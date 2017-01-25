Шуба для Шубенкова

Кто говорит, что санкции Запада не привели в ужас россиян, тот попадает пальцем в свод небесный. Конечно, большинству русских, татар, чувашей и т.д. санкции «по барабану». Если возникают проблемы с зарплатой или закрытием предприятий, то народ связывает это не с «подарками» Обамы, а с деятельностью либерального правительства.

Но есть слои людей, которые трепещут и сгибаются под действием пресловутых санкций. Физически сильный человек далеко не всегда силен и духом.

Антидопинговые меры против российского спорта надо рассматривать как разновидность санкций. Вот и капитулировал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Он подал заявку на выступление под нейтральным флагом. Возможность заработать на очередную шубу или авто подкосила патриотизм спортсмена.

Шубенков лично сам на допинге пойман не был. Однако, когда под давлением органа по распределению допинговых потоков — ВАДА русских спортсменов отстранили от Олимпиады в Бразилии, чемпион призадумался. И теперь решился. Ведь от спортсменов «чистых» требовали отказа от родного флага и в таком случае допускали до международных соревнований.

Любопытно, что Российская Федерация компенсировала денежные потери Шубенкову от вынужденного пропуска Олимпиады и возможного выигрыша золотой медали в размере 4 млн. рублей. Понятно, что компенсация и должна была быть. Государство не смогло защитить своих спортсменов от наезда ВАДА. А чиновники просто проспали «допинговую» войну. И СМИ наши не нанесли серьезного информационного удара. Создавалось впечатление, что не очень-то и желали борьбы.

И сейчас Шубенков, подзабыв о выплате, ринулся под нейтральный флаг! На носу соревнования «Бриллиантовой лиги», а это весьма серьезная прибыль. К тому же шансы на успех у Сергея есть. Однако, все же извините, 4 млн. получены. А в России подобные суммы выплачивают только при гибели в авиакатастрофе или после взрыва на шахте. Но Шубенков жив-здоров. Не за потерю кормильца деньги дали, а за лишения работы.

А как быть учителю или врачу, которым подобные компенсации после закрытия школы или поликлиники никто не платит? Как быть санитарке, получающей в месяц не более семи тысяч рублей и живущей в маленьком райцентре, где иной возможности трудоустроиться нет? На Запад бежать или флаг менять?

Поэтому поступок Шубенкова не встречает с моей стороны и малой толики сочувствия. Труд учителя, врача, санитарки и шахтера не менее важен, чем выступления Шубенкова. И долголетием шахтеры или рабочие на вредных производствах не отличаются. И оттого вопль о том, что трудоспособный возраст спортсмена не долог, на меня не действует. Не на квасе и хлебе Сергей сидел. И не под забором ночевал. Славы хочется? Но это пережить можно. Мишура славы сгорает быстро. Суета сует.

И еще интересно, что Шубенкова оправдывают и министр спорта, и российские СМИ (те, которые клевали носом при подготовке информационного ответа ВАДА). А ведь и опросы его поддерживают. Докатились…





Но Бог с ним, с Шубенковым то. Пусть поступает как хочет, раз совесть спрятана в кошелек. Беда совсем в другом. Артисты и спортсмены — кумиры современного российского общества. На них ориентируется в своем подражании молодежь.

Наше общество сбилось с правильного понимания образцов поведения. Шубенков и иже с ним в качестве морального стандарта не пригодны. Те же Акунин и Жванецкий — идолы из сферы литературы и шоу все делают, чтобы не попасть ненароком в «проскрипционные» списки Запада. Любят эти господа проживать «в заграницах». И опять же они — не пример для гражданина России, пускай и флаг не меняют.

Пришла пора российскому обществу отказаться от поклонения спортсменам, литераторам и шоуменам. Ради выживания, в конце концов.

Но, скажите вы, где найти образцы поведения. Они ведь необходимы. А в России все есть. Воин, священник, учитель и врач — настоящие, а не распиаренные! Это наши герои! Но кто их видит…