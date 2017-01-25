Не задуть свечу памяти

24 января во всех православных храмах прошли заупокойные молитвы по казакам, невинно убиенным большевиками в ходе установления своей безбожной власти в России. Тысячи поминальных свечей зажглись не только в исторических казачьих областях, молебны служились по всей России, по всему миру. Так уж сложилось, что злая судьба разбросала казаков по лицу всей планеты. Этот день – 24 января, с первых лет возрождения казачества считается днём памяти казаков — жертв политических репрессий и геноцида казачества.

Казаки не сомневаются, что речь идёт именно о геноциде казачества, то есть, о физическом уничтожении целого народа по этническому признаку, проводившемся государственными властями. Проводилась «На государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся насильственным переселением, установлением режима террора и насилия в местах спец поселения» (ст. 2 закона РСФСР от 26.04.1991 N 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов, в отношении казачества»).

Как ни крути, а в период расказачивания, именно большевики были представителями государственной власти в России. Другое дело, как они эту власть получили. Вернее, захватили. Но об этом отдельный разговор. По словам современников, «адские силы вырвались из преисподней на Землю и прошлись по ней жуткой ордой людоедов и кровавых истязателей, поправших всё человеческое».

А если экстраполировать на время нынешнее, богатое террористическими группировками различного толка, то произошло ничто иное, как захват власти крупной международной террористической группировкой. Власти в целой стране. Огромной стране. И это не фантазии, так оно и было. И методы прихода к власти и удержанию её, ничем не отличаются от террористов нынешних.

Залез в интернет, посмотреть, что гутарят казаки, что пишут учёные о том времени. Даже если допустить, что очевидцы тех событий преувеличивают тот ужас, что происходил на Дону, Кубани, Тереке, в других казачьих областях, невольно прошибёт холодным потом. Достаточно почитать документы. Приказы, распоряжения, постановления. Это документы! Написанные, и подписанные, конкретными людьми. После их прочтения начинаешь сомневаться, люди ли это были.

Невольно примеряешь события почти столетней давности на день сегодняшний. Что было бы со мной, моими друзьями и близкими, с моей семьёй, если бы весь этот ужас происходил сегодня? Ну, положим, со мной всё ясно. Офицер – к стенке. А жена, дети? Жена и дети казачьего офицера. Тоже к расстрелу? Это в лучшем случае. Волосы начинают шевелиться на голове, когда представишь, какая участь могла бы ожидать их. А мои деды-прадеды, через всё это прошли.

24 января казаки недаром выбрали днём памяти, недаром именно в этот день будут молиться о невинно убиенных казаках. 24 января 1919 года вышла сатанинская по запредельной жестокости секретная директива (циркулярное письмо) Оргбюро ЦК РКП (б), положившая начало геноциду казачества на государственном уровне. Учёные, историки, до сих пор спорят, кто был идейным вдохновителем и сочинителем этого документа. Подписал его Яков Свердлов. Но в этом же духе неоднократно высказывались Ленин, Троцкий, другие главари большевиков.

Тот же, недоброй памяти, Троцкий, заявлял: «Казаки — единственная часть русской нации, способная к самоорганизации. По этой причине они должны быть уничтожены поголовно… Это своего рода зоологическая среда, и не более того… Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них навести страх и почти религиозный ужас… Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море…».

Читал ли Библию товарищ Троцкий? Какие выводы делал? Что Бога нет? А как сказал Фёдор Достоевский, тоже бывший революционер и каторжник: «ЕСЛИ БОГА НЕТ, ТО ВСЁ ПОЗВОЛЕНО»! Достоевский отрёкся от былых революционных взглядов. А Троцкий дождался ледоруба от своего бывшего подельника. Но сколько народу, включая казаков, было уничтожено, уничтожено физически и морально этими «товарищами»!

Через много лет, хотя и не так уж очень много, другой «человеколюб и борец за счастье народное», отменил совесть, назвав её химерой. Его солдаты, поверившие в своего фюрера, творили с единоверцами и однопартийцами троцких, свердловых и прочих якиров тоже, что те когда-то творили с казаками. Теми же методами и под тем же предлогом.

Я не буду здесь приводить и цитировать документы, свидетельствующие о геноциде казачества со стороны центральной власти. Их при желании всегда можно найти в интернете. Не буду призывать казаков не забывать уроков прошлого. Страшных уроков. Казаки помнят. Казаки не забудут. Казаки не позволят подобному повториться.

Неожиданно для себя, я натолкнулся на рассуждения некоего товарища, имя которого называть не буду. Надеюсь, он сам поймёт свои заблуждения. А заблуждения, на мой взгляд, серьёзные. Попробую разобрать по пунктам.

Цитирую: "…. в Сети разогревают истерию по поводу выхода циркуляра ВЦИК о расказачивании".

Какая истерия, дорогой товарищ? Казаки помнят и хотят, чтобы помнили другие казаки и не казаки что с нами произошло. Произошло не по воле случая, произошло по воле людей. Людей, отказавшихся от Бога. Желающих построить рай на земле. В первую очередь для себя. И не лишне вспомнить, что «дорога в ад, выложена благими намерениями». В данном случае, даже намерений не было. Были только слова. Лживые и льстивые слова, которым поверили многие казаки. За что и поплатились. «По делам их, узнаешь их». Узнали. Но было поздно.

Цитирую дальше: «На мой взгляд, тема геноцида или репрессий против казаков из поминальной даты превратилась в нездоровый культ с кликушеским истероидным началом».

С чего это Вы взяли, уважаемый? Казаки как поминали невинно убиенных, так и поминают. А то, что с каждым годом всплывают всё новые и новые документы, свидетельствующие о том, что попытка уничтожить, искоренить казаков, была не случайностью, не прихотью отдельных, не совсем психически здоровых «товарищей», а наоборот это было хорошо спланированное массовое убийство людей, повинных только в том, что они всегда стояли на страже государственности российской.

Дальше: «Культ геноцида это невротическая реакция феменизированных людей, которые сами себя вогнали в истероидное состояние и теперь им нужна постоянная наркотическая доза информации для поддержания этого состояния».

Заумные слова и псевдонаучная терминология автора, обвиняющего казаков в том, что они критически оценивают информацию, ранее бывшую секретной, тщательно скрываемую большевиками и их наследниками коммунистами. То религия была «опиумом для народа», теперь информация. Но таково свойство информации. «Что написано пером, не вырубишь топором». Как не пытались большевики максимально засекретить свои деяния, свои истинные намерения, не получилось.

Далее: «Это происходит потому, что у казаков в воспитании уходит мужское начало и мальчики не одно поколение воспитывались женщинами, перенимая поведенческие реакции и психологический тип поведения».

И кто повинен в том, что «мальчики не одно поколение воспитывались женщинами»? Да воспитывались. Но воспитывались не просто женщинами, воспитывались казачками! Не буду приводить здесь примеры, когда в отсутствии мужей казачки давали достойный отпор врагам, посягнувшим на их свободу. Казаки знают. Напомню так же, что в традиционной казачьей семье, мальчик до семи лет, воспитывался на женской половине куреня. Но воспитывался казаком!

Идём далее: «Что по сути заложено в культе геноцида? Прежде всего там заложена жалоба. «Меня били колотили», «меня обидели». Вы видели когда-нибудь как мужчина, потерпевший поражение в драке, постоянно отмечает дату своего избиения?»

Нет, не видели. Не видим, и не увидим. Казаки вовсе не «отмечают дату». Мы поминаем невинно убиенных. И не собираемся забывать, как это происходило. И пытаемся понять, почему? Дабы не допустить подобного в дальнейшем.

Далее по тексту: «Между тем женщинам присуще постоянно вспоминать и культивировать свои обиды».

Каким это женщинам? Феминизированным революционеркам, по причине своей непригодности к семейной жизни вставшим на путь разрушения всего и вся? Или пресыщенным барышням, сегодняшним подругам вчерашних комсомольцев, а ныне олигархов? Казачкам это вовсе не присуще! Им присуще помнить и поминать своих родных, отцов, мужей, сыновей, уничтоженных только за то, что они казаки.

Ещё один пассаж: «Вы видели чтобы, кавказские джигиты отмечали дни поражения своих народов? Я не видел. Памятные даты есть, но из этого не делают культа».

Ну да, конечно, у джигитов – памятные даты. А у казаков – культ геноцида. Отрицание Холокоста – уголовное преступление. А геноцид казачества – культ. Брешет парень, и ни в одном глазу. Подмена понятий, сравнение несравнимого, это характерно для нынешних оправдателей преступных деяний большевиков.

И ещё: «Женскострадальческий, кликушный, характер культа геноцида, стал той водой которая постоянно вымывает мужские и бойцовские качества из потомков казаков».

Не вымоешь ничем мужские и бойцовские качества казаков. Ни водой, ни словами. Казачьи качества у нас в генах. И своих обидчиков мы будем помнить всегда. И своих мёртвых поминать и помнить, тоже будем всегда.

А это, уже ни в какие ворота не лезет: «Ведь что, произошло на самом деле? Была война. И наши предки были воинами, а не безропотными жертвами».

Какая такая война? Не было войны! Был государственный переворот. Подготовленный и осуществлённый хорошо организованной, разветвлённой, действующей во многих странах мира, террористической организацией.

Автор антиказачьего опуса сожалеет: «К сожалению жертвами часто становились те, кто изначально выбрал красный цвет флага, а потом его же подельники его и «загеноцидили». Филипп Миронов яркий тому пример».

Сожалеет он о Миронове и других «красных казаках». Да, они были. Да, их было немало. Да, они погибли. Одни в борьбе со своими братьями казаками, другие в большевистских застенках, когда надобность в их услугах отпала. Почему это произошло? Почему многие казаки поверили большевистской пропаганде? Да потому, что лозунги большевиков, их слова о всеобщем равенстве, власти народа, о том, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, были близки и понятны казакам. Потому что они так жили испокон веков. И посчитали, что «большаки», хотят распространить казачий образ жизни на всю Россию. Чего же этому сопротивляться? Этому помогать надо! И помогли. Себе на голову.

Автор пробольшевистской агитки продолжает: «То, что сейчас называют казачьим геноцидом, (избиением младенцев) на самом деле было войной, в которой казачий народ нёс военные потери, как среди воинов, так и среди мирного населения». (!!!!!!) «Причем потери среди мирного населения в результате голода, болезней, карательных операций были даже выше нежели фронтовые».

Опять война. Уничтожение мирного населения страны, которую большевики считали уже своей, вовсе не война. Голод, болезни, вызванный повальными реквизициями, когда продотряды и прочие красные бандиты выгребали весь хлеб до зёрнышка, обрекая казаков, казачек, малолетних детей и стариков на верную смерть – не война. И это были не спонтанные действия, вызванные «военной необходимостью», это были заранее спланированные действия, направленные на уничтожение казачьего народа. Не говоря уже о карательных операциях. Когда казаков рубили, расстреливали, вешали, закапывали живьём и морозили по любому надуманному поводу и безо всякого повода. Само название "карательные операции" говорит о действиях армии против мирного населения. Конечно, и потери среди стариков женщин и детей, были выше. Они же не могли сопротивляться.

Автор текста ссылается «на самих казаков»: «Сами казачьи старики оценивали события и потери тех лет не как избиение невинных, а говорили «надо было лучше воевать».

Как оценивали казачьи старики события и потери тех лет, мы и без нравоучителей знаем. И то, что «надо было лучше воевать», тоже знаем. Да, надо было воевать. Сегодня, по прошествии почти ста лет со времени трагических событий, да и гораздо ранее, когда стала просматриваться истинная харя большевиков через личину «борцов против страданий народных», стало понятно, что нужно было воевать. И воевать надо было начинать не тогда, когда большевики пришли на Дон и в другие казачьи земли.

Террористов можно и нужно было уничтожить в самом начале их деятельности по разрушению страны. А с ними миндальничали, в ссылки отправляли. Из которых они благополучно бегали. И действовали они отнюдь не в казачьих областях. Потому как казаки всегда были государственниками, стояли на страже интересов Росси. Именно поэтому и были казаки принесены в заклание большевиками.

Вот вроде фраза, почти сочувствующая казакам. Автор советует, что же нам делать в дальнейшем:

«….. можно и нужно сказать, что нужно не ныть, не культивировать исторические поражения, не закладывать комплекс обиженного (а с обиженным сами знаете, что делают), а наоборот воспитывать молодых на основе психологии победителей.

Искать точки, от которых можно было бы начать развитие. Движение вперед. Мертвым нужны молитвы, а не культ их исторического поражения. Никому и никогда не удавалось что-либо построить на культе поражения и отрицания. Культ геноцида губит все творческое и жизненное что, могло бы взойти на казачьей ниве».

А кто, собственно говоря, ноет? Кто закладывает «комплекс обиженного»? Мы не ноем и не закладываем. Мы как раз и воспитываем казачью молодёжь на основе психологии победителей. Мы победители и есть. Если разобраться, то вся история России, как огромного и сильного государства, сделана казаками. Мы расширяли границы государства, мы их охраняли. Боролись, и весьма успешно с врагами. С внешними врагами.

Но Россия была уничтожена не внешним, грозным и сильным врагом. Россию развалил враг внутренний, до поры невидимый. Как ныне стало известно, управляемый извне. Вот этому-то врагу казаки и не могли противостоять, потому что не обучены. Казаки - воины, а не политики. И не было никакого «исторического поражения». Был урок истории. Жестокий урок. И главный вывод из этого урока мы сделали: «Политика займётся тобой, если ты не хочешь заниматься политикой». Лозунг «казаки вне политики» придуман не сегодня. Под этим лозунгом, большевики пытались, и вполне удачно, устранить казаков с арены политической борьбы. Пока были слабы. И занялись казаками, как только почувствовали свою силу.

Да, мёртвым нужны молитвы. И мы молимся о своих мёртвых. Умерших мирно и погибших на полях сражений. Но в этот день 24 января - сугубая молитва. Мы молимся о невинно убиенных казаках. О тех, что были убиты только потому, что они казаки. И это не культ. Это память. За отрицание Холокоста, во многих странах, а не только в Израиле, существует уголовная ответственность. Нас же пытаются убедить, что казачьего геноцида не было, что казакам не следует заниматься политикой, что поминание невинно убиенных – это и есть политика. Следует всё забыть и начать сначала.

Советчик советует: «Давно пора отправить в мусорное ведро идеи неудачников. Жизнь она как бизнес не терпит не конкурентоспособных. Очевидно, что плачущие и вечно страдающие люди никогда не достигнут успеха на исторической арене. Вместо культа мертвых, нам нужны идеи для живых».

Да знаем мы, что вам нужно, господа хорошие. Вам нужно, чтобы мы забыли свою историю и стали конкурентноспособными в бизнесе, или любом другом занятии. Только не в политике. Потому что казаки, так уж сложилось, если что то делают, то делают это хорошо. Но по-своему. Не вписываясь в чужие и чуждые «идеи». Нам не сильно нужен «успех на исторической арене».

Достаточно успеха в своих собственных делах. Но так уж сложилось, и мы этот урок помним, что нельзя, невозможно и опасно, «вариться в собственном соку». Кому-то казаки обязательно понадобятся. Вопрос – кому. Сегодня с казаками пытаются заигрывать все, кому не лень. Демократы, либералы, даже коммунисты. Если не получается с казаками, создают свои, подконтрольные, псевдоказачьи структуры. И это не просто так. Они не просто имеют собственных, ручных «казаков». Они дискредитируют казачье движение. На всякий случай. Потому как помнят: «Единственной силой, способной к самоорганизации, являются казаки».

Организовать неорганизованных, не позволить казакам самоорганизовываться, заставить забыть свою историю, заставить «начать с чистого листа» - вот цель антиказачьих сил. И этот самый «чистый лист», с готовностью подсунут. С заранее написанным текстом.

Но! Казаки – не простаки! Мы прекрасно понимаем, откуда ноги растут. А растут они из того места, откуда иногда вываливаются вот такие провокационные агитки.

Слава Богу, что мы – казаки!

Упокой Господи убиенных казаков и казачек.

Донской казак Николай Дьяконов