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Бармалеи возвращаются в Грузию

Владислав Гулевич
25.01.2017 - 21:00
Бармалеи возвращаются в Грузию

Грузия столкнулась с опасностью возвращения в страну её граждан, воевавших за ИГИЛ в Сирии и Ираке.

На фоне увеличивающихся потерь среди бандитов грузинских граждан, желающих отдать жизнь за строительство эфемерного халифата, становится все меньше, и они начинают возвращаться в Грузию.

Уже убит Тархан Батирашвили, известный полевой командир из Грузии. Батирашвили был чеченцем-кистинцем. Местом компактного проживания кистинцев является Панкисское ущелье Грузии. Именно оттуда идёт в ИГИл основной поток лиц с грузинскими паспортами на руках.

В ноябре смерть настигла телохранителя Тархана Батирашвили, некоего Мухаммеда Хангошвили, а чуть ранее в рядах ИГИЛ погиб его родственник Рамзан Пареулидзе. Хангошвили погиб под Мосулом, в Ираке. Это говорит о том, что кистинцы воюют не только в Сирии.

Как указывает грузинский эксперт Деви Думбадзе в аналитической статье для Джеймстаунского фонда, с начала 2016 г. по ноябрь 2016 г. свою смерть на Ближнем Востоке нашли 11 грузинских исламистов. При этом в период с 2011 по 2015 гг. было убито всего 14 граждан Грузии.

Как видим, потери возросли в разы. Наверняка это связано с активизацией действий иракских войск, а также сирийской армии при поддержке России против ИГИЛ.

Ряд грузинских экспертов, в частности, Мамука Арешидзе, на которого ссылается Д. Думбадзе, полагают, что реальное число граждан Грузии в рядах исламистов на Ближнем Востоке достигает нескольких сотен. Многие грузинские мусульмане учатся в учебных заведениях в Турции и др. исламских странах. Невозможно проследить их перемещения, и они вполне могли оказаться в рядах исламистов.

Грузия считается потенциальной мишенью для террористов. Уцелевшие боевики вскоре начнут возвращаться в свои селения, неся с собой звероподобную идеологию и опыт боевых действий. В Панкисском ущелье и без них хватает радикально настроенных мусульман, а возвращение "воинов джихада" сделает эту террористическую закваску ещё круче.

Ситуацию усугубляет растущая угроза терроризма в соседней Турции. Целая серия громких терактов в этой стране показала, что чума исламского терроризма пересекла границы Сирии и Ирака.

Нет никаких гарантий, что она не пересечёт границы Грузии.

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