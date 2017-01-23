21 января в «Российской газете» состоялась пресс-конференция с участием Председателя ИППО Сергей Степашина, на которой был представлен проект «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год».

Большой зал «РГ» был заполнен до предела. В зале присутствовал главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин и представители многих российских и зарубежных СМИ.

Авторами проекта выступили российские общественные организации: Фонд Людвига Нобеля, Императорское Православное Палестинское Общество и Императорский исторический клуб. Проект получил поддержку Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя Комитета Почетных членов ИППО, который примет личное участие в памятных мероприятиях 18-19 февраля 2017 года, организуемых представителями российских общественных организаций.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 18 февраля 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет День памяти погибших в февральских событиях 1917 года, который, по сути, откроет череду значимых мероприятий, приуроченных к 100-летию драматических событий, коренным образом повлиявшим на судьбы нашей страны, ее граждан и всего мира.

В пресс-конференции приняли также участие руководители фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева и Евгений Лукошков, заместитель Председателя Императорского Православного Палестинского Общества Елена Агапова, председатель Президиума Международного совета российских соотечественников, ректор Парижской Консерватории имени Сергея Рахманинова граф Петр Шереметев, исполнительный президент Ассоциации «Франко-российский диалог», председатель Ассоциации «Общество памяти Императорской гвардии» князь Александр Трубецкой, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин.

Открыл пресс-конференцию, Председатель ИППО Сергей Степашин, который, отметим, является кандидатом исторических наук. В своем выступлении он сказал:

- Это первый проект, связанный с событиями столетней давности. Скажу сразу, что идея эта принадлежала Фонду Людвига Нобеля, которую мы с удовольствием поддержали. У нас была изначально идея обратиться осенью к этой теме, к Октябрьской революции 1917 года, или, как еще говорят, к октябрьскому перевороту. Но когда почти год назад я встречался с Патриархом Всея Руси Кириллом и рассказал ему о нашей совместной идее, Его Святейшество несколько неожиданно для меня, но с исторической точки зрения совершенно справедливо отметил, что всем этим трагическим событиям начало положил февраль, и начинать возвращение к событиям столетней давности надо оттуда.

Революция, как слом эпохи, государственной системы, отречение императора, предательство со стороны военных, элиты, произошла в феврале. В октябре власть просто валялась, и большевики ее подобрали.

Если вы помните, в январе 1917-го года Ленин, который находился в эмиграции, вообще считал, что революция социалистическая в нашей стране произойдет лет через двадцать. Не прошло и полгода, как произошло то, что произошло.

Кроме того, я бы уточнил повестку дня нашей конференции: память, трагедия 1917 года и уроки истории. Мне представляется, что именно уроки истории событий столетней давности сегодня чрезвычайно важны. Я уже частично об этом сказал. Еще меньше чем за два дня до роковых событий казалось, что впереди успехи на фронтах войны, готовилось продолжение серьезных реформ, активно работала Дума, общественные организации, несмотря на военное время. Но случилось непредвиденное, и отречение императора от власти – это только один эпизод.

Я не буду углубляться в исторические аспекты, у нас для этого будет научная конференция, которая, что я считаю очень важным, пройдет под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мне как человеку, прошедшему определенную школу политической жизни, вы знаете, это напоминает события 1991 года. Тогда тоже многие политические силы, считавшие неспособной союзную власть управлять государством, поставили страну в очень тяжелое экономическое и политическое военное положение. Я имею право это говорить, так как был участником всех этих политических событий. Поэтому извлечь уроки истории из событий 1917 года мне представляется чрезвычайно важным.

Второй аспект, о котором я хотел бы тоже сказать. Почему Императорское Палестинское Православное Общество активно подключилось к этой работе? Потому что, пожалуй, из всех революций, которые происходили в мире, это была единственная революция в мире, направленная против основ религии, против Русской Православной Церкви, против, по сути дела, нашей культуры. Это революция, которая интернировала цвет нации – несколько миллионов человек.

Я уж не говорю о потерях в Гражданской войне, которые насчитывают 20 миллионов человек. Поэтому, когда мы говорим о примирении, о том, что надо любить свою историю, у меня иногда возникает вопрос: что мы имеем в виду под этим?

Именно поэтому и ИППО подключилось к этой тематике, именно поэтому Патриарх начнет конференцию. Я назову только две цифры. В 1917-18 годах было расстреляно 20 тысяч священников. К 1920 году в стране осталось всего 4 действующих архиерея, из 60 тысяч храмов сохранилось 100. Нигде в мире такого не происходило! Поэтому мы начнем нашу такую сложную конференцию с памяти погибших.

На следующий день будет служба, которую будет вести Патриарх. И нам бы очень хотелось, чтобы это было не только воспоминание истории, ее уроков, но и нравственный урок всем нам.

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков в своем выступлении отметил:

- Мы обращаемся к трагическим страницам российской истории, но не надо бояться обращаться к этим страницам, - подчеркнул Евгений Лукошков, рассказывая о программе Дня памяти 18 февраля. – Так как Фонд Людвига Нобеля организация историко-просветительская, то мы не могли пройти мимо этой значимой для страны даты. Мы должны представить общественности факты. В мероприятии примут участие известные историки, ученые, общественные и церковные деятели, представители старинных дворянских родов и деятели культуры.

Пусть профессионалы - историки, интеллигенция, политики анализируют эти факты, и 18 февраля на конференции мы услышим разные точки зрения. В этот день, в 15.00 в Зале Церковных Соборов будет открытие выставки памяти погибших за веру Христову.

Как раз здесь будет большей частью рассказано о безвинно погибших священнослужителях. А в 19 часов пройдет большой спектакль-реквием с симфоническим оркестром и премьерой документального фильма. Реквием, который мы посвятим памяти погибших.

Продолжая тему, руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева сказала, что больше всего в своей жизни боялась, что будет тишина по поводу этих драматических событий. Но на конференции будет обо всем этом говориться, уже практически готов фильм. И там будут представлены только те факты, которые документально подтверждены – фотографии, справки, выписки, а главное представлены судьбы безвинно погибших людей, тех же священников.

Далее слово было предоставлено графу Петру Петровичу Шереметеву. Он выступил от лица потомков людей, переживших трагедию 1917 года Граф Шереметев, являющийся троюродным братом князя Дмитрия Дмитриевича Романов и, потомком Рюриковичей, Суворова, Кутузова в своем выступлении отметил, что ему очень тяжело говорить о тех временах, когда деды, отцы были вынуждены покинуть Родину, страдать от разлуки с ней. Русский человек просто не может себе представить, что он когда-нибудь может быть выслан, оторван от этой земли, которую он любит.

«Сто лет тому назад выезжали из Севастополя, Крыма люди, которые не думали, что покидают страну навсегда, среди них мой прадед, мой дед, моя мать, мой отец, - сказал он. - Я возвращаюсь раз за разом к этим событиям, когда, действительно, наша страна была наказана. Мы виновны наверняка, я это говорю смело, мы тоже виновны, но не одни.

Мы должны помнить, что в те времена в мире были страны – Германия, Англия, Америка, заинтересованные в ослаблении России. Они тоже виноваты в том, что случилось. Америка в буквальном смысле была спонсором этой революции, хотела нас уничтожить.

После громадной и страшной войны 1939-45 годов, казалось, что такого больше никогда не произойдет, и отношения будут совсем другими. Но это опять происходит. И я опять вспоминаю то, что происходило в 1917 году, этого нельзя забывать.

Я посетил в первый раз Россию 35 лет назад, даже больше, почти 40. И я приехал сюда, не испытывая никакой вражды к людям, которые живут на этой земле. Я уже тогда начал думать о своей Родине, как я смогу вернуться назад, чтобы почувствовать, что я на своей земле. И меня приютила наша страна, я смог участвовать в ее возрождении. Президент Владимир Владимирович Путин наградил меня российским гражданством за мои успехи на этой земле. Когда мы подойдем к некоторым вопросам, как реагировать на это событие, я буду реагировать как мужчина и как гражданин Российской Федерации.

Нам нужно думать о возрождении народа, о возрождении страны от ее силы и этого замечательного перед нами пути, который может сделать нашу страну одной из самых великих.

Другой участник пресс-конференции князь Александр Трубецкой в своем выступлении отметил, что он во многом согласен с графом Шереметевым:

- В трагических событиях 1917 года виноваты те, кто допустил случившееся и виноваты те, которые это сделали. Виноваты те, кто не сумел вовремя отреагировать на то, что Николай II назвал предательством, трусостью, обманом, и естественно виноваты те, кто развернул невероятное богоборчество, которое никак нельзя совместить с 1000-летней русской культурой. Именно благодаря февральской революции стала возможна революция октябрьская.

Князь Трубецкой привел высказывание известного русского мыслителя Ивана Ильина: «России не нужны партийные трафареты, не нужны слепое западничество и не спасет славянофильское самодовольствие. России нужны свободные умы, зоркие люди и религиозно укорененные творческие идеи». И этот свободный ум, сказал он, несовместим с тем, чтобы нам навязывали потом во время революций словами Ленина: мне на Россию наплевать, меня интересует только мировая революция. То же самое говорил Троцкий: «Русский народ – это хворост, которым будет зажжена мировая революция». Это не надо забывать. А что касается того, как мы будем подходить к будущему, я хочу привести Владимира Владимировича Путина, который сказал, что без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного единства.

Первый среди многострадальных представителей Русской православной церкви Патриарх Тихон говорил так: «Зовите народ к покаянию, да омоется покаянными обетами и святыми тайнами, да обновится верующая Русь. Он сказал, что ждет, чтобы мы все покаялись, и ждет, чтобы обновилась Святая Русь».

Далее слово было предоставлено председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерею Димитрию Рощину. Приводим текст его выступления.

-Во-первых, скажу про Синод. Мы считаем, что события 17-го года являются прямым следствием синодального периода в России. И я не буду брать на себя смелость и напоминать вам о том, что Синод не молчал, а наоборот, существует документ, в котором Синод поддерживает Февральскую революцию.

Мы не будем об этом говорить, потому что Сергей Вадимович справедливо напомнил нам о Патриархе Тихоне и Русская Православная Церковь пытается в этот год осознать и напомнить людям о столетии восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. И в конце года у нас будет проходить Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который посвящен как раз столетию восстановления Патриаршества Русской Православной Церкви.

Наше отношение к 17-му году, особенно, к февралю 17-го года, оно сегодня разное, и вы можете услышать разные слова от представителей Церкви. Но судите сами, как Церковь относится к тому, что произошло и как это называть еще как не трагедией. Поскольку мы считаем, что в этой трагедии пострадала не только Церковь, но и сам дух русской нации и сама русская нация, по сути, которая была практически лишена своего хребта, лишена православной веры. Мы все с вами пожинаем плоды этой величайшей трагедии.

Сегодня мы с большим трудом восстанавливаемся, приходим в себя, и это не только труд восстановления храмов и святынь, а в первую очередь труд созидания человека, того человека, который был потерян тогда, и того человеческого образа, того великого образа великого русского человека, который был практически утрачен и уничтожен.

Великий старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, когда его спрашивали, что нужно сделать, чтобы в России появились люди, подобные ему, говорил: для того, чтобы появились такие люди на русской земле, нужно пять или шесть поколений, которые проживут в благочестии, то есть в вере. Пять или шесть поколений, чтобы возродить то, что было нами утрачено.

Поэтому сегодня главное упование Русской Церкви и главный труд – это попытка восстановить благочествие человеческое. Потому что покаяние – это как сегодня говорили, разные были версии, но если говорить точно и в подстрочном переводе с греческого, то оно означает изменение. А если говорить совсем уже точно, то изменение сознания.

Поэтому покаяние – это не просто разворот, а изменение человека. Я был одним человеком, а стану другим человеком. Это есть изменение, которое дает человеку только Христос. Остается только православная вера, как замечательно сказал сегодня князь Трубецкой. Религиозно-укорененные творческие идеи – вот что спасает России.

Мы сегодня пытаемся только взращивать то поколение, внутри которого могут появиться эти религиозно-укорененные идеи.

На сегодняшний день, к сожалению, мы видим отсутствие всяческих идей. И хотя народ, нация, государство пытаются найти себя, пытаются найти национальную идею, каким-то образом встать на ноги, мы видим, что до сегодняшнего дня нет еще разума соборного, который формируется именно из некоторого количества людей, которые успели бы взрасти и вернуть себе это былое достоинство, великое звание русского человека. Носителя, безусловно, русской идеи, идеи Русского мира, идеи Третьего Рима, идеи Православия.

Поэтому с великой радостью мы все-таки очень много работаем с обществом. К сожалению, в прошедшем году подготовка к 17-му году была крайне неудовлетворительная. Особенно среди общественных организаций. И мне хотелось особенно поблагодарить Сергея Вадимовича и Императорское Православное Палестинское общество, и фонд Людвига Нобеля, потому что я прошедший год внимательно мониторю то, что происходит, видел, что общество очень-очень лениво готовится к важнейшему, я не назову это юбилеем, но важнейшей дате в нашей истории.

Потому что, если мы не осознаем точно, что произошло за последние 100 лет, мы не сможем двинуться вперед, в дальнейшие 100 лет. Нам сегодня надо думать именно об этом.

У нас спит общественное сознание. И такие события, такие замечательные вехи как та конференция, которая будет происходить 18 февраля в Храме Христа Спасителя, - для нас это очень важно, потому что мы видим, что молодое поколение вообще не понимает о чем идет речь. И практически очень мало людей, которые бы напоминали им об этом.

Нам сегодня надо собраться всем вместе и приложить все усилия, максимально каждый на своем личном, на общественном уровне для того, чтобы напомнить нашим детям, нашей юности о том, кто они такие, в каком они живут государстве, какова его история, каковы его взаимоотношения с внешним миром. Потому что мы пострадали как никто другой. И как никто другой имеем право вернуть себе свое утраченное достоинство.

Заместитель Председателя ИППО Елена Агапова в своем выступлении акцентировала внимание на том, что инициаторами и авторами данного проекта являются представители гражданского общества, общественные организации. Без всяких указаний и подталкивания сверху.

– Я могу сказать, что наше общественное сознание не спит и это наша гражданская позиция - не пройти равнодушно мимо этой даты и событий, которые изменили коренным образом судьбу России.

Конечно, главная задача – соборно подойти к какому-то знаменателю и спокойно артикулировать эти уроки, которые чрезвычайно важны для дальнейшего развития России.

Как известно, мировые элиты, иностранные державы предприняли сто лет назад большие усилия по активизации революционного движения в России с целью свержению царя и уничтожения Российской империи. Сергей Вадимович сейчас вспомнил Троцкого и я тоже напомню его слова. Лев Троцкий хотел бы видеть Россию вязанкой хвороста.

Мы ясно видим, что известные политические круги, элиты Запада хотели бы сегодня так же превратить Россию в некую вязанку хвороста, куда достаточно было бы вбросить спичку, чтобы разжечь страну.

И это не только в отношении России. Сегодня мы свидетели попыток свержения государственной власти по всему миру, прежде всего на Ближнем Востоке, который зловещей волей архитекторов «арабской весны» превращен в кипящий котел.

Императорское Православное Палестинское Общество знает это не понаслышке: исторически зона ответственности ИППО как неправительственной гуманитарной организации всегда был Ближний Восток, где сегодня под лозунгами защиты прав человека, насаждения демократии и «лучшей жизни», о чем мечтали и в ходе революции столетней давности, происходит страшная трагедия в Сирии.

В мире сегодня возникают новые разломы, разгораются новые конфликты на национальной, политической, религиозной, социальной почве. Считаю, что именно в этом контексте мировой международной политики мы должны говорить об уроках истории и оценивать события 1917 года. Очень честно, объективно, без политических спекуляций.

Лично для меня один из главных уроков – необходимость наличия ответственности власти и зрелости общества, сохранение гражданского согласия. Надо всегда помнить: различных партий, групп, течений у нас в России много, а вот Отечество – одно.

Далее участники пресс-конференции ответили на многочисленные вопросы представителей СМИ. Модератором выступила директор Северо-западного филиала "РГ" Анжелика Гурская. Дискуссия вызвала большой интерес и резонанс. От имени присутствующих журналистов главный редактор журнала "Международное сотрудничество" Анастасия Павлова поблагодарила всех спикеров, редакцию "Российской газеты", ее главного редактора за "потрясающее мероприятие". Она отметила, что понимает как непросто было собрать цвет спикеров и пожелала успешного проведения мероприятий под флагами представленных общественных организаций.

По завершении пресс-конференции заинтересованный разговор был продолжен в кабинете главного редактора "Российской газеты" Владислава Фронина. Он выразил признательность всем спикерам за участие в пресс-конференции и рассказал о замыслах и проектах "Российской газеты" по освещению событий 1917 года. Главный редактор "РГ" с благодарностью принял приглашение принять участие в анонсированных на пресс-конференции мероприятиях 18-19 февраля в Храме Христа Спасителя.

Автор фото: Даниил Бурдыга