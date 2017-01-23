Аватары против Дворкина

Вот и дождались! В России разгорелся и вылился в СМИ скандал между представителями центра индуистской культуры "Шри Пракаш Дхам" и православным сектоведом и богословом Александром Леонидовичем Дворкиным.

Представитель индуистского центра Прасун Пракаш заявил, что негативное отношение А.Л.Дворкина к индуизму и его отзывы о деятельности "Шри Пракаш Дхам", как о сектантской, оскорбляют миллионы верующих-индуистов.

Что тут началось на форумах российских индуистов! Ещё вчера-позавчера эти люди были Василиями, Иванами, Машами и Катями, а сегодня, перейдя в индуизм, стали называться трудно произносимым индуистскими именами и нападать на профессора Дворкина, защищая сектантские версии индуизма.

О возможности такого поворота событий ранее уже писали. Прогнозировали, что из-за неуемного миссионерского рвения индуистских проповедников рано или поздно произойдёт конфликт с самой многочисленной конфессией России - с Православием.

Ведь индуисты словно нарочно провоцируют конфликты. То во время православных праздников начинают громко распевать свои гимны в местах массового скопления православных, то втихаря начинают на выходе из православного храма раздавать наивным детям прасад - жертвенную пищу синюшного юноши Кришны, то пристают к прохожим на улицах, втюхивая им свои книги и пытаясь увести от Православия.

Все это продолжается в России не один год. Прасун Пракаш зря обижается на профессора Дворкина за его резкость. Напротив, православные слишком долго терпели выходки доморощенных индуистов. Индуисты становились все более назойливыми, их нападки на Православие становились все более откровенными.

Индуисты легко спелись с язычниками и, сообща с ними, словно читая с одного листа, распространяют еретические побасенки о том, будто издревле славяне были носителями ведический культуры, а потом этой культуры их лишило Православие. Или начинают говорить, будто Христос - это Кришна, и переходом в кришнаизм христианин не отрекается от Христа, а подтверждает свою веру.

Мусульмане, убеждая православных перейти в ислам, твердят тоже самое: в исламе вы, якобы, не отрекаетесь от Христа, а подтверждаете свою веру, ибо Христос - один из пророков Мухаммеда (приходилось сталкиваться с такой трактовкой). И индуисты, и указанные выше мусульмане говорят одно и то же, и объединяет их желание потеснить Православие!

В молитве пророку Илие говорится: "Исповедуем, яко и мы, яко же древний Израиль, отступихом от Господа Бога нашего... и вслед ходим богопротивным иноплеменным обычаям и погибельному духу времене".

"Богопротивным иноплеменным обычаям" - это не о российских ли индуистах, наших с вами соотечественниках? Они никогда такой молитвою не молятся, потому что в строках её - обличение их порока, духовного рабства у "богопротивных иноплеменных обычаев".

"Иноплеменный" здесь синоним слова "неправославный", то есть иноверный, языческий и т.п. Когда языческое и не православное приходит в православную землю и начинает грубо работать локтями, осуществлять нападки на господствующую религию и т.д., конфликта не избежать. И не православные его начали.

Можно долго рассуждать на тему "Бог один для всех народов". Бог один, но христиане свой путь к нему сверяют со словами Святого Писания, а не "богопротивными иноплеменными обычаями".

Как христианину воспринимать богов индуизма, которые, как языческие божки Древней Греции, ссорятся, завидуют, мстят, обманывают, кроме как языческих идолов, подверженных грешным человеческим страстям?

В Святом Писании говорится, как Господь не раз наказывал Израиль за его идолопоклонничество вопреки заветам Божиим. Видимо, наши современные идолопоклонники из экзотических восточных сект хотят в очередной раз испытать терпение Божие.

Господь многомилостив и поругаем не бывает, хотя индуисты-неофиты неоднократно прилагали усилия и продолжают прилагать к тому, чтобы поколебалась вера христианская в душах наших.