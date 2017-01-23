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Оборона Дейр-эз-Зора

Николай Севостьянов
23.01.2017 - 13:20
Оборона Дейр-эз-Зора

Обстановка в Сирии по-прежнему остаётся крайне тяжелой, однако теперь основной очаг напряженности находится не в Алеппо и не в Пальмире, а в Дейр-эз-Зоре, где сложилась критическая ситуация. Впервые окруженным правительственным войскам действительно угрожает полное уничтожение. И хотя город находится в осаде уже многие месяцы, в январе положение ухудшилось, поскольку исламистам удалось разрезать сирийскую группировку.

Таким образом, мы имеем уже не один, а два котла, и нет никакой гарантии, что это число останется неизменнным. Во всяком случае, иракские СМИ со ссылкой на свои источники в Сирии, еще 17 января писали о том, что в случае, если не удастся уничтожить сирийскую группировку до конца января, то все силы ИГИЛ (террористическое образование, запрещенное в России. - авт.) будут направлены на то, чтобы рассечь северный котёл.

Основная проблема та же, что и прежде — предельно ограниченные возможности в снабжениии окруженных войск. Особенно тяжело доставлять подкрепления, поскольку делать это можно лишь ночью и совершенно не в тех масштабах, которые требует сложившаяся обстановка.

При этом у запрещенного в России Исламского Государства нет никаких проблем с наращиванием собственной группировки. Более того, в нынешних условиях оно может размениваться даже «в глубокий минус», с лёгкостью жертвуя пол-сотни бойцов ради уничтожения десятка сирийцев. А ведь речь идёт лишь о классических лобовых столкновениях.

Во всём, что касается «шахидмобилей», соотношение совершенно иное. И хотя большую часть удаётся подбить еще на пути, в случае если дьявольская машина достигает цели, последствия могут быть чудовищными. Учитывая, что ИГИЛ не испытывает недостатка ни в технике, ни во взрывчатке, ни в зомбированных самоубийцах, «военные амиры» могут запускать «шахидмобили» один за другим, ожидая, пока пятый или шестой всё-таки доберётся до нужной точки.

Пока спасают три фактора — характер местности, очень плотные оборонительные рубежи (в частности, база, которую исламисты снова и снова пытаются штурмовать, укреплялась с прицелом на возможность авиаударов) и активная помощь, которую оказывает защитникам Дейр-эз-Зора наша авиация. Так, в ночь на 21 января лишь российские самолёты помогли отбить масштабную атаку исламистов. Это, впрочем, не помешало им повторить атаку утром 22 января.

И хотя в целом правительственные войска еще держатся, похоже, что оборона постепенно начинает ломаться. А исламисты, стремясь ускорить то, что по их мнению, является неизбежным, через громкоговорители призывают сирийцев сдаваться, обещая, что им не будет причинен какой-либо вред. Странное предложение, поскольку костяк большинства боеспособных частей составляют алавиты, а последние, с точки зрения ИГИЛовских «законов», являются ни кем иными как «мушриками» (многобожниками) и следовательно подлежат тотальному уничтожению. Впрочем, катарская «Аль-Джазира» сообщает, что как минимум 40 военнослужащих всё-таки сдались в плен.

Учитывая, насколько ситуация сложна, очень сложно строить какие-либо прогнозы. Но ясно одно — боевики не отступят. И со стратегической точки зрения, и с пропагандистской для них Дейр-эз-Зор даже важнее Пальмиры. А ввиду тяжелой обстановки в Мосуле и на подходах к Ракке, зачистка тыла становится для ИГИЛ важнейшей задачей. И что самое опасное, исламисты умеют эти задачи решать.

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