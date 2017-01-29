Телеад ломает души

Сейчас в Интернет публикаторы носятся с «Окном Овертона», как курица с яйцом. Раскудахт стоит приличный!

Однако, эта технология обработки сознания не так уж и нова и использовалась чуть ли не с появления средств массовой дезинформации. Только не имела названия и не особо популяризировалась через страхи и надежды обывателя.

Вместе с тем, технологии данного плана — и более эффективные, и менее заметные — не особо афишируются и, в целом, знакомы скорее специалистам, чем общественности. А некоторые из них применяются чуть ли не ежедневно и воздействуют точно направлениям заказа…

Телевизор в современных семьях заменил внутреннее общение и даже семейный стол в Новый год не обходится без этого «друга» детей и взрослых. А информация, поступающая в головы людей через картинку сего «ящика», воспринимается достаточно легко. Находясь дома, надев тапочки и удобно разместившись на диванчике, человек чувствует себя защищенным от любого информационного воздействия. Он расслабляется, и ТВ получает отличную возможность втюривать зрителю только то, что нужно поставщикам информации. Причем потом усвоенное человеком сообщение (с соответствующим положительным или отрицательным настроем) будет восприниматься им в качестве собственного мнения.

В 80-е гг. прошлого столетия при правительстве Маргарет Тэтчер в Британии телерадиокомпания ВВС провела эксперимент, позволявший выяснить способность одной из коммуникационных технологий ломать умы и души людей. Естественно, данные действия шли не во вред правительству и Короне.

Шахтерские забастовки тогда захлестнули Англию. Маргарет Тэтчер решила закрыть нерентабельные шахты, сломить силу профсоюзов, а шахтеров переучить на новые профессии (в основном связанные со сферой обслуживания). Последняя идея позволяла одним выстрелом убить трех зайцев: уменьшались государственные расходы на зарплаты и социальные выплаты, ликвидировалась опора одного из самых серьезных профсоюзов Великобритании и нарушалось внутрирабочее единство (протест служащих гостиниц или экскурсоводов и т.д. никогда по мощи не сравнится с шахтерским).

Но все же обратимся к тому, что сотворила Би-Би-Си. Шахтеры перекрывали улицы английских городов, блокировали проезд автомобилей и вступали в стычки с полицией. На ТВ все это честно показали. Попутно давались мини-интервью с обывателями. Вроде таких. Дама с собачкой: «Мы с Мимочкой вышли прогуляться. А здесь такое творится. Как же наша полиция жестоко разгоняет несчастный пролетариат». Типичный клерк: «Я понимаю шахтеров — никто не хочет в наши сложные времена лишиться работы». Водитель «неотложки»: «Мы не смогли проехать к больному из-за перекрытых улиц. Но это не страшно. Главное, чтобы восторжествовала справедливость. И гнусное правительство Тэтчер ушло в отставку». Далее репортер от себя добавлял, что Маргарет Тэтчер предпочло завоз угля из Южной Африки, так как даже с транспортировкой он обходится дешевле, чем собственно британский.

В сем виде ролик о забастовках шахтеров пошел в эфир утром. Опрос телезрителей показал, что подавляющее большинство одобрило протест и негативно расценило поступки полиции и правительства.

Вечером на телеканале проходят абсолютно те же кадры. Но вот мини-интервью меняются. Дама с собачкой: «Ой, мы с Мимочкой вышли прогуляться. А здесь такое творится. Шахтеры бьют зверски полицейских. Мы быстренько возвращаемся домой. Не дай Бог, Мимочку ударят камнем». Типичный клерк: «Я понимаю шахтеров, но все же это не повод устраивать побоища. Все можно решить путем переговоров». Водитель «неотложки»: «Мы не смогли из-за баррикад на улицах добраться до больного. Пожилой джентльмен, участник Второй Мировой войны скончался. А он ведь воевал с Гитлером за свободу». Слова репортера далее не прозвучали.

Результат оказался противоположным утреннему. По опросам выявилось, что телезрители полностью поддержали правительство и осудили шахтеров.

Но как же это произошло, ведь кадры не менялись? Сработал «эффект комментария». Люди сориентировались на слова…

Более утонченной модификацией «эффекта комментария» является «эффект шизофреника» (да, и рассчитан он на атаку на более глубоком уровне!)

Буквально на днях один из федеральных российских телеканалов показал фильм-эпопею «Блокада», снятый по одноименному роману А.Б. Чаковского и посвященный трагической и героической обороне Ленинграда от немецко-фашистских войск. Фильм, как и роман, переполнен идеологической коммунистической шелухой, но ежели оную отбросить, то он воспринимается почти в документальном формате (чему способствует и великолепный актерский состав: Михаил Ульянов, Юрий Соломин, Владислав Стржельчик и т.д.). Фильм неоднократно прерывался для показа рекламных блоков. И получалось, что на фоне умирающих от голода питерцев, погибающих солдат и офицеров зрителю предлагалось пить «Мезим» (после переедания жирной пищи»), покупать аппарат для заточки кухонных ножей (дабы потом без проблем нарезать колбаску), обеспечивать домашних питомцев собачьим кормом (с мясными кусочками), брить ноги для соблазнительной красоты… и далее по списку.

Реклама, таким образом, выступила вроде комментария к фильму. Но здесь проявилась типичная телевизионная «шизофрения»: смерть соседствует с «обжираловкой» и комфортом. Потребитель информации раздваивается в уме и сердце. А в итоге отношение к реальным страданиям Великой Отечественной войны и героизму начинает относится как к лубочной картинке.

Блоки рекламного ада ломают через коленку сознание. Только не надо оправдываться тем, что на период рекламы телевизор можно выключить или самому уйти в другую комнату. Это сможет сделать только зритель, не погруженный в фильм. Кстати, подобные меры все равно приведут к желаемому эффекту: кино будет приниматься без сопереживания истинного. И опять же историческая блокада Ленинграда представится чисто «киношной».

Если спросят телевизионщиков о причинах поступка, то они с уверенностью ответят: «Канал зарабатывает деньги, чтобы, мол, выпускать полезные и патриотические передачи в эфир». Однако, это будет лукавством или откровенным непониманием происходящего. С помощью сочетания несочетаемого зрителя дезориентируют. Влияние кино и ТВ на современного человека переоценить нельзя.

До сих пор штурм Зимнего дворца в 1917 г. воспринимается через призму кино, как и образ святого Государя Николая Александровича. Неслучайно готовится к выходу в прокат похабная «Матильда».

В условиях постоянной подачи информационного мусора очень сложно сохранить свое «Я», самостоятельно мыслить и не вестись на различные «эффекты», дробящие наши души. Информационная война приходит в наши дома. А ее цель — окончательный слом наших идеалов, смыслов существования и «переплавка» русского народа в чужака на собственной земле.

«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор 15, 33).