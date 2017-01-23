Обама воровал у США

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, а в американском обществе не утихают эмоции по поводу этого события. И в самый разгар споров о том, благом или злом будет Трамп для Америки, американцы узнают, что прежний президент Барак Обама, находясь на семейном отдыхе на Гавайях, потратил $4,8 млн. за 17 дней !

Почти $166 тыс. были потрачены на аренду 103 автомобилей (для охраны и для членов семьи), почти $69 тыс. - авиа- и прочие транспортные расходы.

Всего за 8 лет пребывания у власти семейство Обамы истратило из госбюджета на отдых $85 млн.! Эту информацию обнародовала правозащитная организация "Юридический надзор" (Juridicial Watch).

"Ненужная поездка президента для сбора средств на избирательную кампанию своей партии и шикарный отдых за счёт налогоплательщиков будет прекрасным поводом для реформ, которые инициирует будущая администрация Дональда Трампа", - отметил представитель "Юридического надзора" Том Фиттон.

В 2011 г. представители организации уже обвиняли Обаму в том, что его супруга Мишель во время официального визита в Африку занималась не государственными делами, а ездила на сафари. За деньги налогоплательщиков.

Теперь противникам Трампа и сторонникам Обамы, четы Клинтон и прочих демократов придётся долго и мучительно переваривать эту информацию.