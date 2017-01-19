Вещмешок для мозгов СБУ

Служба безопасности Украины похвасталась новыми доказательствами пребывания в Донбассе российских войск. Найден, ни много ни мало, вещмешок десантника российского производства! СБУ тут же выложило снимок вещмешка на свой страничке в «Фейсбук» и отчиталось: вот оно, очередное доказательство войны России против Украины!

На фото видно, что вещмешок – старый, выпускался еще по советскому образцу. Это может быть вещмешок какого-нибудь ополченца, служившего в армии или вещмешок, взятый ополченцем из армейского склада. В украинском Донбассе базировалось несколько воинских частей, и такого добра там хватало.

Но СБУ срочно нужны доказательства российской агрессии, и она эти доказательства фабрикует сама.

Старый вещмешок, выдаваемый СБУ за доказательство присутствия в Донбассе российских десантников (снимок со странички СБУ в «Фейсбук»)

Естественно, об обладателе этого вещмешка СБУ – ни словом. Вообще, СБУ так и не смогла предоставить точную и неопровержимую информацию об обладателях тех многих российских паспортов, военных билетов, вещмешков и шевронов, которые, вроде как, обнаружены на месте боестолкновений армий ЛДНР с ВСУ.

Мне так и видится: идут плотным строем российские спецназовцы, десантники, морпехи в бой против украинских «лицарів» и берут с собой весь пакет документов, нашивок и шевронов, чтобы сразу всем было понятно – это капитан Иванов из Рязани. А это – сержант Петров из Курска. А этот – прапорщик Сидоров из Ростова.

Помнится, президент Порошенко спьяну махал обложками российских пспортов на Мюнхенской конференции в феврале 2015 г. Такие обложки может купить любой дурак на киевских рынках. Внутренние страницы паспортов шоколадный Петя не показал. Боялся, видимо, обвинений в подделке доказательств, ведь номера и серии этих паспортов были бы фальшивыми.

Был случай ещё забавней. Кто-то из украинских вояк обнаружил в Донбассе шеврон налоговой полиции РФ. Может, его потерял какой-гибудь российский доброволец, служивший ранее в налоговой полиции. Может, это просто был чей-то сувенир.

Но украинские полководцы родили умопомрачительный сценарий: Путин послал в Донбасс воевать налоговиков! И всё из-за нехватки в российских ВС личного состава, который был храбро и ловко уничтожен доблестной украинской армией!

На Украине в магазинах б/у одежды (т.н. секонд-хенд) можно запросто найти немецкий камуфляж с с шевроном, американские футболки с гербом США, кепки с итальянским флагом и т.д. Может, на Украину втроглась итало-германско-американская армада? Знает ли об этом СБУ?