Его прощальный взвизг

Прощальную пресс-конференцию Барака Х. Обамы в качестве президента США я наблюдал напрямую. Благо трансляция в Интернет не прерывалась происками русских хакеров.

Так уж получилось, что на коленях в этот момент лежала книга сэра Артура Конан Дойля про сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса. Закладкой был отмечен рассказ «Его прощальный поклон». Переживания за детектива перекинулись и на Обаму. Я плакал как ребенок. С постом прощался лауреат Нобелевской премии и «Грэмми», «черный властелин», «работник умственного труда» и отец демократии во всем мире. Слезы ручьем текли на впалую волосатую грудь.

Не оцененный роднэками и ку-клукс-клановцами уходил в историю величайший радетель толерантности и либерального гуманизма. В душе что-то постоянно ахеджакало и бильжало, но потом все опознерилось, устаканилось, так сказать. Но слова Обамы запали в воспаленный ум: «Если мы продолжим поддерживать возможности для всех, то у нас будет женщина-президент, президент-латиноамериканец, президент-иудей, президент-индус и кто знает, кто еще…»

Поглаживая левой рукой медведя, я задумался: «А кто еще? Президент-трансгендер, президент-зоофил или даже киборг-президент! Вот кого имел в виду Барак!» Широко мыслит г-н Обама! Честь и хвала ему! Судьбы грядущего провидит похлеще Нострадамуса! Тут и гороскопа не надо…

Но все, шутки в сторону. Всегда казалось, да и политологи, не отягощенные либеральным даунизмом, считали, что власти должны достигать достойные. А Обама мечтает о каких-то кадрах, подобранных по гендерному, этническому или религиозному признаку. Это, господа, уже дегенерация сказывается. Ведь неважно, кто находится у властного руля, важно, как он или она справляются со своими обязанностями. Екатерину Вторую назвали Великой не по половому признаку, а национальность военного гения Багратиона интересовала русских в последнюю очередь. Потомственный скандинав Даль столько сделал для русского языка, что язык не поворачивается выбросить его за пределы русского племени.

Из речи Обамы становится ясным: насколько Россия отличается от США. В Штатах пропихивают в правительственные коридоры по каким угодно признакам, но не по годности, а в России полагали: «Раз годен и страну любишь, то цвет кожи и национальность, и пол значения не имеют!»

И на этом фоне Барак Обама, извините, выглядит типичным расистом. Он предполагает некий искусственный отбор в элиту, без понимания органического развития державы. То есть, как бы приход к власти некоей «третьей расы», сформированной по критериям либерально и сексуально озабоченных «человекоделов».

Вот так и открывается истинная причина ненависти Обамы, его кукловодов и консультантов и псакиобразных сотрудников к России. Они обыкновенные мизантропы. Для них — человечество расходный материал.

Сейчас мы наблюдаем то, что английский писатель и апологет К.С. Льюис показал в художественной форме еще в середине XX столетия. Безумный ученый из «Мерзейшей мощи» скрывается за Обамой — PR-проектом. Позволю себе несколько цитат: «В конце концов, − уточнил Марк, − уже для одного овладения природой нужно очень много людей. Если же создается избыток населения, не войнами же его уменьшать.

− Ваша идея − пережиток условий, исчезающих на наших глазах, − остудил его Фрост. − Прежде действительно было необходимо большое количество крестьян, и война наносила ущерб экономике. Теперь необразованные слои общества становятся просто балластом. Современные войны ликвидируют отсталый элемент, оставляя в неприкосновенности технократов и усиливая их власть. Сравним наш вид с неким животным, которое нашло способ упросить процессы питания и движения и больше не нуждается в сложных органах. Тем самым, и тело его упростится. В наше время, чтобы поддерживать мозг, достаточно одной десятой части тела. Индивидуум, собственно, станет головой. Род человеческий станет технократией.

− Понятно, − кивнул Марк. − Я, правда, думал, что интеллектуальное ядро общества будет увеличиваться за счет образования.

− Чистая химера. Подавляющее большинство людей способно только получать информацию. Их невозможно научить той полной объективности, которая нам нужна. Они навсегда останутся животными, воспринимающими мир сквозь туман субъективных реакций. Но если бы они и смогли перемениться, время больших популяций прошло. То был кокон, в котором созрел человек-технократ, обладающий объективным мышлением. Теперь этот кокон не нужен ни макробам, ни тем избранникам, которые могут с ними сотрудничать.

− Значит, две мировые войны вы бедами не считаете?

− Напротив. Было бы желательным провести не менее шестнадцати больших войн. Я понимаю, какие эмоциональные то есть, химические реакции вызывает это утверждение, и вы зря расходуете силы, пытаясь их скрыть. Я не думаю, что вы уже способны контролировать такие процессы. Фразы этого типа я произношу намеренно, чтобы вы постепенно приучились смотреть на вещи с чисто научной точки зрения».

«Очень простые вещи. Прежде всего, стерилизуем негодные экземпляры, уничтожим отсталые расы (на что нам мертвый груз?), наладим селекцию. Затем введем истинное образование, и, в том числе, внутриутробное. Истинное образование уничтожит возможность выбора. Человек будет расти таким, каким надо, и ни он, ни его родители ничего не смогут сделать. Конечно, поначалу это коснется лишь психики, но потом перейдет и на биохимический уровень, мы будем прямо управлять сознанием…»

Все эти слова написаны в 1944-1945 гг. Но кто читает христианских писателей, когда есть «прогрессивные»? Но «разумному сказано достаточно!» На человечество надвигается «мерзейшая мощь», которая готова поглотить человеческий род ради откровенного магического эксперимента над природой людской. И Обама — только малюсенький элемент этой «мощи». И потому его прощальный взвизг должен насторожить.

Ведь что может помешать Трампу обобамиться? Обещания избирателям?! А когда они останавливали политиков? Шерлок Холмс такую перспективу уж точно бы рассмотрел…