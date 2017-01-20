Старуха идет за "ветеранами АТО"

Смерть ходит по пятам за ветеранами т.н. АТО. Ладно бы, она преследовала их на передовой, так нет, и в мирное время тоже.

2 января 2017 г., аккурат после Нового года, украинские СМИ сообщили жуткую весть: в центре Киева с моста у площади Независимости спрыгнул пожилой житель Одессы, скончавшись на месте. Позже выяснилось, что погибшим оказался некто Вирясов Игорь Анатольевич, 54 лет от роду, бывший боевик батальона ОУН с позывным "Дед".

Место для самоубийства "Дед" выбрал символичное: как раз недалеко от майдана, где в 2013 -2014 гг. бушевали такие страсти! Под влиянием этих страстей пожилой человек Игорь Вирясов поехал убивать жителей Донбасса. Наверняка, строил планы на будущее, видел себя героем, грезил о великой и соборной Украине. И такой печальный конец.

8 января, аккурат после Рождества, гражданин России Игорь Волков подорвался на мине в доме, который он снимал в Одессе. От взрыва погиб старый хозяин дома, его супруга была ранена. И. Волков был боевиком "Правого сектора". На съёмной квартире он хранил взрывчатку, что и послужило причиной взрыва.

Таких самоубийств и глупой смерти из-за неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой среди ветеранов "АТО" было много. Все перечислять смысла нет.

Этих горе-ветеранов убивают грабители, расстреливают полицейские при задержании и даже загрызают насмерть бродячие собаки, как это случилось в Киевской области. Немало их также мрет от болячек, с которыми они пошли в армию, и которые обострились на фронте. Из умерших по болезни уже после демобилизации украинских вояк можно собрать целый пантеон и подписать: умерли от собственной глупости и равнодушия украинской медицины. Ведь это украинские медики гонят в окопы всех подряд - и эпилептиков, и гипертоников.

Ещё одна категория ветеранов "АТО" - это те, кому предстояло поехать вновь на войну, но первая поездка туда так их впечатлила, что они предпочли лучше свести счёты с жизнью, чем во второй раз оказаться в Донбассе. Последний такой случай произошёл в Кировограде: 29-летний солдат решил, что лучше помереть, чем ехать в зону "АТО".

Киев все время твердит о скорой "деоккупации" Донбасса. Судя по небоевым потерям ВСУ, скоро "деоккупировать" Донбасс будет некому. А пока Киев объявил мобилизацию для выпускников военных кафедр, не проходивших срочную службу. Большинство из них имеют возраст 34-40 лет, то есть не самый удачный возраст для постижения военной науки впервые на поле боя, тем более на младших командных должностях, куда будут направлены большинство таких мобилизованных.