Путь Москвы на Украине

Пожелания Москвы уже многократно были озвучены. Во-первых, это внеблоковый статус Украины. Во-вторых, русский язык должен быть вторым государственным или региональным в русскоязычных регионах Украины. В-третьих, амнистия всем донбасским участникам восстания против Киева.

Могут ли эти пожелания сбыться? Этим мечтам уже много лет, и они все никак не сбываются, так что можно с уверенностью прогнозировать, что нет, не сбудутся. Что тогда?

Посмотрим историю, хорошая аналогия — это поведение России в конфликте Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Таким образом, вполне приемлемый реализуемый вариант для Москвы выглядит так: в будущем признать независимость ДНР и ЛНР в существующих границах и массово выдавать местных жителям российские паспорта. Смириться с тем, что Киев будет считать ДНР и ЛНР территориями Украины. Попытаться снизить градус противостояния на линии фронта или до полного прекращения обстрелов, или особо не обращать внимания на перестрелки.

Также можно не обращать внимания на то, что ДНР и ЛНР претендуют на часть территорий Украины (части Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной).

В таком случает можно забыть об Украине лет на 10-20.

Минусом этого плана является то, что новое поколение граждан Украины лет через 20 будет пропитано ненавистью к России и война с внезапной атакой (как в 1941 году) вполне может повториться в таком формате: пехота Украины, вооруженная оружием США и Германии, пойдет на Донецк, Севастополь и Москву.

Как будет в реальности? Неизвестно, время покажет.