Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 23 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Главный вопрос США по России

Константин Щемелинин
23.01.2017 - 12:02
Главный вопрос США по России

СМИ гадают, какой главный интерес окажется у США по отношению к России, каковы могут быть параметры вероятной большой сделки между Россией и США?

У кого о чем болит, тот о том и говорит. Президент Трамп уже все сказал! К удивлению многих, сказал!

О чем сказал Трамп еще до своего вступления в должность Президента США? Об обмене: русские сокращают свои ядерные боеголовки, а американцы смягчают санкции.

Так что, США в первую и в самую главную очередь беспокоит и будет волновать русское ядерное оружие, ибо это единственное в мире, что может уничтожить США!

Таким образом, можно уже сейчас расставить список приоритетов США в переговорах с РФ:

1) Российское ядерное оружие (США хотят уменьшить его разрушительную и угрожающую США силу);

2) Союз России с Китаем (США хотели бы, чтобы Китай остался один на один с США, а РФ чтобы не помогала Китаю);

3) Союз России и Ирана (Иран угрожает Израилю, а эта страна — геополитический союзник США, поэтому США хотели бы, чтобы Россия не поддерживала Иран);

4) Конфликт на Украине, война в Сирии и прочее — это все мелочи, в точки зрения интересов нынешней администрации Белого дома.

Все, такая картина русско-американских отношений начинает складываться в настоящее время.

По первому и самому главному пункту ответ США от РФ уже получен: Россия не будет сокращать свои ядерные силы, то есть, США и Россия уже не договорились в главном.

Посмотрим, смогут ли США продавить свой интерес по Китаю и Ирану, скорее всего, вряд ли. Ну, а в мелочах (Сирия, Украина, санкции) стороны наверняка придут к соглашению, правда, ограниченному, ибо надо договориться в главном, а это, похоже, уже не получается. С чем боролись, но то и напоролись.

Так что вполне может оказаться, что политика бывшего Президента Обамы выявится гораздо более приемлемой для России, нежели политика нового Президента США Трампа.

ПолитикаБольше материалов
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Директива бомбиста
Александр Загорский
Оборона Серафима Саровского
День почитания святого молитвенника Русской земли
Алексей Сокольский
Имперский Новый год!
Сын, распятый на кресте, даст силу детской чистоте и славу русской красоте…
Александр Гончаров
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ПроисшествияЕще
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
От Магомета - к Спасителю
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
К(х)рестьянская армия России
Для москвича или питерца армия — досадная жизненная помеха
Олег Назаров
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования