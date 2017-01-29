Украинская делегация в США

Это украинская делегация. В Соединенных Штатах Америки. Украинская делегация из Днепропетровска на встрече с вице-мэром Цинциннати, штат Огайо. Я бы и сам не поверил, но информация из первоисточника:







Борис Альбертыч знает толк в извращениях!



Представляете, какой образ Украины и украинцев сформируется в штате Огайо? Приехали какие-то сельского вида питекантропы, нечто среднее между колумбийским ФАРК и сирийской Ан-Нусрой, и просят сотрудничества.



Украинцы, главное, чтоб вас заграницей с русскими не путали. А то стыда не оберешься.

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