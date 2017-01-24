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Протест Содома и Гоморры

Иван Острогожцев
24.01.2017 - 02:21
Протест Содома и Гоморры

20 января сего года Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. Казалось бы, надо прекратить мусолить слухи и информацию о нем. Вступил, так вступил: не он — первый президент и не он — последний.  

Но вот что поражает, не только в США, но и в мире 20-21 января развернулись целые марши против Трампа. Даже до Антарктиды протестная волна докатилась. Правда, марши носят название «женских», видимо у южного полюса пингвинихи собрались, хотя уж чего жаловаться: уйдут кушать рыбку, а мужички-пингвины яйца группой согревают. Причем из центра кучи выталкивают наиболее уставших, тех, кто теплом делиться с яйцами не способен. И бедные, ослабленные пингвины буквально дохнут рядом со стаей. 

Но перенесемся из Антарктики в Вашингтон и Нью-Йорк. Здесь инициативные дамочки в розовых шапочках и непонятного пола существа в штанах тоже проклинают Трампа, требуют свободы от сексуального рабства для Меланьи Трамп (она, конечно, не спешит освобождаться, но их такая мелочь не интересует) и призывают Америку выступить против расизма. Люська Чикконе матерно лает Дональда и грозиться подорвать Белый дом. А, что демократично! И пластид, скорее всего приобрела. Но это пахнет обыкновенным терроризмом. За меньшее в США сажали. Но раз террор ради демократии, то, похоже, что разрешено. Никто мадам «Мадонну» не арестовывает и не влечет в узилища ФБР или ЦРУ. 

А другая «прогрессивная» тетенька в Интернет вовсю издевается над младшим сыном Трампа. Когда ЛГБТ идут на прорыв, то и детей спешат охаивать. Опять «демократия» во всей своей пресловутой красе.

И еще на демонстрацию в США вышел бывший госсекретарь Джон Керри со своим псом Беном на поводке. Учитывая, что протестовали в основном геи и лесбиянки, то Керри решил представить малопредставленные «меньшинства» — зоофилов что ли, иначе как оценить его выход с собачкой.

 

Содом и Гоморра выплеснулись на улицы и площади городов: Парижа, Лондона, Сиднея, Найроби и т.д. Этакий международный протест протестов. А в Лондоне к поклонницам лесбийской «любви» примкнули не только актеры и актрисы, но и мэр Садик Хан. И, вообще, по миру насчитали более 2 млн. озабоченных «угрозой» Трампа. И в Москве несколько либеральных господ также отметилось в антитрамповской компании. Погода хоть и не комфортная, да деваться некуда — гранты зовут! 

Кроме того, на европейские улицы выползли и гоморробандеровские лица, осудившие за одно с Трампом и Путина. 

 

Дональд Трамп раздражает и феминисток, и поборников «демократии», и Сороса, и даже папу римского Франциска. Франциск, безусловно, иезуит и господин прехитрый. К демонстрации в Риме не присоединился и высказался аккуратно о президенте США, но намекнул, что в Германии некогда Адольф Гитлер пришел к власти путем выборов. Вот вам и папа миролюбивый! Ха-ха-ха! 

Что же так раздражает европейскую Гоморру, Франциска, махинатора Сороса, московских либероидов, мэра Лондиниума и содомитов с зоофилами? 

Ответ оказывается чрезвычайно простым. К власти в США впервые с 70-х годов пришел НОРМАЛЬНЫЙ человек. Не мне судить о его моральных качествах. Он и бабник, и хвастун, и состояние свое нажил вряд ли праведными делами, и религиозность Трампа сомнительна. Но…  

Обычный человек, при полномасштабной хуле со стороны ведущих СМИ мира добрался до инаугурации на американском Капитолии. Следовательно, и в США не все прогнило до основ. Сохранились пока еще люди там, а не царствуют повсеместно биороботы с программой: рассуждать лишь о том, что ниже пупка расположено. 

Я не испытываю эйфории по поводу отношений новой администрации из Белого дома с Россией. Вероятнее всего, конфронтация США и РФ не уйдет в прошлое и наверняка станет жестче. Из ближнего круга Трампа 60 процентов лиц настроены к нам отнюдь не дружелюбно. Но для человечества лучше, что нормальный и вменяемый лидер появился в США. Естественно, ему помогли добраться к пику власти и за ним стоят могущественные силы, которые при всем их меркантилизме и тяге к приобретению денег и чужих природных ресурсов, не хотят окончательного вымирания рода человеческого. 

Однако, радоваться не стоит. Все марши гоморроек и прочих направлены на требование капитуляции Дональда Трампа и за ним стоящих политико-экономических кланов. Ясно, что есели Трамп не сдастся, то произойти может все самое мерзкое. Враги обладают и финансовыми средствами, и организационными возможностями дабы низвергнуть «трампониан». И они не остановятся не перед чем, в ход пустят любые методы. И варианты: «Линкольн-Кеннеди» и «Никсон» отрабатываются. А пока для затравки пустили вперед социальных дезертиров с их тупыми лозунгами… 

Но все же оптимизм имеется, пусть и скромный. Шумные демонстрации Гоморры и Содома — это выблевывание от унизительно малюсенькой части народонаселения планеты Земли. А наименование «Женский марш» — откровенно липовое. Настоящие женщины работают, пишут диссертации, возятся с детьми или внуками, мечтают под звездами или просто варят компоты. Тихое занятие своими важнейшими делами и не выход на цирковую арену Гоморры — это и есть протест протестов подлинный, а не показанный СМИ.

Дочерям Евы не до беснования толпы раздраженных демониц. Они реально живут, а не виртуально существуют.

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