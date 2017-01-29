Новый президент США Трамп хочет договориться с Путиным. Он уже не раз заявлял, что собирается заключить с ним «большую сделку». В переводе на обычный язык это означает, что Трамп надеется договориться с Москвой о переделе мира в соответствии с новыми реальностями XXI века.

Этот глобальный передел неизбежен. Недавно министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал: «Избрание Дональда Трампа президентом США положило конец миропорядку XX столетия. Как будет выглядеть мир завтрашнего дня — еще не определено. В эти времена – времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, чем простая смена власти. Сегодня очень многое поставлено на карту…».

Китай тоже хочет получить свою долю. Ещё до избрания Трампа президентом США, китайский лидер Си Цзиньпин заявил: «Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США. Все это закончится новым мироустройством. Так, как раньше, уже не будет никогда. Через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России».

Какое место займёт Россия в этом новом миропорядке? Чтобы не опоздать к разделу мирового пирога, мы, русские, должны ясно понять, каковы наши главные геополитические и военно-стратегические задачи на ближайшие 10 лет.

Итак, давайте по пунктам. Главное: нам надо создать на границах России обширную зону нашего влияния. Нет, даже не влияния, а доминирования. Только такое доминирование сможет обеспечить нам военную безопасность, экономическую самодостаточность и внутреннюю стабильность в условиях грядущего глобального хаоса и крушения западной гегемонии.

Для этого, как минимум, необходимо сформировать вокруг нынешней России буферную зону, в которую должны войти все бывшие советские республики. Оставаясь формально независимыми, они в реальности будут находиться под надёжным и эффективным контролем Кремля — политическим, экономическим и военным.

Прибалтика должна выйти из НАТО и стать как минимум нейтральной и демилитаризованной. На Украине, в Белоруссии, на Кавказе и в Средней Азии должны быть размещены наши передовые военные базы. На Дальнем Востоке, учитывая наши дружеские отношения с Китаем, Монголия может оставаться нейтральной страной, глубоко интегрированной в структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Далее. В наших прибрежных морях Москве необходимо обеспечить зону своего военного господства, исключающую возможность морской блокады российских портов, десантных операций на нашем побережье и, вообще, любое применение обычного (неядерного) оружия с морских направлений по территории России. Вопросы защиты от межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками следует решать отдельно, в рамках создания эффективной общенациональной системы ПРО.

С учетом боевого радиуса современных крылатых ракет «Томагавк», стоящих на вооружении стран НАТО, нам необходимо добиться гарантированного господства русского флота в акваториях Баренцева, Балтийского, Каспийского и Черного морей, в Северной Атлантике и Восточном Средиземноморье, в Арктике, Охотском море и Северо-Западной части Тихого океана.

С военно-технической точки зрения, достичь всего этого (за исключением разве что создания общенациональной системы ПРО) можно примерно к 2025-26 году, к моменту окончания новой государственной программы вооружений, рассчитанной на ближайшие восемь лет. В случае её успешной реализации, к этому времени наши Сухопутные войска, Военно-морской флот и Военно-космические силы будут обладать достаточным количеством современного вооружения и военной техники для решения описанных ранее стратегических задач.

В частности, на флоте будет развернуто около 130 кораблей и подводных лодок, являющихся носителями ударных противокорабельных крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон», аналогов которых у стран Запада просто нет. К этому же сроку части постоянной готовности Сухопутных войск будут полностью переоснащены бронетехникой нового поколения на основе платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг». Закончится оснащение войск уникальными ракетными комплексами «Искандер», начнется их модернизация.

Воздушно-космические войска полностью перейдут на комплексы ПВО и ПРО нового поколения С-400 и С-500. Силы противовоздушной обороны сухопутных войск будут оснащены не имеющими мировых аналогов комплексами С-300В4, «Бук-М3», «Панцирь-С1» и «Тор-М3». Фронтовая авиация ВВС перейдёт на эксплуатацию новых ударных самолетов Т-50, Су-35, Су-30СМ, Су-34 и МиГ-35.

Возрождение русской державной мощи создаст необходимые военно-технические предпосылки для наших побед. Но надо сказать правду: это не решит всех наших проблем.

При сохранении Западом во главе с США существующего уровня политического, экономического, финансового, информационного и военного влияния, добиться заявленных целей без серии высокоинтенсивных локальных войн России будет очень трудно. Особенно в Прибалтике, в Северной Атлантике, в Восточном Средиземноморье и на Тихом океане — т.е. в тех регионах, которые США традиционно считают для себя стратегически важными, жизненно необходимыми для обеспечения глобальной гегемонии Запада.

Однако, унывать не стоит. События последнего десятилетия показывают, что глобальная ситуация вполне может внезапно и радикально измениться в нашу пользу. Это произойдёт, например, в случае перехода Вашингтона к политике изоляционизма или при развале Евросоюза и дезинтеграции военных структур НАТО, а также в случае создания полноценного военно-политического блока России и Китая, или если новый мировой финансовый кризис окончательно подорвёт экономическое господство Запада.

Все эти факторы в той или иной степени уже действуют сегодня. Поэтому нам надо серьёзно и целенаправленно готовиться к радикальным переменам. Мир бурлит. Время не ждет. Развитие событий не оставляет сомнений: скоро наступит пора решительных действий!

Мы русские, с нами Бог!