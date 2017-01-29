Клетка Идлиба для бармалеев

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии происходит именно то, о чем мы говорили сразу же после освобождения Алеппо — клетка оказалась слишком мала для того количества змей, которые заползли туда, убегая от правительственной армии. Это логично — провинция не может похвастаться бескрайними просторами, а её ресурсы более чем ограничены. Таким образом, учитывая концентрацию группировок на один квадратный километр, с самого начала было очевидно, что уровень напряженности быстро достигнет критической массы.

При этом речь вовсе не об идеологических спорах. Все действующие в этом районе отряды — при условном делении на «радикалов» и «революционеров» — на деле исповедуют одно и то же. Разумеется, это не может помочь, когда речь идёт о борьбе за власть и контроль над потоками военных и гуманитарных поставок. Да и денег катастрофически не хватает, поскольку это не только вопрос организованного рэкета и системы поборов, но и того, что можно выпросить у спонсоров. А делать это становится всё сложнее, поскольку платить неудачникам — удовольствием, прямо скажем, сомнительное.

Кроме того, если год назад турки помогали всем, кто провозглашал «джихад» против Асада, то сегодня у них есть дела поважнее — оккупация северных районов, сопряженная с наступлением на ИГИЛ, идёт не так гладко и вовсе не с тем уровнем потерь, как того хотелось бы Анкаре. Таким образом, на оплату могут расчитывать только те отряды, которые непосредственно заняты в этой операции. Но самое важное и неприятное для боевиков из Идлиба — это смена американской администрации, и весьма показательно, что резкое обострение обстановки произошло сразу же после инуагурации Дональда Трампа.

То, что кровопролития не избежать, стало ясно уже 22 января, а вскоре после этого начались полномасштабные столкновения. Инициатором стала бывшая «Джабхат ан-Нусра», после ребрендинга известная как «Джабхат Фатх аш-Шам» (ДФаШ или JFS). При поддержке отрядов из «Нуренддин аз-Зинки» и «Джунд аль-Акса» и при активном использовании танков и артиллерии, боевики ДФаШ захватили на северо-западе провинции локальный командный пункт группировки «Джейш аль-Муджахидин», входящей в условную коалицию под эгидой движения «Ахрар аш-Шам».

Чуть позже поступила информация об аналогичных столкновениях как минимум в восьми населённых пунктах, три из которых расположены неподалеку от границы с Турцией, а пять — внутри треугольника, вершину которого образует соединение дорог от Латакии и Хамы с направлением на Алеппо.

Почти сразу же появилось и теоретическое обоснование. «Исламские ученые», лояльные «Ахрар аш-Шам», объявили боевиков из ДФаШ «хариджитами и псами ада», а те, в свою очередь, заявили, что противостоящие им группировки в течение нескольких месяцев давали их координаты американцам, а теперь, когда найдены улики, всех «пособников крестоносцев» должно постигнуть возмездие.

При этом, в ДФаШ категорически отрицают, что именно они первыми открыли огонь и утверждают, будто всё происходящее — не более чем адекватный ответ на враждебные акции, такие, как арест ряда боевиков их конкурентами из «Ахрар аш-Шам». Возможно, что подобные заявления имеют свой резон, поскольку одной из первых акций со стороны ДФаШ стал штурм центральной тюрьмы.

Так или иначе, на этом этапе бывшей «Нусре» удалось достичь неплохих результатов, нанеся значительный ущерб группировкам «Сукур аш-Шам», всё той же «Джейш аль-Муджахидин» и союзу «Фастаким», остатки которых были вынуждены перейти под непосредственное управление «Ахрар аш-Шам». Последнее тем временем объявило общую мобилизацию для борьбы с «хариджитами, от преступлений которых стонет вся провинция».

Ключевой датой стало 28 января, когда целый ряд группировок, сконцентрированных вокруг ДФаШ, объявили о своём слиянии в единое движение (или, по их словам, в большую исламскую армию) под названием «Тахрир аш-Шам». В него вошли не только сама бывшая «Нусра» и вышеупомянутая «Нуреддин аз-Зинки», но и такие группировки как «Джабхат Ансаруддин», «Джейш Сунна» и «Лива аль-Хак». Кроме того, к движению присоединились и более мелкие организации: «Муджахиду Ашда», «Бригады ар-Рашида», «Сукур аль-Изз», «Сирият аль-Акса», «Бригады шахидов Кавафеля», «Усуд аль-Харб» и другие.

Примечательно, что верховным амиром был избран Абу Джабир аш-Шейх — личность неординарная и весьма значительная. Будучи ветераном «Аль-Каиды» и получив за это тюремный срок, после освобождения он сразу же отправился в Алеппо, где только началась гражданская война. Там он создал собственное движение «Фаджр аш-Шам аль-Исламия», которое впоследствии вошло в состав «Ахрар аш-Шам», а сам Абу Джабир со временем был избран лидером. Впрочем, в сентябре 2015 он объявил о своём разрыве с «Ахрар аш-Шам» в знак протеста против сотрудничества с Турцией.

Таким образом, теперь Абу Джабир возглавляет движение, главными локальными противниками которого станут его бывшие подчиненные. Что касается поста «военного амира», который де-факто имеет куда большее значение, то его получил Абу Мухаммад Джауляни, лидер ДФаШ.

На данный момент, силы нового исламистского движения оцениваются как минимум в 30 тыс. активных боевиков. Кроме того, идут переворы о вступлении в «Тахрир аш-Шам» пятитысячной уйгурской группировки «Исламская партия Туркестана».

Пока сложно оценивать перспективы организации. И хотя в качестве единственной своей цели «Тахрир Аш-Шам» декларирует уничтожение Асада и установление в стране Шариата, ясно, что на данный момент перед движением стоят две основные задачи — зачистка провинции от всех, кто откажется заявить о своей лояльности, и хоть какое-то умиротворение местного населения, которое заметно устало от всей этой грызни и всё чаще смотрит в сторону Исламского Государства. И тут главное, чтобы одна из сторон не перекрасилась в черный цвет.