже с ним: России Прибалтика не нужна. Совсем. Времена Петра Первого миновали. И для военных и торговых нужд порты прибалтийские нашей державе не потребны. А после развала СССР русские не забывают пословицу: «Сколько прибалта не корми, он все равно в Содом и Гоморру смотрит».

Все же одни эпохи сменяются другими. И если когда-нибудь в Латвии, Литве и Эстонии вменяемость достигнет значительных величин и добрососедство, а не стремление к провокации, станет главным, то тогда возникнет новая пословица: «Кто Бальсиса помянет — тому и глаз долой!».

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