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Украинская делегация в США

Отдел информации
29.01.2017 - 18:45
Украинская делегация в США

Это украинская делегация. В Соединенных Штатах Америки. Украинская делегация из Днепропетровска на встрече с вице-мэром Цинциннати, штат Огайо. Я бы и сам не поверил, но информация из первоисточника:



Борис Альбертыч знает толк в извращениях!

Представляете, какой образ Украины и украинцев сформируется в штате Огайо? Приехали какие-то сельского вида питекантропы, нечто среднее между колумбийским ФАРК и сирийской Ан-Нусрой, и просят сотрудничества.

Украинцы, главное, чтоб вас заграницей с русскими не путали. А то стыда не оберешься.

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