Рождаемость русских

В статье демографов Евгения Андреева и Сергея Захарова "Межэтнические различия рождаемости в России: долговременные тенденции" указывается: в 2015 г. меньше русских женщин в России рожали только еврейки.

У 1 тыс. русских матерей рождалось 1714 младенцев, у еврейских — 1519. Зато ингушки стали настоящими рекордсменками — 3132 малыша на 1 тыс. женщин-ингушек.

Далее следуют цыганки, чеченки, представительницы различных народов Дагестана, азербайджанки, татарки, башкирки и т.д. То есть, русские по рождаемости заняли предпоследнее место. Даже у немок, осетинок, удмурток, мариек и якуток в 2015 г. родилось на 1 тыс. женщин больше детей, хотя эти народы не отличаются многодетными семьями.

России дорог каждый младенец, вне зависимости от его национальности. Однако демографы указывают, что именно рост рождаемости среди русских, как самого многочисленного народа Российской Федерации, определяет демографическую динамику в целом, по стране.

В то же время наблюдается сокращение демографической дистанции между русскими и народами с традиционно многодетными семьями. Другими словами, у балкарцев, аварцев, лезгин и т.д. по-прежнему высокая рождаемость, но не такая высокая, как в прежние десятилетия, когда последние рожали в 2-3 раза больше, чем первые.

Это значит, что не только русские рожают сравнительно мало, но и другие народы России начинают сбавлять темпы рождаемости. Отсюда вопрос: где брать население?

Мы, к сожалению, берём пример с Европы. Так, в Испании, Италии, Греции, где тепло и есть море, 20% женщин не обзавелись детьми. В Западной Европе этот показатель ниже, но все равно достаточно высок.

Поразительно, но меньше всего рожают в Западной Европе швейцарки, немки и австрийки — жительницы самых обеспеченных государств Евросоюза! Это лишнее подтверждение тезиса о том, что деньги или их нехватка не всегда служат главной причиной отказа от родов.

На противоположном конце отрезка стоит Нигерия, переживающая настоящий взрыв рождаемости. Власти Нигерии борются за сокращении рождаемости, и мечтают, чтобы вместо 6 детей в среднем нигерийки рожали четверых! Многие нигерийские женщины воспротивились такому плану, и можно сказать, что многодетность в Нигерии защищают сами рядовые нигерийцы.

Как говорится, нам бы их проблемы! У нас, наоборот, правительство вынуждено стимулировать рождаемость, уговаривать граждан иметь больше детей.

Снижение рождаемости имеет прямые экономические последствия, влечёт за собой пересмотр пенсионной политики государства не в лучшую сторону, негативно сказывается на обороноспособности и промышленном росте государства.

Если демографическая проблема в России не будет решена, нашу пенсионную систему ждут неприятные изменения. Чаще всего говорят о повышении пенсионного возраста. И возмущаться этим будут все, в том числе, те, у кого были возможности иметь больше детей, но кто решил, что и одного хватит. Оказывается, не хватило. Вопросы типа "А почему это должен делать именно я?" (в смысле, иметь больше детей) не проходят. Нас в России 146 млн. Достаточно, чтобы третья часть потенциальных родителей заявили "Почему это должен делать я?", чтобы рождаемость стала проблемой.

Это не значит, что государство должно отказываться от финансового стимулирования рождаемости. Это значит, что нам, гражданам, необходимо становиться социально более ответственными, чтобы избежать сценария, когда живём не так сыто, как в Швейцарии, а детей начнём рожать меньше, чем швейцарки.

Меньше детей в масштабах государства уж точно не сделают нас богаче. Даже наоборот.