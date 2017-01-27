Россия в группе смерти

Социальные сети своей деятельностью стали нести огромную угрозу жизни наших детей, национальной безопасности и самому существованию России.

Когда-то в знаменитой композиции The Beatles «Strawberry Fields Forever» Джон Леннон пел: «Гораздо легче жить с закрытыми глазами, по сути, не видя, что творится рядом с тобой. Позволь мне забрать тебя с собой — ведь я возвращаюсь в Строберри-Филдс. Ничто не реально и ничто не заслуживает внимания». Прошло почти 50 лет, и «земляничные поляны» из нашего детства, куда нас звал скрыться от суровой действительности Джон, практически заменили собой реальность. На смену «земляничным полянам» пришла «матрица», но сути происходящего это не поменяло. Форма лишь изменилась на более современную, модную и креативную.

1 декабря 2016 года Саратов потрясла страшная трагедия — с моста Саратов-Энгельс в Волгу средь бела дня спрыгнула 17-летняя девушка Дарья Мурадян. Проезжавшие по мосту водители пытались предотвратить трагедию, но не успели. Молодая, красивая, обеспеченная, полная жизненных сил, энергии и, вероятно, планов на будущее девушка решила уйти в свою «земляничную поляну». От сердца и будущего России оторвали еще один кусочек, сделав несчастными множество людей, от родителей и друзей до просто знакомых и незнакомых. В некоторых группах социальных сетей появилось несколько сотен лайков, рекомендаций и подписчиков, а в скрытых отчетах отосланных заказчикам файлов — несколько отметок о результатах проделанной работы, что повлекло за собой банковские переводы на личные счета.

Дарью и еще сотни, если не тысячи, наших детей убила не «суровая реальность», их убили конкретные люди с помощью самого современного оружия — социальной сети. Это оружие гораздо опаснее любого оружия массового поражения, которое реальное, явное и которое можно контролировать на государственных уровнях различными конвенциями и договорами. Социальные сети — это скрытое оружие, хотя по своему воздействию оно страшнее и ядерного, и химического, и любого другого. Оно даже не требует доставки, оно всегда рядом. Ведь после подобных трагедий множество людей кидаются обсуждать произошедшее опять в самое сердце этого оружия — группы в социальных сетях, невольно «затачивая» его на другие жертвы и придавая ему новые импульсы.

Российское инфопространство заполнено множеством статей, расследований и рассылок, в которых описываются трагедии в различных уголках нашей необъятной страны, группы, хэштеги, картинки и видео, с помощью которых наших детей доводят до самоубийства. Каждая статья, каждое письмо заканчивается требованием к правоохранительным органам пресечь, наказать, закрыть и посадить. Но на смену одной закрытой группе приходит десяток других, на смену одному хэштегу — новые, более извращенные, на смену одному арестованному админу — более подготовленные, умные и алчные. И конца этому процессу не видно. Мы пытаемся бороться с ветряными мельницами.

А все потому, что люди призывают бороться с последствиями, а не с причиной. Правоохранительные органы не заточены, да и не имеют полномочий, для борьбы именно с корнями этой проблемы. Суд может посадить админа и закрыть группу, но суд не может закрыть социальную сеть, которая предоставляет эти возможности, это оружие. Не может по одной простой и хитрой причине — социальная сеть не несет ответственности за действия ее пользователей, хотя именно она предоставляет для этого максимум возможностей, делая подобную деятельность не просто комфортной, удобной и прибыльной, но и для пользователей безальтернативной. Для этого используется громадный набор психологических ловушек и подмен, создание поведенческих моделей, социальных сценариев и жизненных целей. Вся эта система прекрасно защищена с юридической и правовой сторон и, что самое страшное, она создает в нас иллюзию своей безальтернативности. И мы в это верим.

Каждая социальная сеть при регистрации пользователя уверяет его, что именно в ней созданы все условия для его удобства, осуществления его целей и приятного времяпровождения. Что ее программисты работают над улучшением имеющихся сервисов и возможностей для еще большего блага и удобства пользователей. И тут кроется первый большой обман. На каждого программиста, создающего опции сети, приходится десятки и сотни психологов, социологов, юристов, специалистов по поведенческим моделям, психологическим портретам и даже прогнозистов. Программисты лишь выполняют технические задания, поставленные совсем другими специалистами. Причем эта команда работает не одноразово. Она оперативно реагирует на новые задачи заказчиков, изменяющиеся цели, новые социальные, политические и бизнес проекты, постоянно производя различные улучшения и обновления.

Любая соцсеть уверят пользователей, что уделяет серьезное внимание вопросам безопасности. И это очередной обман. Социальная сеть работает исключительно над безопасностью своих проектов, опций и функционалов, а не над безопасностью пользователей. Не хочешь — не ходи, не вступай, не комментируй, не репости, не ставь лайки. Тебя никто не заставляет. Ложь — заставляет, еще как заставляет. Для этого в концепции соцсети и разработаны многочисленные опции — втянуть и заставить человека в конечном итоге делать то, что нужно сети, и сделать этот процесс для человека необходимым и безальтернативным.

Специалист по бизнесу может сказать, что социальная сеть интегрирует в себя и обучает пользователей именно той бизнес модели, которая необходима в данный момент Западу. Специалист по социологии — что она формирует те социальные и общественные группы, которые требуются Западу. Специалист в политологии – что она формирует нужные Западу политические движения и группы. Специалист по психологии — что создается новый человек с нужными Западу убеждениями, моралью, нравственностью и верой. А все это в комплексе заточено под одну цель — уничтожение нашей государственности и создание человека-раба для нужд Запада.

Мы же, придя в социальную сеть по любой причине, в итоге незаметно для себя начинаем играть по их правилам, принимать их цели, участвовать в нужных им проектах, принимать их убеждения, методы, способы, мораль. Делать то, что нужно не нам, а им, забывая со временем о первоначальных целях, с которыми мы пришли в социальную сеть. Но, что самое плохое, мы потихоньку втягиваемся, привыкаем и уже не видим свою жизнь вне социальной сети. Она заменяет нам не только нашу личность, но и нашу жизнь. Уверяю вас, большинство из тех, кто был искренне потрясен результатами деятельности многочисленных групп смерти, скажем в соцсети «В Контакте», найдет тысячи причин, чтобы винить в случившемся не соцсеть, а кого угодно. Родителей, которые не доглядели, друзей, которые вовлекли, виртуальных друзей, которые ставили лайки и рекомендации, государство, которое «диктаторское и тоталитарное», власть, которая только «набивает карманы». Кого угодно, только не соцсеть. Потому что они — уже рабы этой системы и не представляют своей жизни вне ее.

Вы скажете, а вот мы создадим свою социальную сеть, отечественную, моральную, честную, правильную, которая будет отвечать интересам пользователей, а не владельцев. У нас уже есть наши отечественные сети. И это еще один обман, потому что любая соцсеть строится на уже готовых платформах со встроенными функциями и алгоритмами, давая возможность «разработчикам» лишь добавлять вторичные опции и улучшать внешний вид. Да и собственники должны получать прибыль, а вне существующей навязанной системы это делать проблематично. Вот и получается, что, даже руководствуясь благими намерениями, мы героиновую зависимость заменяем метадоновой. Сейчас отечественная социальная сеть отличается от зарубежной лишь степенью воздействия на нее государственных структур. Но и это воздействие в реальности никак не может изменить ситуацию в принципе.

Ни один отдельный человек, ни одна отечественная бизнес структура не смогут решить эту проблему. Только государство, путем привлечения множества специалистов в различных отраслях и громадного финансирования способно решить подобную задачу. Задача должна решаться в рамках отдельной национальной программы, своего рода социального импортозамещения. А для этого государство прежде всего должно осознать, что сложившаяся ситуация несет огромную угрозу национальной безопасности. И если государство не будет решать эту проблему, то рискует остаться вообще без народа и просто исчезнуть. Наши дети будут гибнуть, вырастать в монстров, а мы становиться рабами. И это будет пострашнее авианосцев, бомбардировщиков и ракет с ядерными боеголовками.