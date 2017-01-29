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Судьба Донбасса

Отдел информации
29.01.2017 - 00:16
Судьба Донбасса

Бомбоубежище, в котором прячутся русские дети. Донбасс, наши дни. Наш позор.

В новом году промелькнуло сразу несколько материалов о судьбах многострадальной русской земли, смысл которых - Москва просто обязана в самое ближайшее время кардинально изменить свою тактику и стратегию в отношении непризнанных республик, взяв более очевидный курс по направлению к их интеграции в свое пространство. 

Логика авторов весьма и весьма убедительна. Минский процесс зашел в окончательный тупик. Исполнять подписанные два года назад соглашения украинские власти категорически не намерены, о чем они публично и неоднократно заявляли. В этой ситуации прежняя наша стратегия, в рамках которой Россия на дипломатическом уровне постоянно подтверждала свою приверженность Минску, утратила всякий смысл. Более того, это уже наносит Кремлю серьезные финансовые, политические и репутационные потери.

Собственно, вот эти материалы:

https://riafan.ru/595883-mihail-remizov-pora-delat-shagi-v-storonu-priznaniya-dnr-i-lnr

http://www.vz.ru/columns/2017/1/18/853935.html

http://vz.ru/opinions/2017/1/26/855104.html

Попробую кратко изложить суть в них написанного и озвучить свое лоялистское мнение. 

Исходную точка рассуждений выше я уже обозначил - тупик Минска. А теперь те меры, которые авторы предлагают принимать уже сейчас, дабы начать свой собственный выход из этого тупика: 

1. Выдача гражданам ЛДНР российских паспортов.

2. Выдача гражданам ЛДНР "карт русского" - по аналогии с "картой поляка". Это не гражданство, но данный статус дает существенный объем дополнительных прав на территории России: возможность спокойно работать, учиться, пересекать границу и т.д.

3. Признание Россией определенных нормативно-правовых актов ЛДНР как легитимных рабочих документов (что придаст значительный импульс налаживанию полноценной экономической жизни в республиках). Переориентация Донбасса и его предприятий на рынки ЕврАзЭС.

4. Расширение всевозможных связей на уровне гражданского общества (например, через взаимодействие самых разных неправительственных организаций). 

Особо стоит подчеркнуть, что речь не идет исключительно о территории ЛДНР - в качестве объекта экспансионистской политики предлагается рассматривать всю юго-восточную Украину, и я, как русский националист, конечно же, не могу с этим не согласиться. Наша задача на юго-западных рубежах - по-максимуму оторвать от украинского мира свою законную часть. Причем на первоначальном этапе речь пойдет об интеграции людей, а не территорий. Сначала - формирование на востоке Украины русской диаспоры (в широком смысле слова: по языку, культуре и исторической памяти) и обеспечение ее лояльности через проведение уверенной национальной политики. "Все эти действия должны быть сформулированы как открытая и последовательная программа помощи соотечественникам в условиях неизбежного краха украинского государства".

Кстати, здесь очень интересный и даже выгодный, как кажется, для нас момент. Венгрия и Румыния еще 5 лет назад вовсю промышляли раздачей паспортов на прилегающих украинских землях, Польша - "карт поляка". Было бы любопытно посмотреть на протесты украинской власти против аналогичных действий Москвы на Донбассе. Эти олигофрены вполне могут принять что-то радикальное в отношении тех граждан, кто пойдет на такой откровенный сепаратизм. А тут мы и напомним: а как же быть с гражданами Украины, у которых венгерские паспорта и "карты поляка"? И тут уже сами эти граждане (и стоящие за ними европейские государства) отреагируют: эй, хохлы, вы там чего!? Весело можно обыграть.

Ну а теперь мои выводы.

Для начала не откажу себе в сомнительном удовольствии покритиковать нас, великий русский народ. Который сегодня в глубоком кризисе именно как народ. О чем я давно пишу, но пока мало, кто эту точку зрения разделяет, хотя доказательства моей правоты многочисленны и железобетонны. Взять, например, проблему Донбасса. Ее надо решать. Полномочия у Кремля, но у народа есть возможность поучаствовать в сложном процессе принятия решения - давить на власть через массовое выражение (обозначение) своего мнения. Чтобы власть понимала: да, значительная (а лучше всего - бОльшая) часть русских требует решительных мер. И решительно так требует. 

Ну и как у нас с этим? Просвирнин, Крылов, Ольшанский... - вся эта армия щелкоперов убедительно вам расскажет и докажет, что в стране репрессии, что режим лютует и лично Путин душит свободу слова и дискуссии, митингов и собраний. Как в тюрьмы бросают перспективных национальных лидеров, как блокируют сайты, отказывают в регистрации партий, шантажируют и подсыпают цианистый калий в чай. Короче говоря, отсутствие ярко выраженного русского гражданского мнения по Донбассу, точнее не мнения даже, а жесткой позиции, требующей от Кремля решительных действий, - это вина Путина, который русским мешает вот так вот выступить. Всячески их подавляет.

Я прямо скажу: не вижу здесь возможности для серьезной дискуссии, ибо перед нами отсутствует заявка на оную. Рассматривать всерьез набор штампованных бредней - впустую тратить время. Лучше бы попробовали ответить на вопрос: а действительно ли народ русский имеет такое мнение, которое озвучил Ремизов и действительно ли он готов это мнение активно выражать и требовать от верховной власти учитывать его в своей политике на Украине? 

Короче говоря, мой мудрый вердикт давно известен: нет у нас из-за трагического XX века нации, нет русского гражданского общества, нет ни механизмов, ни институтов, ни прочных горизонтальных связей, ничего. Голая, выжженная земля, заселенная атомизированной серой безыдейной массой. Постсовок. Печаль.

Уверен: имей мы, по-русски думающие граждане, сегодня возможность ясно выражать вовне свою волю и обладай мы достаточным количеством (ну хотя бы уверенная треть общества) - и власть была бы вынуждена с нами считаться. А как же иначе?

Я не снимаю ответственности с Кремля за общую ситуацию на Донбассе - уже просто нет сил смотреть на то, как сотни тысяч и миллионы русских стали ее заложниками. Но я и не могу судить об этой ситуации в полной мере, что не позволяет определить точную степень виновности: Кремля, местных, пассивного и аморфного русского народа с его крайне испорченной нравственностью. При этом мы знаем, что военное разрешение противостояния (вполне устраивающее значительную часть как украинской, так и американской элиты) для Москвы, напротив, несет серьезные внешнеполитические угрозы. Если конфронтация усилится и выльется в форму боевых действий, скорее всего, даже Трамп не вытащит, ибо окажется скованным по рукам и ногам необходимостью доказывать, что он - крутой ковбой, который не позволит столь демонстративно не уважать великую Америку. 

В общем, не владея всей полнотой информации, я предпочитаю не истерить и не ударяться в оппозиционный скулеж, а все-таки с надеждой смотреть в будущее. Благо что для этого сегодня у нас есть, на мой взгляд, все основания.

Очевидно, что наступает время решений. Все внешние события, на которые мы ориентировались и без которых судьба Донбасса не могла в полной мере определиться, состоялись. Какую бы стратегию не выбрала теперь новая американская администрация, Москве в любом случае необходимо вырабатывать свою. И именно стратегию, ибо ждать уже больше нечего. Особенно не стоит рассчитывать на пророссийский режим в Киеве. Михаил Ремизов и Денис Селезнев в указанных выше статьях совершенно справедливо отмечают, что сам факт разочарования результатами Евромайдана не изменит националистического крена украинского политикума. Переломить давление русофобской части общества не получится. Не получилось в 2004, когда эти силы еще не были явным большинством на Украине - тем более не получится и сегодня. И это хороший аргумент, чтобы больше не откладывать в дальний ящик решение всех вопросов по Донбассу. Тем более мы их и так решаем, просто втемную, что куда более накладно и менее эффективно. 

Может ли Москва пойти на какую-то сдачу Донбасса? Не представляю себе этого возможным. Зачем? С чего вдруг? Мы на Ближнем Востоке меняем весь пасьянс, а тут почему-то вдруг должны на своих исторических землях уступить? И кому? Режиму висельников, который на ладан дышит? Нет, всё это несерьезно, и Кремль не будет терять лицо на международной арене и перед собственным народом (в канун президентских-то выборов), хотя верить в такой расклад я никому не мешаю. На здоровье. 

Лично мне очевиден один-единственный сценарий России на Донбассе, которого она и будет придерживаться - все более активное продолжение курса на воссоединение. С обеспечением безопасности региона (прекращение обстрелов и активных боевых действий - необходимое условие) и с куда более явным пророссийским вектором движения. А выбор промежуточных решений на пути полной и окончательной интеграции у Москвы богатый - от "карты русского" до глубокого социально-экономического сотрудничества.

В Госдуме планируют выдавать бывшим соотечественникам специальные «карты русского», аналог американской грин-карты. Предполагается, что документ будет давать право на ряд привилегий: от бесплатного обучения в вузах до льгот на проезд в общественном транспорте. В Госдуме считают, что это будет способствовать объединению русских, оказавшихся за рубежом после распада Советского Союза. Если законопроект будет одобрен, российские карты начнут выдавать с 1 января 2018 года.

Немного мутная, на самом деле, новость, из которой мало что понятно и еще менее понятна судьба самой инициативы. Хотя, естественно, профессиональные русские не стали ждать и, не долго думая, поспешили обвинить преступный режим в страшных русофобских кознях: 

Не обращая внимания на фриков и провокаторов, которые 5 лет назад грустили из-за арестов в связи с "русскими пробежками", а сегодня недовольно обсуждают парламентскую(!) инициативу о выдаче "карты русского" гражданам соседних стран(!), согласимся с тем, что указанная ими опасность, бесспорно, существует. Однако обвинять заранее кровавого Путина - это детский сад. Пока мы видим некий пробный шар, который забрасывается в общественную повестку и к которому общество должно привыкнуть и начать спокойно, как бы самостоятельно обсуждать. Дальше - посмотрим.

Истерить и паниковать рано. А вот отметить своевременность таких вбросов (материалы в СМИ, депутатские инициативы) - не помешает.

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