Главный вопрос США по России

СМИ гадают, какой главный интерес окажется у США по отношению к России, каковы могут быть параметры вероятной большой сделки между Россией и США?

У кого о чем болит, тот о том и говорит. Президент Трамп уже все сказал! К удивлению многих, сказал!

О чем сказал Трамп еще до своего вступления в должность Президента США? Об обмене: русские сокращают свои ядерные боеголовки, а американцы смягчают санкции.

Так что, США в первую и в самую главную очередь беспокоит и будет волновать русское ядерное оружие, ибо это единственное в мире, что может уничтожить США!

Таким образом, можно уже сейчас расставить список приоритетов США в переговорах с РФ:

1) Российское ядерное оружие (США хотят уменьшить его разрушительную и угрожающую США силу);

2) Союз России с Китаем (США хотели бы, чтобы Китай остался один на один с США, а РФ чтобы не помогала Китаю);

3) Союз России и Ирана (Иран угрожает Израилю, а эта страна — геополитический союзник США, поэтому США хотели бы, чтобы Россия не поддерживала Иран);

4) Конфликт на Украине, война в Сирии и прочее — это все мелочи, в точки зрения интересов нынешней администрации Белого дома.

Все, такая картина русско-американских отношений начинает складываться в настоящее время.

По первому и самому главному пункту ответ США от РФ уже получен: Россия не будет сокращать свои ядерные силы, то есть, США и Россия уже не договорились в главном.

Посмотрим, смогут ли США продавить свой интерес по Китаю и Ирану, скорее всего, вряд ли. Ну, а в мелочах (Сирия, Украина, санкции) стороны наверняка придут к соглашению, правда, ограниченному, ибо надо договориться в главном, а это, похоже, уже не получается. С чем боролись, но то и напоролись.

Так что вполне может оказаться, что политика бывшего Президента Обамы выявится гораздо более приемлемой для России, нежели политика нового Президента США Трампа.