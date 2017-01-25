Манифест молодых русских

Мы — русские! Мы молоды: нам сейчас от 20 до 30 лет. И через 20 лет Россия будет нашей страной!

Сейчас Россией правят те, кому за 50-60 лет. При этом во власть уже начали проникать те, кому 40-50 лет. Но в целом, все, кому сейчас за 40 лет, другие: они — не мы!

Те, кому сейчас за 40 лет, застали еще Советский Союз, которого уже давно нет, то есть те, кому сейчас за 40 лет, помнят то, чего уже не будет, а значит те, кому сейчас за 40 лет, принимают решения исходя из предпосылок, которые остались в прошлом и не повторятся в будущем.

За теми, кому сейчас больше 40 лет — социалистическое прошлое, а за нами — капиталистическое будущее!

Мы другие, и вот мы какие:

1) Мы знаем, что надо платить за воду, еду, одежду, жилье, транспорт, отдых, обучение, медицину, воспитание детей, — в общем, платить надо за все.

2) Мы знаем, что жизнь на государственную пенсию означает бедное существование.

3) Мы знаем, что цена диплома на рынке труда невелика, а большинство школьных знаний в жизни не нужны.

4) Мы не верим телевизору, а верим Интернету.

5) Мы более гибкие: мы готовы приспосабливаться, часто менять работу и переезжать.

6) Мы недоверчивы, потому что нас часто пытались обмануть.

7) Мы знаем, что такое безработица и безденежье.

8) Мы видим, что к личному успеху ведут разные пути.

9) И еще мы знаем, что практически все можно купить.

И вот когда мы придем к власти, тогда мы будем принимать другие решения!

Социализм любит слабых, но СССР уже нет, поэтому мы скорее станем думать об увеличении количества высокооплачиваемых рабочих мест, нежели о повышении пенсий. Капитализм любит победителей, поэтому мы будем хорошо понимать победу — мы не остановим танки на половине пути, не простим враждебные проявления и не станем терпеть во имя чего-то идейно обоснованного.

Нам нравится идея личного успеха, и мы будем стремиться к нему, то есть строить свою успешную и богатую жизнь.

Мы будем дружить с теми, кто на деле, а не на словах, докажет нам свою дружбу — но мы не будем помогать лицемерным друзьям! Мы любим свободу, поэтому будем жить свободно и не будем мешать жить свободно другим.

Мы будем более русскими, чем те, кто сегодня называет себя русским. Почему? Да потому что надэтнические оковы советского человека окончательно рухнут и освободят растворяемое им русское национальное самосознание! Именно для этого мы и проведем декоммунизацию. Но мы не откажемся от побед и поражений своих предков, которые они совершали в течение тысячелетия в советское, имперское, царское и княжеское время.

Так будет, но так будет потом — где-то с 2030-х годов.

Это будет новая Россия, наша русская Россия, в которой мы будем жить свободно, богато и счастливо!

А что пока? А пока вся сегодняшняя Россия — это этап, процесс, переходный период от социализма к капитализму, от интернационализма к национальным традициям и от глобализма к регионализму.

Современной, частично социалистической, но еще не полностью капиталистической России не достичь тех вершин богатства и силы, которые покорятся нашей России — России завтрашней, России чистого капитализма.

Путь современной России — это путь успехов и неудач, путь робости и проблесков силы, но главное ее предназначение — это быть основой для наших будущих побед.

Мы сделаем Россию богатой и великой державой!

Наши потомки будут гордиться нашими делами и той великой Россией, которую мы им оставим!

Так будет — мы верим в это! И у нас есть силы осуществить задуманное!

Таков наш манифест — манифест молодых русских.