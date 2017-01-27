Украина под уголовниками

Решением киевского суда выпущена по залог известная боевичка карбата «Айдар» Вита Заверуха, арестованная в 2015 году за убийство двух милиционеров при попытке ограбления автозаправки в Киеве.

Известно, что в мае 2014 года Заверуха участвовала в массовом убийстве людей в Доме профсоюзов в Одессе. Впоследствии она стала членом карательного батальона «Айдар» и в этом качестве прославилась далеко за пределами Украины.

Ещё осенью 2014 года стало широко известно её высказывание, опубликованное в соцсети: «Перемирие только усложняет и затягивает войну. Я свою Страну люблю. Но стала ненавидеть людей, которые в ней проживают. Да будет геноцид российского населения!».

Затем в Сети появилось видео, в котором на фоне горящей луганской ТЭС Заверуха, страшно матерясь, заявила: «Так горит луганская ТЭС. И мы ожидаем нападения москалей. Зато мы спасли своего котика. Смотрите, как офигенно всё горит».

В марте 2015 года в интернете появилось новое видео, на котором Вита Заверуха обстреливает из гранатомёта храм села Широкино. Причем, на выстрелах к РПГ была надпись «Смерть православным!». Но закрыли Заверуху не за нацистские убеждения и даже не за участие в военных преступлениях (и то, и другое на Украине — скорее смягчающие вину обстоятельства), а за банальную уголовщину. Она со своими подельниками грабила АЗС, когда подъехал милицейский патруль. Грабители открыли огонь, убив двух сотрудников правоохранительных органов и ранив троих человек, в том числе работника станции.

Практически вся свидомая общественность встала на защиту «хлопчиков да дивчины», которые ничего плохого не сделали. Ведь, как объявили укроСМИ, убитые милиционеры Юрий Христенок и Юрий Романенко якобы были в прошлом бойцами «Беркута», участвовавшими в акциях по разгону «Евромайдана», и, значит, их убийство — не просто «смягчающее обстоятельство», но, пожалуй что, и «общественно полезное деяние».

Парадокс ситуации заключается в том, что нацизм Заверухи, ее подельников и многочисленных единомышленников является не столько идеологией, определяющей их действия и жизнь в целом, а всего лишь антуражем, прикрытием их банальных криминальных устремлений.

И германские нацисты, и итальянские фашисты, и носители сходных идеологий, которые позиционировали себя как «фашистские», были строителями пусть безбожного, бесчеловечного, уродливого, но все же порядка, имеющего свою патологическую, извращенную, но все же логику. Эти же персонажи не тянут даже на анархистов — это самые настоящие уголовники, облекшие свои криминальные наклонности в «эффектную», с их точки зрения, форму неонацизма, вроде того, как средневековые разбойники, грабящие путников, одевали страшные личины, чтоб напугать свои жертвы. А тут еще и грабить можно под предлогом патриотизма, чем, собственно, Заверуха и занималась до нападения на АЗС. В родной Виннице она с единомышленниками совершала налёты на местные коммерческие предприятия, требуя денег «на помощь добровольческим батальонам».

Заверуха и её подельники действовали в составе сравнительно небольших банд. Но и более масштабные нацистские структуры действуют в таком же ключе, только не сшибают мелочевку по офисам и не грабят ларьки и АЗС, а отжимают целые предприятия. По сути дела, те же бандитские войны 90-х, но с нацистско-бандеровским флером.

Факт освобождения Заверухи говорит о том, что власть Украины не в состоянии противостоять бандитскому натиску, что она капитулировала перед банальными уголовниками. Напомним, что сегодняшнему решению предшествовал самоотвод судий, боящихся судить налетчиков-«патриотов».

Но это еще не все. Освобождение под залог убийц милиционеров — это не только знак для уголовников, что «можно все», но еще и мессидж последним защитникам общественного порядка (и режима), что их самих никто не защитит, что их жизнь — мелкая разменная монета, не представляющая ценности для тех, кому они служат.

Что за этим последует, предсказать несложно. Одна часть сотрудников правоохранительных органов просто уйдет, другая — превратится в таких же бандитов, как и «патриоты». Это, собственно, уже и происходит. «Криминогенная ситуация во всех городах без исключения ухудшается, и реформа МВД, и создание Национальной полиции, и все действия, которые происходили в рамках ведомства, не привели к снижению преступности. Наоборот, мы фиксируем яркий, скачкообразный рост преступности во всех городах, во всех населенных пунктах. И качество этих преступлений также не внушает никакого оптимизма. Это, в первую очередь, разбойные нападения с использованием как огнестрельного, так и холодного оружия», - вынужден был признать в эфире телеканала 112 пропагандист киевской хунты Виталий Кулик.

Противопоставить разгулу криминалитета революционная власть, сама глубоко преступная, ничего не может — нет ни возможностей, ни политической воли, ни сил. Конечно, ресурс советского государства, доставшегося «незалежной» в наследство, был очень значительным — за двадцать шесть лет его не сумели доломать окончательно. Но и он уже близок к концу — остатки государственности рухнут в самое ближайшее время, превратив бывшую Украину в территорию уголовного беспредела и кровавого хаоса.