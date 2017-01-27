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Боязнь будущего

Константин Щемелинин
27.01.2017 - 12:45
Боязнь будущего

Чего боится многие люди в России? Боятся по-настоящему, до ужаса, до оцепенения?

Будущего.

Главный страх для боязливых — это будущее самой России.

Россия не боится войны, ибо ее история полна побед; Россия не боится кризиса, ибо постоянно живет в нем; Россия не боится катастроф и природных бедствий, ибо они регулярно случаются итак.

Будущее — вот что пугает как элиту страны, так и ее граждан. Будущее России пугает своей неожиданностью и непредсказуемостью.

А как видит РФ свое будущее?

В 2018 году будут выборы Президента страны, затем пройдет долгожданный Чемпионат Мира по футболу, а в 2020 году Россия завершит программу перевооружения. Все — ничего больше в будущем у образа современной России нет.

Что будет в 2021 году? Неизвестно, может быть Армагеддон или с небес будет падать манна небесная? Все может быть. Какой Россия будет в 2025 году, в 2035, в 2050 году? Неизвестно. Чего России ждать в 2025 году, в 2035, в 2050 году? Неизвестно.

Неизвестность пугает, отчего плодится всевозможные катастрофические прогнозы.

Если кто-либо скажет, что в США до 2050 года начнется гражданская война, то его поднимут на смех; но у нас в России публикуется масса прогнозов о ближайшем распаде страны и вооруженном конфликте на ее территории, и никто не смеется!

Страх будущего заставляет россиян смотреть назад — в прошлое: советское и царское. Прошлое оказывается вполне приемлемым, потому что у того прошлого было будущее!

Именно потому, что у России образа далекого будущего нет, у РФ нет государственной идеологии, а у русского народа как государствообразующего нет своей национальной идеи.

Россия пытается понять саму себя, пытается сформулировать свое видение будущего. Россия — на верном пути, но страх сковывает волю, и поэтому Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР и Приднестровье еще не вошли в состав России как Крым.

Боязнь будущего заставляет надеяться на нового президента США, который решит все вопросы, а ведь у России есть свой Президент!

Боязнь будущего приводит к метаниям, например, по вопросу отношений с Турцией: до того, как турки сбили наш бомбардировщик, они были нашими друзьями, затем стали почти врагами, а сейчас опять стали почти друзьями и союзниками. Боязнь будущего заслоняет реальные успехи, которые есть у страны: например, такой — по итогам 2016 года, Россия оказалась главным экспортером пшеницы в мире.

Боязнь будущего заставляет некоторых россиян думать об эмиграции —разве это хорошо для страны?

Надо не бояться собственного будущего, а делать, создавать его! А для этого, нужно составлять планы на десятилетия вперед и осуществлять их! В шахматах говорят, что плохая стратегия лучше отсутствия стратегии. Надо думать о будущем, о далеком будущем, и готовиться к нему, и тогда оно не будет страшным, и тогда главным страхом для России станет не ее будущее.

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